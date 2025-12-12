Банк России подал иск к Euroclear в московский арбитраж
Предметом иска стало взыскание убытков, причиненных регулятору действиями бельгийского депозитария
Банк России обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к депозитарию Euroclear. Предметом иска стало взыскание убытков, причиненных регулятору действиями бельгийского депозитария, сообщает пресс-служба ЦБ.
В пресс‑релизе Банка России указано, что действия Euroclear привели к невозможности распоряжения принадлежащими регулятору денежными средствами и ценными бумагами. Помимо этого, иск связан с рассматриваемыми Еврокомиссией механизмами использования активов Банка России — как прямых, так и косвенных — без согласия самого регулятора.
Ранее ЦБ сообщал, что готов оспаривать использование замороженных активов в международных судах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».