В Казани стартует череда чемпионатов и международных турниров

Первыми будут стартовать прыгуны в воду и пловцы

Никита Шлейхер. Фото: Динар Фатыхов

Казань вступает в фазу проведения соревнований под эгидой новой объединенной Федерации водных видов спорта России. С 1 по 5 ноября во Дворце водных видов спорта пройдут Международные соревнования по прыжкам в воду «Кубок раиса РТ». По окончании соревнований прыгунов дворец будет предоставлен сильнейшим пловцам страны, которые разыграют медали чемпионата России на короткой воде. Подробности — в превью «Реального времени».

Дела спортивные

На старты Кубка раиса Республики Татарстан собираются сильнейшие спортсмены со всей России, представители стран СНГ, БРИКС и ШОС. Эти соревнования проводятся с 2018 года при поддержке раиса РТ, Министерства спорта Татарстана, а с недавних пор и Федерации водных видов спорта России. В этом году в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 13 регионов России, в их числе во взрослой возрастной категории серебряный призер чемпионата мира в Сингапуре Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпион и призер чемпионатов Европы Александр Белевцев, иными словами, костяк спортивного клуба водных видов спорта «Синтез».

Конкурировать с ними приедут чемпионка первенства мира Ульяна Клюева, победитель первенства Европы Григорий Иванов, чемпионы России Елизавета Кансо и казанец Глеб Касьянов. Также на соревнованиях выступят спортсмены из Беларуси и Казахстана. Всего будет разыграно 34 комплекта медалей.

В прошлогоднем эксклюзивном интервью «Реальному времени» Никита Шлейхер пояснил, что стартами на Кубок раиса Татарстана они начинают очередной сезон, как бы это странно ни звучало для вида спорта, который принято считать абсолютно летней дисциплиной. После успешно-неуспешного старта на чемпионате мира, когда Шлейхер завоевал серебро с золотым отливом в паре с Русланом Терновым, он еще отпрыгал личную программу, после чего исчез из поля зрения болельщиков.

В этом году в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 13 регионов России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий после Кубка старт прыгунов пройдет в Калуге, где предстоит выступать по спецпрограмме на Всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера России Ларюшкина. Спецпрограмма представляет собой соревнования в зале, акробатику, специальные упражнения, физподготовку. Что касается воды, то там выполняется относительно легкая программа на метровом трамплине. А в начале февраля состоится Кубок России — это уже из разряда официальных стартов.

Возвращение Егорова и свадьба Кузнецова с Тимошиной

Из общественно значимых изменений в жизни татарстанских прыгунов можно отметить то обстоятельство, что в Россию вернулся супруг Марии Поляковой Владислав Егоров. Он выступал в последние годы в чемпионате Саудовской Аравии, где решили отказаться от легионеров в командах. Поскольку в родном «КОС-Синтезе» позиция столба занята Сергеем Лисуновым и Никитой Деревянкиным, Егоров заключил контракт с московской командой «Восток», где теперь в качестве столбов выступают два воспитанника казанского водного поло: он и Замир Мирзиев. Что удивительно: во втором туре чемпионата России вторая команда москвичей «Восток-2» навязала упорнейшую борьбу действующему чемпиону России «КОС-Синтезу», проиграв в итоге со счетом 9:12, что для молодых москвичей сродни победе. После чего основная команда была разложена на микрочастицы, иначе нельзя охарактеризовать счет матча с «КОС-Синтезом», в котором казанцы одержали победу — 19:9.

Возвращаясь к прыгунам в воду. Еще одним общественно значимым событием следует назвать августовскую свадьбу двух бывших партнеров Шлейхера. Это Юлия Тимошинина, с которой Никита выступал еще 10 лет назад на чемпионате мира в Казани, прыгая в миксте. И Евгений Кузнецов, с которым Шлейхер стартовал вплоть до начала нынешнего сезона, пока партнер не получил травму. Если оценивать молодоженов с исторической точки зрения, то может создаться впечатление, что в династию Тимошининых просто не берут людей без спортивного бэкграунда.

Стартами на Кубок раиса Татарстана татарстанские прыгуны начинают очередной сезон. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мать Светлана Хохлова и отец Владимир Тимошинин — прыгуны в воду. Дедушка Александр Тимошинин и прадедушка по отцовской линии Иван Тимошинин — гребцы. Тетя по отцовской линии Ольга Тимошинина — волейболистка. Она вышла замуж за баскетбольного тренера Бориса Каюмова, и у четы родилась дочь, будущая пловчиха Наталья Каюмова.

По принципу «обещанного три года ждут» молодожены три года испытывали свои отношения, поскольку Кузнецов сделал предложение еще в 2022 году. В случае если Юлия Тимошинина возьмет фамилию супруга, то она «пойдет» по второму кругу, поскольку в их фамильной династии уже была бабушка Наталья Кузнецова (тоже прыгунья в воду). Плюс прадед Владимир Кузнецов-старший и дядя по бабушкиной линии Владимир Кузнецов — оба ватерполисты.

Международные старты

Главным спортивным событием стартующего сезона должен стать европейский чемпионат по водным видам спорта в Париже. В последний раз в подобных стартах россияне принимали участие в 2021 году в Будапеште, когда готовились к олимпийским стартам в Пекине. Вспоминать о том турнире приятно, поскольку там в числе призеров были упомянутая Клюева, будущие молодожены Кузнецов и Тимошинина, два серебра взял Шлейхер, золото в эстафете было у Александра Красных (4 по 200 метров) и Андрея Минакова (4 по 100 метров вольным стилем). После чего два старта — в Риме 2022-го и Белграде 2024-го — россияне пропустили. А Париж повис в воздухе.

Главным спортивным событием стартующего сезона должен стать европейский чемпионат по водным видам спорта в Париже. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сомнения посеяли события последних дней. Выяснилось, что россияне не поедут на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Италии, о чем сообщил Международный паралимпийский комитет. Это решение последовало якобы за допуском российских паралимпийцев со стороны МОК. Но тут необходимо пояснить, что допуск касался только нескольких паралимпийских федераций России, которые действуют автономно. В зимних спортивных дисциплинах — это следж-хоккей. Что касается остальных зимних дисциплин, то там российские паралимпийцы входят в большие федерации, наряду с профессиональными спортсменами. А там до сих пор нет допуска россиян, что в очередной раз подтвердило отстранение представителей лыжных видов спорта нашей страны от международных стартов, которое последовало на прошлой неделе. В итоге и профи, и паралимпийцы не будут допущены в одинаковой степени, хотя последним якобы разрешили соревноваться.

Третьим в этой череде спортивных решений стало нежелание правительства Польши выдавать въездные визы россиянам.

Шлейхер и Маринов — главные претенденты на титул лучшего спортсмена Татарстана — 2025

Итогами международной деятельности новой Федерации водных видов спорта России под руководством Дмитрия Мазепина стало участие сразу в нескольких международных стартах. Это и чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште в конце 2024-го, и чемпионат мира в Сингапуре. Первенство Европы среди юниоров в словацком Саморине, первенство мира среди юниоров в румынском Отопени, участие ряда пловцов в Универсиаде в Германии. Речь идет о плавании, а еще был чемпионат Европы по прыжкам в воду и синхронному плаванию среди юниоров в Греции.

Итогами международной деятельности новой Федерации водных видов спорта России стало участие сразу в нескольких международных стартах. предоставлено СК «Синтез»

На этом фоне подвисает вопрос с ЕвроАкватикой 2026 года. Как пример: только что завершившийся чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии, где россиянин Даниел Маринов занял седьмое место в многоборье. Но среди участвовавших европейцев Маринов был вторым, уступив только швейцарцу Ноа Зейферту. Казалось бы, теперь можно ожидать их дуэли на чемпионате Европы. Однако вопрос об участии в нем россиян не решен.

Политической победой Индонезии, хозяйки гимнастического чемпионата мира и самой крупной мусульманской страны, была невыдача виз израильским гимнастам, включая их лидера Артема Долгопята, служащего в местной армии Цахал. Что любопытно: МОК отреагировал на этот шаг заявлением о своем желании ввести жесткие санкции, прекращая «все формы диалога» с НОК Индонезии относительно будущего проведения Олимпийских и Юношеских олимпийских игр. Иными словами, российским спортсменам в 2026 году будет куда легче соревноваться на чемпионатах мира, которые сейчас зачастую проводятся в Азии, Латинской Америке, нежели на чемпионатах Европы.

В соревнованиях будет стартовать костяк спортивного клуба водных видов спорта «Синтез». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Справедливости ради, в текущем сезоне россиян допускали до ЧМ по тяжелой атлетике в Норвегии, ЧМ по гребному слалому в Австралии, притом что обе страны входят в число недружественных. Есть примеры по международному боксу. В этом году в Лондоне состоялся чемпионат мира по любительскому боксу по версии World Boxing. Это первый чемпионат под юрисдикцией этой организации, тем не менее собравший 540 боксеров из 68 стран. Козырь этой организации состоит в том, что она взаимодействует с МОК, и именно она имеет право проводить отборочные старты для участия в Олимпиаде в Лос-Анджелесе 2028 года, как это уже было ранее с Олимпиадой в Париже. А зимой в Объединенных Арабских Эмиратах состоится чемпионат мира по версии Международной ассоциации любительского бокса (IBA). Организация имеет историческую связь с предыдущими чемпионатами мира, нынешний будет иметь 23-й порядковый номер. Но на Олимпиаду его лауреаты не отберутся ни при каких обстоятельствах.

Поскольку ситуация находится в развитии, то нет никакой возможности предугадать и предвидеть вопросы участия или неучастия наших «водоплавающих» и гимнастов в европейских стартах 2026 года. Как и боксеров, поскольку у IBA, которой руководит россиянин Умар Кремлев и где наши боксеры выступают без каких-либо ограничений, появился такой козырь, как знакомство с Дональдом Трампом-младшим.