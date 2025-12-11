Татарстан получит 306 млн рублей на зарплаты медикам от правительства России

Средства будут направлены на выплаты в 2026 году

Фото: Дмитрий Резнов

Татарстан получит 306 млн рублей на зарплаты медикам от правительства России. Соответствующий документ появился на сайте Кабмина страны.

— Свыше 9,6 млрд рублей будет дополнительно направлено на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2026 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — отмечается в сообщении Кабмина.

Республика оказалась на пятом месте по объему выделенных средств — 303,6 млн рублей. Большие суммы также выделяются Тыве — 1,1 млрд, ДНР — 551 млн, Красноярскому краю — 508 млн рублей. На резерв Кабмин оставляет более 2,8 млрд рублей.

Напомним, что ранее врачи и IT-специалисты возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане.

Наталья Жирнова