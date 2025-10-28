Как Даниел Маринов стал бронзовым призером чемпионата мира

Итоги чемпионата мира по спортивной гимнастике

Даниел Маринов с раисом Татарстана. Фото: Динар Фатыхов

В столице Индонезии, Джакарте, завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Татарстанский гимнаст Даниел Маринов завоевал бронзовую медаль в упражнении на параллельных брусьях — первую в истории мужской татарстанской гимнастики. Подробности — в статье «Реального времени».

Праздник во время праздника

В казанском Центре гимнастики отметили двойной праздник — День гимнастики, проводимый в России с 1999 года по совместной инициативе всероссийских федераций — спортивной и художественной, и параллельно следили за выступлениями татарстанцев на чемпионате мира в Индонезии. Часовые пояса позволяют наблюдать за соревнованиями на азиатском континенте в дневное время. Когда в Казани болельщики наблюдали за почетными гостями Алексеем Немовым и Никитой Нагорным, в Джакарте татарстанский гимнаст Даниел Маринов выходил на опорный прыжок, финишировав седьмым, сразу после товарища по команде Мухаммаджона Якубова.

Собравшиеся в Центре гимнастики радовались бронзовой медали Даниела, завоеванной в упражнении на параллельных брусьях. Стоя в очереди на автограф-сессию, они видели, как Маринов завершает упражнения на перекладине на 8-м месте. Последним из финалистов, но первым из россиян, поскольку больше никто в финал не попал. В этом году российской гимнастике исполняется 140 лет, и за все это время только девушки, Анастасия Колесникова и Лейсера Габдрахманова, становились финалистками ЧМ.

В мужской гимнастике за все время наиболее успешным международным соревнованием до сей поры остается первенство Европы 2016 года в швейцарском Берне. Старт девятилетней давности, к которому хозяева подготовились во всеоружии. Кристиан Бауманн и Пабло Бреггер затащили сборную на бронзовую ступень пьедестала почета, вслед за сборными Великобритании и России, выигравшей тот чемпионат. В нашем составе среди прочих были Никита Нагорный, инициатор создания гимнастической Премьер-лиги, и Никита Игнатьев, который в 33 года подписался за московское «Динамо», став дебютантом этого сезона «премьерки».

Но для татарстанцев то первенство вошло в историю тем, что серебро в составе сборной России завоевали Максим Синичкин и Александр Чичеров. 26-летний Чичеров до сих пор продолжает выступать, как и еще один призер тех стартов — Сергей Найдин, защищающий цвета команды из Питера.

Маринов во время стартов гимнастической Премьер-лиги. Агата Чир

Плюс Маринова — в многоборье

Можно предположить, что 11-летний Даниел Маринов отслеживал то первенство Европы, примеряя на себя его результаты. Тот временной период был прорывным для татарстанского спорта: пловец Александр Красных выиграл первые медали для себя и мужского плавания республики, прыгун в воду Никита Шлейхер завоевал золото, первое для татарстанских прыжков в воду. Вот и Чичеров с Синичкиным творили историю, за которой наблюдали их более молодые партнеры, пока, наконец, Маринов не дебютировал на взрослом чемпионате мира. Сразу завоевав медаль, а до того попав в финал многоборья, перед началом которого президент республиканской федерации Марат Бариев сказал журналистам: «Думаю, у него хорошие шансы. Будем ждать первого дня финала в многоборье, который пройдет в Джакарте. Также он выступит в трех финалах и соответственно в трех отдельных видах — в опорном прыжке, на параллельных брусьях и на перекладине».

При этом не секрет, что плюс Маринова — в многоборье, поскольку он хорошо и стабильно делает практически все упражнения, не имея особых козырей как сейчас принято. Наоборот, травма плеча привела к операции, проведенной год назад, у него сдулись мышцы на травмированной руке и пришлось снова закачиваться, хотя на кольцах выступать до сих пор не комфортно. На перекладине он и вовсе упал во время многоборья.

Марат Бариев в своем комментарии предостерегал: «Это первый международный старт Даниила, не считая Игр БРИКС, и практически первый старт после тяжелой травмы. Так что о своих соперниках до начала международного турнира он знал только через экран».

Марат Бариев презентует Александру Дюкову книгу о спортивных легендах Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как меняется гимнастика?

В конечном итоге Маринов занял 7-е место, упав во время исполнения упражнения на перекладине. Выше его оказались по два лидера сборных Японии и Китая плюс сильнейшие гимнасты Швейцарии и Колумбии, что для нас было сложно осознать. Но за четыре года, прошедших с того времени, как сборная России не выступала на международных соревнованиях, спортивная гимнастика изменилась. Точнее будет сказать, что она продолжала меняться — и среди женщин, и среди мужчин. Поначалу смысл этих изменений касался специализации спортсменов. XX век — это ставка на универсализм, когда победа в многоборье и командных соревнованиях — главный итог олимпийского старта или чемпионата мира, а успех на отдельном снаряде — приятное дополнение, что-то вроде бонуса, не более.

У спортсменов могли быть козырные снаряды и именные элементы тех, кто первыми сделал тот или иной элемент, воспринимались более значимо. «Крест Азаряна», «круги Деласала-Томаса», «сальто Делчева», «вертушка Диомидова», «петля Корбут», «перелет Ткачева», «прыжок Цукахара» до сих пор остались в памяти, а победители на отдельных снарядах — нет. В том числе потому, что на отдельных снарядах выступают зачастую те, кто ранее выигрывал медали в многоборье или в команднике. И только с грека Иоанниса Мелиссанидиса, виртуоза вольных упражнений 90-х годов, началась история, когда человек был звездой только в одном упражнении. Индонезийцы рассчитывали на успех своей звезды Карлоса Юло в вольных упражнениях, почему и брали на себя проведение чемпионата мира. Он в итоге был бронзовым на вольных, но зато выиграл опорный прыжок.

Второе глобальное изменение связано с тем, что с вершины спортивной гимнастики ушла Восточная Европа. Германия со временем упала на несколько порядков, потихоньку уходили на второй план болгары, венгры, в конечном счете румыны, чьи гимнастки были в элите и главными конкурентками советских спортсменок. И на чемпионате мира из наследников гимнастического СССР в медалях оказались только армяне и казахстанцы. Мамикон Хачатрян завоевал серебро в упражнениях на коне, его товарищ по команде Гамлет Манукян и казахстанцы Зейнолла Идрисов и Милад Карими входили в число лучших шести на своих снарядах.

Старты в Индонезии могут записать в свой актив азиаты — это представители Китая и Японии. Вслед за ними в табели о рангах — американцы и россияне. Впрочем, по предыдущим стартам сложилось впечатление, что лидеров Недорозика, Ричарда, Янга, американцы на ЧМ не прислали, за исключением Броди Мэлоуна, завоевавшего золото на перекладине. Не было в Индонезии и половины лидеров женской команды, за исключением вернувшихся в сборную Лиэнн Вонг и Скай Блейкли. В итоге золото — Донелла Уиттенбурга на кольцах, бронза Патрика Хупса — на коне и четвертое место Камерона Нельсона в вольных не могут отставить на второй план то, что в числе 24 финалистов в многоборье не было ни одного американца.



Ангелина Мельникова — главная героиня чемпионата мира. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Золото Ангелины Мельниковой в многоборье и опорном прыжке, серебро на брусьях вызвали радость российских болельщиков, но не были отмечены подъемом государственного флага. И золотые награды не сопровождались звучанием государственного гимна. При этом еще перед стартом чемпионата мира снова возникла дискуссия о правомочности выступать российским спортсменам в нейтральном статусе, под светло-голубым нейтральным флагом.

Старт гимнастов в Индонезии, как и предыдущий старт пловцов в Сингапуре, совсем не означает прорыв международной блокады российского спорта. Последовавший во время гимнастического чемпионата мира отказ польских властей в выдаче виз россиянам для участия на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, четко обозначил позицию большинства стран Старого Света. Львиная доля спортивных федераций, в которых доминирует Европа, также не хочет видеть россиян на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде. К ним присоединяются власти недружественных стран, отказывая в визах.

В этом году российские пятиборцы не смогли стартовать на ЧМ в Литве из-за отказа организаторов. Наших не было на Зимней Универсиаде в Италии. Сейчас Польша отказала. Где будет проходить гимнастический ЧЕ пока неизвестно, место будет определяться на конгрессе Европейского гимнастического союза, который состоится в ноябре в Чехии, куда в этом году россиян уже не пускали на чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ.