Вопросов к Рахимову быть не должно: «Рубин» достойно бился с чемпионом, но проиграл

«Краснодар» дома оказался сильнее

«Рубин» проиграл на выезде «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Поражение стало для команды Рашида Рахимова уже вторым кряду в чемпионате страны. Однако казанцы в Краснодаре смотрелись достойно, больших вопросов к тренеру быть не должно. Что помешало «Рубину» набрать очки в битве с чемпионом — читайте в материале «Реального времени».

Без Иву, а Даку — капитан



Рашиду Рахимову перед матчем с чемпионом предстояло решить несколько задач по составу. Во-первых, тренерский штаб должен был выбрать защитников в центр обороны в отсутствие травмированного Игора Вуячича и дисквалифицированного Егора Тесленко. Все усугублялось тем, что третий здоровый «оборонец» Алексей Грицаенко в последних играх допускал непозволительно много ошибок. В итоге в «Рубине» оставили его в старте, добавив к нему неопытных Никиту Лобова и Константина Нижегородова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во-вторых, из-за повреждения не полетел в Краснодар с командой Угочукву Иву. Опорник казанцев — серьезная потеря. Это единственный футболист «Рубина», способный как разрушать атаки соперника, так и разыгрывать мяч в центре поля. В его отсутствие Рахимову пришлось перекраивать всю тактическую схему. Так, впервые за очень долгое время с первых минут появились два «крайка» — Руслан Безруков и Дардан Шабанхаджай. А в центре поля значилась пара Кузяев — Йочич.

«Краснодару» в этом плане было легче. Главные лица южан оказались в стартовом составе: в центральной зоне вышел Эдуард Сперцян, в атаке на острие — Джон Кордоба. У последнего проглядывалась своя дуэль — против Мирлинда Даку. Этих двух нападающих очень любят сравнивать различные эксперты. Так что каждому из них выпала возможность показать на деле свои преимущества перед конкурентом. Интересно, что Даку получил «допинг» в виде капитанской повязки. Без Вуячича капитанствовал Грицаенко, но защитник лишился своего статуса из-за постоянных грубых ошибок.

Провальный первый тайм

Забегая вперед, можно сказать, что матч в исполнении «Рубина» поделился на два диаметрально противоположных тайма. В первые 45 минут хозяева полностью доминировали над казанцами, едва не уйдя на перерыв, ведя в счете с разницей в несколько голов. Чемпионы страны выглядели гораздо свежее соперника и действовали с позиции силы. За весь тайм «рубиновые» не нанесли ни одного удара в сторону ворот Станислава Агкацева. Единственной активностью на половине поля южан от гостей был один офсайд, да и тот, если честно, не запомнился.

«Краснодар» не стал затягивать с забитым голом. Уже на 13-й минуте Кордоба на фланге легко убежал от Лобова, а дальше в центре защиты передачу на Виктора Са не смогли прервать ни Грицаенко, ни Нижегородов. В итоге вингер «Краснодара» проткнул мяч в ворота казанцев — 1:0 в пользу хозяев. Через пару минут «Краснодар» снова мог наказать «Рубин»: Са с фланга отдал на Сперцяна, но капитан краснодарцев не попал в створ. В середине тайма Батчи попал в штангу, вывалившись на рандеву с голкипером.

Хозяева поля раз за разом организовывали атаки через свой левый фланг, нагружая работой парочку защитников казанцев Арройо и Лобова. Крайнему защитнику, по всей видимости, дали перед игрой указание выдвигаться на Сперцяна при приеме мяча капитаном. Но лидер «Краснодара» ошибок при обработке не допускал и быстро отдавал передачу на партнера, в результате чего зона Арройо оставалась оголенной. Туда постоянно вбегали игроки «быков», что создавало напряжение у штрафной «Рубина».

Впереди у казанцев работала лишь одна схема продвижения мяча, что ограничивало креатив команды. Если Даку не цеплялся впереди за навесы, то никакой атаки не получалось. В центре поля не хватало Иву. Без основного опорника мяч совсем не держался у игроков «Рубина», а Кузяев с Йочичем не выдавали нужного объема мобильности.

Две перекладины от Дардана и достойная игра «Рубина» с чемпионом

Но во втором тайме все перевернулось с ног на голову. «Рубин» приноровился к сопернику и после перерыва нарастил активность на половине поля хозяев. Казанцы побежали прессинговать соперника, подлавливая защитников на обрезах и неточных передачах. В конце такой стартовой десятиминутки едва не сравняли счет. Безруков ушел от троих игроков «Краснодара» и нанес дальний удар, однако Агкацев вытащил мяч из ближнего угла ворот. Свой момент имел Дардан Шабанхаджай, но тоже безрезультатно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После этого «Рубин» едва не пропустил разящую атаку «Краснодара». Такая картина заставила вспомнить предыдущий матч чемпионата с «Балтикой». В той игре подопечные Рахимова тоже провалили первый тайм и активно начали второй, но затем пропустили и проиграли с разгромным счетом. В Краснодаре такого сценария избежать удалось, даже чуть не сыграли вничью. Дважды в перекладину ударил Шабанхаджай: вначале с игры, затем со штрафного. Были шансы у Даку и еще пара подходов к воротам Агкацева, однако добыть нужные для турнирной таблицы очки не получилось.

Стоит подчеркнуть, что во втором тайме «Краснодар» значительно сбавил обороты. Впереди у команды был важнейший матч против «Спартака». Игроки не рисковали идти в жесткий отбор, чтобы не получить «лишнее» предупреждение и пропустить предстоящую игру в чемпионате. Лишь в концовке встречи страсти на поле накалились. Ближе к финальному свистку команды схлестнулись в потасовке «стенка на стенку». Судьи простили игроков, выписав провинившимся только устные предупреждения.

«Рубин» так и не смог прервать печальную для себя выездную серию без побед в матчах с «Краснодаром». В очном противостоянии казанцы ни разу не победили в 14 играх в истории РПЛ, более того, нынешнее поражение от «быков» в Краснодаре стало уже 12-м для «рубиновых». Впрочем, больших вопросов к «Рубину» не было. Команда Рахимова достойно билась с действующим чемпионом и по второму тайму могла рассчитывать на большее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0, 0:0)

Голы:

1:0 — 13, Са

Следующий матч «Рубин» проведет 1 ноября в Казани с московским «Динамо» в 17:45 по московскому времени. Рахимову предстоит подготовиться к приезду Валерия Карпина. У обоих тренеров пока не складываются дела в чемпионате. Проигравшему в очном противостоянии, возможно, придется подыскивать себе новый клуб.