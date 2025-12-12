Ozon выпустил акции на 25 млрд рублей для мотивационной программы сотрудников

Компания собирается погасить ранее выпущенные акции, предназначенные для той же самой программы

Фото: Реальное время

ООО «Озон ЕСОП», дочерняя структура онлайн-платформы «Озон», приобрело 1 068 035 собственных акций компании на Мосбирже в ноябре-декабре текущего года. Покупка была проведена в рамках корпоративной программы обратного выкупа акций (buyback), предназначенной для долгосрочной мотивации сотрудников предприятия, сообщил ТАСС.

В ноябре этого года «Интерфакс» писал, что компания уже выпускала подобные акции в 2021 году, но из-за изменения законодательства акции больше нельзя использовать для этой цели, поэтому «Озон» собирается погасить ранее выпущенные акции, предназначенные для той же самой программы поощрения сотрудников.

«Новые акции заменят аналогичное количество существующих акций, которые были выпущены и зарезервированы для целей долгосрочной программы мотивации сотрудников в 2021 году — в силу регуляторных ограничений они не могут быть использованы для этих целей и должны быть погашены», — объясняли в пресс-службе маркетплейса.

Программа действует до конца 2026 года и предусматривает общую стоимость приобретаемых бумаг до 25 миллиардов рублей.

Ариана Ранцева