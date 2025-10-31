«Аркадаш» в Альметьевске — о любви в хорах, стихах и камнях

Туфан Имамутдинов показывает вторую часть амбициозного театрального проекта

Репетиция спектакля «balballar». Фото: предоставлено АНО "Дастан"

В начале ноября в Альметьевске покажут вторую часть проекта «Аркадаш» — итоги театральной лаборатории «Аваздаш» от творческого объединения «Алиф» во главе с Туфаном Имамутдиновым. Это его первый большой проект после ухода из Тинчуринского театра. В программе — хоровые картины, роман в стихах, танцующие узоры и физический театр. Подробности — в материале «Реального времени».

Что делала весной молодежь

В начале апреля в Альметьевке прошел фестиваль «Караш». На нем пять студентов ГИТИСа из Татарстана показывали спектакли, вдохновленные юго-западом Татарстана. Художница Нажия Галимова, отталкиваясь от истории педагога Габдрахмана Карабаши в «Кааааф», размышляла об арабской графике через танец Юрия Блинова и музыку Фархада Бахтияри. Ильнур Гарифулла с поэтом Зулейхой Камаловой (ее первый опыт в драме) показывал легенды о родниках Лениногорского района. Камиль Гатаулла и драматург Дина Сафина изучали, чем был Альметьевск до обнаружения нефти. «Культбудка» рассказывала о быте первых нефтяников, режиссер Талия Тухватуллина сама играла единственную роль, сидя на велосипеде. Наконец, атнинский режиссер Дамир Сидеев с Булатом Минкиным заставили актеров говорить от себя и от лица других горожан в шумной постановке «Бөгелмә | Изгибы| Извилины| Жизни».

Таким образом режиссеры изучали, что есть в этом регионе, и превращали знания в художественное высказывание. В «Аваздаше» принцип создания постановок как будто несколько иной: темы берут татарстанские, тюркские, а смотреть их реализацию надо ехать в Альметьевск.

— Культура и искусство находятся вне культурных и государственных границ. Для меня даже непонятно разделение на «наше» и «ваше». Альметьевск тоже наш. Наша земля — планета Земля, — отметил Нурбек Батулла на пресс-конференции, которая проходила в Казанском художественном училище.

Спектакль о лениногорских родниках на фестивале «Караш». предоставлено АНО "Дастан"

Весны Баки Урманче и Хасана Туфана

Стартует фестиваль с самого масштабного проекта. Это хоровые картины «Бакый». К слову, в Казани в «Хазинэ» 29 октября прошел предпросмотр. Туфан Имамутдинов, который в течение этого года успел поставить спектакль о театральном поезде, застрявшем в степи, съездить в Казахстан, открыть чайную и уйти из Тинчуринского театра, вдохновился самим именем Баки Урманче, что в переводе с арабского — «вечный» или «постоянный». У Урманче сложная биография — он родился до революции, стал первым профессиональным художником-татарином, сидел на Соловках, работал в Казахстане. Его судьбу авторы называют «романом в камне».

С Имамутдиновым работает композитор Эльмир Низамов, который писал вокальные номера, к примеру, для пластического спектакля в ТЮЗе «Из глубины…». А главная фишка спектакля — Камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой и солист театра имени Джалиля Вагнер Карвальо. Интересно, как бы отнесся к этому сам Урманче: говорят, он был больше любителем народного пения.

Таминдарова и ее хор. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вторая половина жизни художника — его весна, связанная с молодым этнографом Флорой Ахметовой. Возникает рифма со спектаклем «Мин түгел / Это не я», потому что поэт Хасан Туфан также был значительно старше альметьевской поэтессы Клары Булатовой. К моменту их знакомства Туфан пережил 16 лет в лагерях и ссылках, потерял жену, актрису Луизу Салиаскарову. Для интерпретации их отношений Йолдыз Миннуллина, выпустившая в этом году, наконец, второй стихотворный сборник, написала стилизованный текст.

Художник здесь Василина Харламова, которая, к примеру, работала в спектакле «Диалог». Музыку написала автор оперы «Ак бүре» Зульфия Раупова. Читают актеры Камаловского театра Ляйсан Файзуллина и Ильтазар Мухаматгалиев.

Нурбек Батулла и Туфан Имамутдинов (первые слева). Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Танцы узоров во славу духов

Вечные исследователи природы танца хореографы Марсель и Мария Нуриевы делают спектакль «Нәкыш», то есть — узор, орнамент, резьба. Команда у них проверенная — тувинский музыкант-самородок Сугдэр Лудуп, певица София Озджан (с ними они танцевали в «Гашыйк»). Плюс тюзовский художник Надежда Иванова и художник по свету Эмиль Авраменко. А также еще четыре танцовщика.

Там, где у Нуриевых узоры, у Нурбека Батуллы — камни. Его главный соратник в «balballar» — скульптор Альфиз Сабиров. На «Караш» он три дня делал деревянную скульптуру коня, а потом Нурбек вокруг нее танцевал. Теперь же он и еще семь человек будут двигаться рядом с балбалами, каменными изваяниями тюркских народов, оригиналы которых порой датируются вторым веком до нашей эры. Есть мнение, что их ставили в честь душ предков рода или племени, а рядом устраивали пиры. Видимо, что-то подобное произойдет и на главной сцене Альметьевского театра под музыку Ислама Валеева. Батулла в очередной раз уходит в доисламский период в поисках себя.

Йолдыз Миннуллина изучила историю взаимоотношений двух поэтов: Хасана Туфана и Клары Булатовой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Добавим, что на фестивале будут лекции о современном искусстве и сторителлинге, мастер-классы по актерскому мастерству и танцу, экскурсии по орнаментам и Первому поселку. В «Открытых мастерских» покажут выставки резидентов из Альметьевска, Тулы, Узбекистана и Таджикистана.

Но самым символичным событием выглядит инсталляция «75 литров черного: Три слоя скрытого» челнинской художницы Зульфии Илькаевой, которая обещает превратить посредством света площадь в пятно, в котором обнаружится протонефть, сама нефть и нефтяники. Добыча полезных ископаемых — тоже высокое и сложное искусство, которое уже давно привлекает в Альметьевск любопытных.

Предполагалось, что у спектаклей «Караша» будет долгая жизнь. Пока что известно, что спектакль Сидеева и Минкина попал в репертуар Бугульминского театра. Остальные должны быть показаны в Казани в Камаловском театре, но остались разовой акцией. Впрочем, говорят, что «balballar» таки доберутся до главного академического.