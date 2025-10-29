Татарстанские аграрии сокращают площади под выращивание зерновых

Сельхозпроизводители признаются, что с каждым годом этот бизнес становится все менее рентабельным

Фото: Реальное время

Аграрии Татарстана пытаются решить вопрос со сбытом своего урожая зерновых и не остаться при этом в минусе. Проблема в низких закупочных ценах: сейчас за килограмм пшеницы 4-го класса дают примерно 12 руб. Всего в республике смогли собрать 4,7 млн тонн этих культур. Кроме того, главы крупных хозяйств сетуют на рост экспортных пошлин. Так, с конца октября ставка пошлины на вывоз пшеницы из России составит 167,7 руб. за тонну по сравнению с 99,1 руб. неделей ранее. Таким образом, она повысится в 1,7 раза. Как пытаются решить возникшие трудности сельхозпроизводители — в материале «Реального времени».

«С каждым годом уменьшаем площади под зерновые»

Производство пшеницы, по официальным данным, приносит аграриям порядка 1,8 тысячи рублей убытка с 1 гектара. Отсюда и наметившаяся тенденция — фермеры сокращают площади под посев зерновых и отдают предпочтение более выгодным для реализации культурам. Как отмечают в Минсельхозе РТ, за 17 лет посевы зерновых сократились более чем на 30%, только за прошлый год площади уменьшились до 1,3 млн га.

Это удручающая тенденция, считает известный фермер из Агрызского района Ильнур Саетов. По его мнению, раньше цены на зерновые еще позволяли аграриям нормально жить и работать: иметь какие-то гарантии и быть уверенными в будущем, давали возможность развиваться, покупать новую технику. Сейчас заградительные меры и стоимость сырья стали серьезным препятствием.

— Крестьяне — довольно консервативный народ, они долго запрягают. То есть даже после снижения цены и введения пошлин фермеры продолжали по инерции сажать зерновые культуры, несмотря на то что зачастую работали себе в убыток, в надежде, что на следующий год ситуация наладится. Но этот запас прочности сегодня практически иссяк. Мы с каждым годом уменьшаем площади, отведенные под зерновые, и наше отношение к ним изменилось. В то же время нам сзади тычут в спину подорожанием дизельного топлива, удобрений и т.д.

Человеческий ресурс, по его словам, сейчас тоже обходится намного дороже, зарплаты существенно повысились за последние два-три года, то есть затраты постоянно растут. «Поэтому для того, чтобы остановить эту тенденцию, снова сделать так, чтобы фермеры поверили в зерновые культуры, надо будет очень сильно постараться. Но этих стараний пока не видно. А что касается трудностей с экспортом, то они делают так, что мы чувствуем себя запертыми в консервной банке», — посетовал аграрий.



«Низкая цена ведет к целой цепочке проблем»

Председатель ПСХК «Ембулатово» Алмаз Фасхутдинов из Буинского района, говоря о сбыте урожая, рассказал о том, что хозяйство уже несколько лет подряд выбирает единую стратегию — собранный урожай зерновых отправляется в амбары в ожидании лучшей цены.

— Урожай в нынешнем году у нас выше по сравнению с остальными годами. В среднем удалось собрать 52 центнера с гектара. Валовый сбор составил около 7 тысяч тонн. Мы заложили зерновые в амбары, планируем дождаться следующего года, когда цены могут подняться, хотя понимаем, что это каждый раз риск. Нет гарантий, вырастет цена или нет. Например, в прошлом году те, кто сразу распродал свой урожай, выиграл, а те, кто оставил его на следующий год, — прогадал, — сообщил он.

Проблем в сбыте аграрий не видит, так как трейдеров очень много. Все зависит от того, кто какую цену предложит, а она зачастую не радует, отмечает он. Практически вся пшеница в хозяйстве 3-го класса с высоким уровнем содержания клейковины — это качественное хлебопекарное зерно, мука из которого используется для изготовления хлеба. Цена у нее выше, чем у пшеницы 4-го и 5-го класса, примерно на 2 рубля. Но даже в этом случае она несопоставима с затратами на ее выращивание, уверен Алмаз Фасхутдинов. Сейчас за килограмм дают 12—13 рублей, после Нового года цена может вырасти до 15—16 рублей.

— Низкая цена ведет к целой цепочке проблем. Если у фермерского хозяйства нет рентабельности, оно элементарно не может развиваться — менять технику, вести строительные работы, то есть начинается экономия на всем. А это в свою очередь отрицательно сказывается на тех предпринимателях, которые занимаются продажей техники и запчастей, строительных материалов и т.д., — сообщил он.

Кроме того, по его словам, на развитие отрасли очень сильно влияет повышение экспортных пошлин. Фермер не может вывозить свою продукцию из России, хотя спрос на наше зерно есть: «Решением вопроса могла бы стать своя глубокая переработка. Как известно, в республике планируется построить завод по глубокой переработке зерна, который будет перерабатывать 500 тысяч тонн пшеницы 3-го и 4-го классов. Это отрадно слышать, но хотелось бы чтобы и ситуация с пошлинами на экспорт была урегулирована».

«Мы не хотим играть в лотерею»

Руководитель хозяйства «Агроактив» Фарит Рахимов из Апастовского района считает, что не стоит смотреть на пошлины, надо учиться работать рационально. У него 3 тысячи гектаров земель, из них 1,5 тысячи га отводятся под зерновые.

— Можно и в наших реалиях получать прибыль. Для этого необходимо добиться эффективности своих затрат, хорошего урожая. Например, мы всегда ставим себе цель получать высокий урожай, несмотря на погоду, хоть в засуху, хоть в дождь. В этом помогают высокие технологии, качественные семена и полезные удобрения. А что касается пошлин, для чего государство их вводит — для того, чтобы не было скачков цен. Но тут надо отметить, что это работает только в одну сторону: все делают, чтобы цены не выросли слишком сильно. А если будет наоборот и они сильно понизятся, то с этой проблемой ты остаешься один на один, — указал Рахимов.

В этом году в его хозяйстве решили провести эксперимент и попробовали посеять чечевицу. Пока засеяли только 20 гектаров, в следующем году увеличат посевные площади по этой культуре до 100 га. «Это риск, конечно, потому что те, кто пытался продать чечевицу в этом году, испытывал трудности из-за пошлин, продавать тяжело, хотя эта культура — хорошая экспортная позиция, в частности в тюркоязычные страны», — сетует фермер.

У фермера 3 тысячи гектаров земель, из них 1,5 тысячи га отводятся под зерновые. Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

В хозяйстве получили хороший урожай пшеницы 4-го класса, которую сразу же и реализовали. В целом валовый сбор превысил 10 тысяч тонн зерновых, продано 7 тысяч тонн пшеницы. «Это универсальная пшеница, так называемая пограничная, которая используется и для производства хлеба, и для фуража. Мы уже продали все свое зерно холдинговой компании, которая построила большой элеваторный комплекс. Мы очень довольны сотрудничеством, никакого обмана, честная приемка. И цена неплохая относительно ситуации на рынке — 12,5 руб.», — считает аграрий.

Реализовав урожай сразу без замедления, в хозяйстве даже выиграли, отметил он: «Многие решили пока придержать свое зерно, но они в минусе. Может, к весне цена вырастет и это ожидание оправдается, кто знает. Мы в своем хозяйстве решили, что не будем сидеть и ждать хорошую цену. Мы поставили цель — рационализировать свои расходы, то есть, даже если мы продаем зерно по сравнительно низкой цене, наша экономика остается в плюсе. Играть в эту лотерею мы не хотим, мы выбираем другой путь». В целом же, оценивая ситуацию в АПК, Фарит Рахимов считает, что сейчас идет серьезная демотивация в выращивании зерновых, что не приведет ни к чему хорошему.

— Если фермерские хозяйства по причине того, что на зерновые не дают достойную цену, откажутся от этих культур, обратно их вернуть будет сложно. Существует определенная цепочка. Каждое хозяйство закладывает свой посевной материал. Если в один год ты не заложишь семена, то на следующий тебе придется их покупать. А если и остальные откажутся от зерновых, то возникнет спрос, и цены станут космическими, — пояснил он.

Раньше, по его словам, примерно также поступили с рожью, и это привело к тому, что сейчас не хватает ржи для того, чтобы печь ржаной хлеб, который становится все популярнее. Сегодня большая проблема найти качественную рожь и сделать из нее хорошую муку для хлеба, потому что мало кто выращивает эту культуру, указал фермер: «Причина простая — каждый год ее принижали, не давали нормальной цены, она стала самой дешевой. А когда-то рожь выращивалась практически в каждом хозяйстве. Мы, например, лет 6 уже не занимаемся ею и не планируем, потому что она нерентабельная».

«Ошибки нужно исправлять»

Проблема актуальна не только для крупных агрофирм, но и для КФХ. Из 4,7 млн тонн зерновых, 1,8 тонны было выращено именно небольшими фермерскими хозяйствами, рассказал президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров.

— Мы за год радуемся два раза. Один раз, когда вовремя успеваем провести посевные работы, а второй — когда вовремя собираем урожай. Хотелось бы порадоваться еще и в третий раз, когда его выгодно продаешь, но такого повода, к сожалению, не представляется. Зерно мы аккуратно складываем в амбары и ждем, приедет ли кто-нибудь и заберет ли наш урожай. Сможем продать — хорошо, не сможем — оставляем его на складах до следующего года. Для кого мы его храним? Кому оно нужно? Фермеры выращивают зерно, прилагая очень большие усилия, неся большие затраты, а получается, что все это идет на корм мышам, — посетовал он.

Для того, чтобы вырастить зерно, фермерам со стороны государства выплачиваются субсидии, и это немаленькие деньги, напомнил Байтемиров. «Сначала фермеров призывают выращивать больше, а потом говорят, что хотите, то и делайте со своим зерном. Но разве так должно быть? Необходимо планировать, как это зерно будет реализовываться, сколько пойдет на экспорт, сколько на внутреннее потребление или переработку. Думаю, что эти ошибки нужно как-то исправлять. Мы готовы выращивать качественное зерно в больших количествах, но нужно иметь возможность и продавать его за хорошую цену», — подчеркнул он.

Председатель ассоциации также отметил существование тенденции к сокращению площадей под зерновые:

— Фермеры больше сеют, например, рапс или подсолнечник. Но от того, что эти культуры выбрасываются на рынок в таком количестве, их стоимость падает, спрос понижается. В то же время парадоксально, что такой конечный продукт, как растительное масло в торговых сетях, не становится дешевле. Как подняли цены, так и сохраняют их на том же уровне. Проблема остается открытой.

При этом народ на селе продолжает работать, не ждет сверхприбылей и относится к низкой стоимости зерна по-философски.

Фанис Ахметханов из деревни Курайван Арского района держит свое хозяйство вместе с семьей, возделывает 350 га земли, выращивает фуражную пшеницу 5 класса, ячмень и горох. В этом году средняя урожайность с гектара составила 30 центнеров. Фермер продает урожай мелким фермерам и обычным деревенским жителям, которые кормят скот в личных подворьях. На сегодня реализовано уже около 400 тонн, цена от 10 до 12 рублей за килограмм.

— Сколько ни жаловаться, все равно ситуацию не изменишь. Мы благодарны тому, что есть. Сейчас говорят, что цена занижена, но, если даже она повысится, все равно найдутся такие, которым будет и этого мало. В целом мы довольствуемся тем, что имеем и не планируем внедрять какие-то новые культуры. Будем продолжать работать в привычном ритме, — сообщил он.