«Крылатые барсы» пока не взлетели: нет проблем только с конем

Действующие чемпионы страны потерпели второе поражение в новом сезоне

Центр гимнастики — один из самых современных гимнастических спортзалов в стране. Фото: Динар Фатыхов

В казанском Центре гимнастики завершился второй тур Гимнастической премьер-лиги. К местной команде «Крылатые барсы» приехали столичные «Джентльмены». По итогам поединка сильнее оказались гости, победившие со счетом 27:19. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Москвичи и татарстанские конники

В первом туре наш очередной соперник — столичная команда «Джентльмены» — разгромил «Локомотив» со счетом 45:12. Обе команды не принимали участия в Гимнастической премьер-лиге 2024 года, хотя капитан «Джентльменов» Михаил Худченко защищал цвета челябинцев из Т74, а Матвей Урадовских в прошлом сезоне был московским динамовцем. Собственно, Урадовских и Худченко заложили стартовое преимущество «Джентльменов», которые повели после исполнения вольных упражнений со счетом 7:0. Чемпион страны нынешнего года Даниел Маринов участвовал в чемпионате мира, а других конкурентных вольников в актуальном составе «Крылатых барсов» пока нет. Некоторый позитив для хозяев помоста можно было найти только в том, что снова стартовал Кирилл Родионов. Его добавили в состав команды в «трансферное окно» прошлого сезона, но затем татарстанский воспитанник не смог помочь родной команде из-за травмы.

Зато есть конники, в этом плане даже отсутствие действующего чемпиона Владислава Поляшова, финалиста чемпионата страны Маринова не ослабило казанскую команду. Вообще, конь — это некое тотемное животное для татар, в составе которых призер чемпионатов России 2024 (серебро) и 2025 годов (бронза) Иван Антонихин, бронзовый призер России прошлого года Ранель Сафиуллин. Кроме того, в числе финалистов чемпионата страны 2024-го татарстанские «конники» — упомянутый Кирилл Родионов и Никита Андронов. Такому мощному составу могли бы сопротивляться только братья-казахи, двое из которых — Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов — только что выступали в числе финалистов чемпионата мира. В итоге Антонихин обыграл Кирилла Гашкова со счетом 3:0, Андронов был сильнее Александра Жигалова — 4:0, и только в противостоянии Сафиуллина и Вячеслава Виткова было равенство, не принесшее очков обеим командам, в то время как такое же равенство установилось после прохождения двух снарядов — 7:7.



Гимнасты мажут руки магнезией, чтобы к ним прилипало золото. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как Москва собрала «джентльменов» со всей России

Бросалось в глаза, что московская команда собрана из гимнастов, воспитанных в провинции. Это Кирилл Гашков, Максим Ермак, Иван Куляк (Обнинск, Калужская область), Андрей Дмитриев (Кемерово), Александр Жигалов (Тольятти), Илья Мусин (Липецк).

Тренирует обнинцев Руслан Нигмадзянов, который в прошлом работал в Казани, а сейчас за «барсов» выступает его ученик Иван Антонихин.

Наличие целого трио обнинцев — Гашкова, Ермака, Куляка, намекало на то, что Калужская область могла бы претендовать на формирование собственной команды. Собственно, как и Чебоксары, делегировавшие квартет своих воспитанников: Владислава Поляшова в казанские «Крылатые барсы», Прокопьева во «Львы» из Владимира, и дуэт Антонова и Кривошеева в столичный «Локомотив». Неслучайно президент Федерации спортивной гимнастики Татарстана Марат Бариев напомнил: «В прошлом году в командах Гимнастической премьер-лиги было по одному-два «легионера», имея в виду воспитанников других школ, поскольку реальным легионером был только Артур Давтян во владимирских «Львах».

Затем Бариев добавил, что «в прошлом году обстановка на финале в Москве была такая, что зал просто ходуном ходил». По его словам, это весьма интересный проект, и сейчас по примеру игровых команд пошла «охота» на спортсменов, которых начали перекупать, в том числе татарстанских, обещая им соответствующие гонорары. «Наши ребята не ставили вопросы перед руководством команды, зная наши возможности. Но сейчас необходимо проработать вопросы с бюджетами», — добавил он.

Костяк московских «Джентльменов» составили гимнасты Обнинска. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пока нас выручает то, что гимнасты «Крылатых барсов» учатся в Поволжской академии спорта, и поэтому Антонихин из Обнинска, а также два воспитанника мордовской школы гимнастики Никита Андронов и Артем Плешкин возмещают потери татарстанцев: Новикова («Локомотив»), Чичерова («Легенды спорта») и ушедшего из спорта Синичкина.

Обновление через проведение стартов

Марат Мансурович четко гнет давно выбранную в спорте Татарстана линию: обновление материально-технической базы через проведение соревнований. Симбиоз прозорливости и везения позволил перед чемпионатом России 2022 года в Казани существенно обновить имевшийся на тот момент арсенал гимнастических снарядов в Центре гимнастики, когда сертифицированные на международном уровне ультрасовременные снаряды приехали в Казань буквально перед закрытием границ и введения первого пакета антироссийских санкций. Финалом проведения в Казани Дня гимнастики 25 октября можно считать получение спортивного инвентаря для спортивной гимнастики общей стоимостью 20 млн рублей, плюс ковер для художественной гимнастики, два батута для акробатики, которые уехали в Лениногорск. Не забываем об объединении федераций под крылом одной большой федерации гимнастики и чаяния «смежников». Родные снаряды, тот же конь или кольца, наверняка так же важны, как «свои кольца» в баскетболе, где отмечают разный отскок после попадания мяча в дужку.

Поддерживает гимнастов и бывший мэр Казани Камиль Исхаков, который сам занимался гимнастикой, а затем 16 лет возглавлял администрацию столицы Татарстана. В эксклюзивном интервью нашему изданию он вспоминал: «В детстве ходил с друзьями на вольную борьбу, на лыжах бегал. Затем серьезно занимался спортивной гимнастикой. Были возможности далеко пойти в спорте, если бы не получил травму. И я всегда считал, что спорт должен стать важным аспектом в развитии Казани. Для того чтобы город развивался и процветал, у него должно быть здоровое население, и физически, и морально-психологически. Спортсмены — как пример для подрастающего поколения».

Марат Бариев с каждым новым стартом пополняет копилку гимнастического инвентаря. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Увы, казанские гимнасты переживают череду поражений, начатую еще с Суперфинала, в котором «барсы» уступили владимирским «львам», продолженную домашним поражением от «Тавроса» и падениями, которые не позволили получить хорошие оценки по итогам прыжков, со счетом 9:18. После того как «зет-джентльмен» Куляк выиграл свою дуэль на параллельных брусьях со счетом 4:0, исход поединка выглядел решенным. Челнинец Даниэль Шаров подсластил пилюлю предстоящего поражения, две победы татарстанцев на перекладине еще чуть-чуть приблизили «Крылатых барсов» к «Джентльменам», установив общий счет 19:27.

Главная битва тура состоялась в Питере

Питерский «Таврос» и столичный «Локомотив» противостояли друг другу в Санкт-Петербурге, причем главный болельщик железнодорожников Олег Белозеров днем ранее был в Казани. Глава РЖД также руководит Федерацией гимнастики России, которая с недавних пор объединяет спортивную и художественную, прыжки на батуте, неолимпийские аэробику и паркур, превратившийся в вид спорта в момент отстранения россиян от международных соревнований. Стоит отметить, что «Локомотив» реально усилился за счет трансферов. Это и выступавшие в прошлом году Денис Брусенский из «Тавроса», Андрей Кривошеев из «Динамо» и зеленодолец Даниил Новиков, который сейчас не стартует из-за травмы.

В итоге в Питере случилась битва. По ее итогам сильнейшим был признан питерец Сергей Найдин, а победил «Локомотив» — 23:26, доказавший, что один Найдин в поле не воин. В итоге в заключительном туре, который состоится в Москве, «Крылатым барсам» предстоит встречаться с «Локомотивом», занимающим пока третье место.

Основа казанской команды учится в Поволжском университете спорта у Рафиса Бурганова (справа). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Во второй группе состоялось два дерби. Во Владимире встречались «Львы» и «Тигры». Победившие в первом туре «Львы» укрепились Алексеем Ростовым из «Тавроса» и двумя гимнастами: Александром Бабуриным и Сергеем Щербаковым, перешедшим в эту команду из звенигородского «Кузнечика». Справедливости ради, они перешли еще в прошлом сезоне и сейчас подменяют двух участников чемпионата мира. Того самого единственного легионера Артура Давтяна из сборной Армении и травмировавшегося на последней тренировке перед ЧМ Александра Карцева.

Духно со своей оценкой стал бы вице-чемпионом мира

Более опытные и мастеровитые «Львы» изначально выглядели сильнее тех, кто в прошлом году защищал цвета их команды. Это Александр Баззаев, воспитанник осетино-донецкой школы гимнастики, плюс Артем Муминов, Максим Подсевалов и Виктор Шувалов. Из тех же «Кузнечиков» во владимирские «Тигры» перешел Артем Авласович. То есть внутри владимирского дерби можно было еще ожидать звенигородское. Но Авласович и Баззаев, как и «львята» Бабурин с Щербаковым, будучи заявлены на сезон, не выступали. Тем не менее молодежь, ведомая капитаном Савелием Сьединым, в какой-то момент вела в счете — 15:12, пока разгромно не проиграла гимнастический сет —0:12. После чего «Львы» довели поединок до окончательной победы — 28:19.

Наконец, в Москве, 26 октября встречались «Динамо» и «Легенды спорта». В составе динамовцев Михаил Усов, еще в прошлом сезоне выступавший все за тот же «Кузнечик», который, кстати, был обыгран на предварительном этапе «Джентльменами», нынешними соперниками «Крылатых барсов». Помимо него, в «Динамо» два новобранца — это питерец Сергей Ларчев (экс-«Таврос») и Олег Ступкин из Пензы. Его бывший одноклубник по пензенской команде Сергей Гоглов перешел в «Легенды спорта», как бывший «лев» из Владимира Владислав Бабаян. Кстати, капитан «Легенд» Алексей Немов, как и Белозеров, за день до этого поединка находился в качестве почетного гостя в Казани, на фестивале Всероссийского дня гимнастики, участвуя в автограф-сессии. В то же время его в Москве поджидал капитан динамовцев, олимпийский чемпион Токио-2020, новоиспеченный президент Федерации спортивной гимнастики Москвы Артур Далалоян.

Подопечные Далалояна были сильнее подопечных Немова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Немов появился на экране телетрансляции в момент, когда член его команды — «легенда спорта» Борис Ложкин прекратил выступление, поскольку на параллельных брусьях упала жердь. Это к вопросу об инвентаре. К тому моменту подопечные Немова крупно уступали (10:29) динамовцам, которых усилил юниор Арсений Духно, потенциально самый сильный многоборец страны «прямо сейчас». Он со товарищи просто катком проехался по соперникам, победив со счетом 40:11, после чего ситуация в группах максимально запуталась.

Лидируют «Джентльмены» (в нашей группе) и «Львы». По одной победе и поражению имеют «Таврос» и «Локомотив» (в нашей группе), а также «Динамо» с «Легендами спорта». И по два поражения у «Крылатых барсов» и «Тигров».

Для того чтобы отстоять звание чемпионов, одного коня маловато

В итоге любой исход предстоящего московского поединка с «Локомотивом» до предела упростил стратегическую задачу «Крылатых барсов». В четвертьфинале им предстоит уже в третий раз подряд сразиться с владимирскими «львами». Напоминаем, что пока счет противостояния в этом гимнастическом поединке равный. Либо с динамовцами (ждем продолжения дуэли Маринова и Духно). По итогам выступления на параллельных брусьях Духно получил 14,7, оценку с которой мог бы опередить на чемпионате мира не только «бронзового» Маринова, но и вице-чемпиона мира Томохару Цугонаи из Японии. Даже сделав скидку на разное судейское восприятие арбитров ЧМ и ГПЛ, уровень нервного напряжения, которое не выдерживал даже гимнастический снаряд. Либо с «Легендами спорта», командой Алексея Немова, за которую выступает чистополец Александр Чичеров. От самих «барсов» уже ничего не зависит, при любом исходе противостояния с «Локо», и по-настоящему турнир начнется только со стадии четвертьфиналов. В то же время у железнодорожников есть гипотетический шанс занять первое место: в случае своей победы и ничьей в поединке «Джентльменов» с «Тавросом».

Конь — это сильная сторона казанской команды. И пока единственная. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но не имея турнирных задач, татарстанцам стоит поработать над стратегическими. Имея в своем арсенале только один козырной снаряд — коня, сложно отстоять звание чемпионов. Перефразируя слова известной песни: вышли в Премьер-лигу с конем. Но с прыжком и вольными — облом. Брусья, кольца, перекладина нужны, чтобы стать нам чемпионами страны.