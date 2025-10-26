Вопросов к Рахимову быть не должно: «Рубин» достойно бился с чемпионом, но проиграл
«Краснодар» дома оказался сильнее
«Рубин» проиграл на выезде «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Поражение стало для команды Рашида Рахимова уже вторым кряду в чемпионате страны. Однако казанцы в Краснодаре смотрелись достойно, больших вопросов к тренеру быть не должно. Что помешало «Рубину» набрать очки в битве с чемпионом — читайте в материале «Реального времени».
Без Иву, а Даку — капитан
Рашиду Рахимову перед матчем с чемпионом предстояло решить несколько задач по составу. Во-первых, тренерский штаб должен был выбрать защитников в центр обороны в отсутствие травмированного Игора Вуячича и дисквалифицированного Егора Тесленко. Все усугублялось тем, что третий здоровый «оборонец» Алексей Грицаенко в последних играх допускал непозволительно много ошибок. В итоге в «Рубине» оставили его в старте, добавив к нему неопытных Никиту Лобова и Константина Нижегородова.
Во-вторых, из-за повреждения не полетел в Краснодар с командой Угочукву Иву. Опорник казанцев — серьезная потеря. Это единственный футболист «Рубина», способный как разрушать атаки соперника, так и разыгрывать мяч в центре поля. В его отсутствие Рахимову пришлось перекраивать всю тактическую схему. Так, впервые за очень долгое время с первых минут появились два «крайка» — Руслан Безруков и Дардан Шабанхаджай. А в центре поля значилась пара Кузяев — Йочич.
«Краснодару» в этом плане было легче. Главные лица южан оказались в стартовом составе: в центральной зоне вышел Эдуард Сперцян, в атаке на острие — Джон Кордоба. У последнего проглядывалась своя дуэль — против Мирлинда Даку. Этих двух нападающих очень любят сравнивать различные эксперты. Так что каждому из них выпала возможность показать на деле свои преимущества перед конкурентом. Интересно, что Даку получил «допинг» в виде капитанской повязки. Без Вуячича капитанствовал Грицаенко, но защитник лишился своего статуса из-за постоянных грубых ошибок.
Провальный первый тайм
Забегая вперед, можно сказать, что матч в исполнении «Рубина» поделился на два диаметрально противоположных тайма. В первые 45 минут хозяева полностью доминировали над казанцами, едва не уйдя на перерыв, ведя в счете с разницей в несколько голов. Чемпионы страны выглядели гораздо свежее соперника и действовали с позиции силы. За весь тайм «рубиновые» не нанесли ни одного удара в сторону ворот Станислава Агкацева. Единственной активностью на половине поля южан от гостей был один офсайд, да и тот, если честно, не запомнился.
«Краснодар» не стал затягивать с забитым голом. Уже на 13-й минуте Кордоба на фланге легко убежал от Лобова, а дальше в центре защиты передачу на Виктора Са не смогли прервать ни Грицаенко, ни Нижегородов. В итоге вингер «Краснодара» проткнул мяч в ворота казанцев — 1:0 в пользу хозяев. Через пару минут «Краснодар» снова мог наказать «Рубин»: Са с фланга отдал на Сперцяна, но капитан краснодарцев не попал в створ. В середине тайма Батчи попал в штангу, вывалившись на рандеву с голкипером.
Хозяева поля раз за разом организовывали атаки через свой левый фланг, нагружая работой парочку защитников казанцев Арройо и Лобова. Крайнему защитнику, по всей видимости, дали перед игрой указание выдвигаться на Сперцяна при приеме мяча капитаном. Но лидер «Краснодара» ошибок при обработке не допускал и быстро отдавал передачу на партнера, в результате чего зона Арройо оставалась оголенной. Туда постоянно вбегали игроки «быков», что создавало напряжение у штрафной «Рубина».
Впереди у казанцев работала лишь одна схема продвижения мяча, что ограничивало креатив команды. Если Даку не цеплялся впереди за навесы, то никакой атаки не получалось. В центре поля не хватало Иву. Без основного опорника мяч совсем не держался у игроков «Рубина», а Кузяев с Йочичем не выдавали нужного объема мобильности.
Две перекладины от Дардана и достойная игра «Рубина» с чемпионом
Но во втором тайме все перевернулось с ног на голову. «Рубин» приноровился к сопернику и после перерыва нарастил активность на половине поля хозяев. Казанцы побежали прессинговать соперника, подлавливая защитников на обрезах и неточных передачах. В конце такой стартовой десятиминутки едва не сравняли счет. Безруков ушел от троих игроков «Краснодара» и нанес дальний удар, однако Агкацев вытащил мяч из ближнего угла ворот. Свой момент имел Дардан Шабанхаджай, но тоже безрезультатно.
После этого «Рубин» едва не пропустил разящую атаку «Краснодара». Такая картина заставила вспомнить предыдущий матч чемпионата с «Балтикой». В той игре подопечные Рахимова тоже провалили первый тайм и активно начали второй, но затем пропустили и проиграли с разгромным счетом. В Краснодаре такого сценария избежать удалось, даже чуть не сыграли вничью. Дважды в перекладину ударил Шабанхаджай: вначале с игры, затем со штрафного. Были шансы у Даку и еще пара подходов к воротам Агкацева, однако добыть нужные для турнирной таблицы очки не получилось.
Стоит подчеркнуть, что во втором тайме «Краснодар» значительно сбавил обороты. Впереди у команды был важнейший матч против «Спартака». Игроки не рисковали идти в жесткий отбор, чтобы не получить «лишнее» предупреждение и пропустить предстоящую игру в чемпионате. Лишь в концовке встречи страсти на поле накалились. Ближе к финальному свистку команды схлестнулись в потасовке «стенка на стенку». Судьи простили игроков, выписав провинившимся только устные предупреждения.
«Рубин» так и не смог прервать печальную для себя выездную серию без побед в матчах с «Краснодаром». В очном противостоянии казанцы ни разу не победили в 14 играх в истории РПЛ, более того, нынешнее поражение от «быков» в Краснодаре стало уже 12-м для «рубиновых». Впрочем, больших вопросов к «Рубину» не было. Команда Рахимова достойно билась с действующим чемпионом и по второму тайму могла рассчитывать на большее.
«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0, 0:0)
Голы:
1:0 — 13, Са
Следующий матч «Рубин» проведет 1 ноября в Казани с московским «Динамо» в 17:45 по московскому времени. Рахимову предстоит подготовиться к приезду Валерия Карпина. У обоих тренеров пока не складываются дела в чемпионате. Проигравшему в очном противостоянии, возможно, придется подыскивать себе новый клуб.
