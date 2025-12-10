Объем госзакупок Татарстана превысил 270 млрд рублей в 2025 году

Из них две трети — в сфере строительства, оставшиеся — за здравоохранением и информационными технологиями

Председатель республиканского Госкомитета по закупкам Марат Зиатдинов рассказал, что по итогам 2025 года в Татарстане опубликовано торгов на сумму более 270 миллиардов рублей, большая часть из которых приходится на строительные проекты.

Наибольшее количество средств, почти 71% (195 млрд рублей) от общей суммы закупок, ушло на реализацию строительных проектов. Самый крупный государственный контракт, оцениваемый в 2,84 млрд рублей, предполагает выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Республике Татарстан, заказчик — ГКУ «Главтатдортранс».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Второе место по объему затрат занимают покупка лекарств и медицинских изделий, на которые потрачено около 11 млрд рублей. Это составляет примерно 10% от общего бюджета государственных закупок.

Еще одной значительной статьей расходов стали траты на ИТ-технологии и программное обеспечение. Эта сфера продемонстрировала объем в 4,5 млрд рублей, что составило чуть менее двух процентов от общих трат.

Ариана Ранцева