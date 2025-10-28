Антон Салакаев: «А почему мы должны обязательно быть рок-столицей?»

Готовясь к 50-летию, лидер «Волги-Волги» рассказал о любимой пластинке из 80-х

Салакаев музыку и слушал, и играл. Фото: предоставлено пресс-службой НБРТ

В Национальной библиотеке РТ продолжили проект «Одна пластинка в неделю», пригласив в гости лидера группы «Волга-Волга» Антона Салакаева. 24 сентября ему исполнилось 50 лет, и в праздничную неделю он предложил послушать один из самых неожиданных сборников советского рока — запись выступления рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Бригада С» на фестивале «Рок-панорама — 87».

Как отец Антона слушал правильные пластинки

Сам день рождения Салакаев отметил квартирником в камерном театре SDVIG, представив всю свою музыкальную историю, включая группы «Сектор А» и «Н.З.». В гостях у него были Эльмира Калимуллина, Валерий Коротков, Рустем Абязов, Эдуард Фазульянов (группа «Кулай»), группы «Дом кукол», «Холи». Прямой эфир можно посмотреть.

Но и в библиотеке Салакаев дал своебразный спектакль одного актера, явно специально подготовившись к совместному прослушиванию, начав с воспоминания, что именно здесь, в мемориале Ленина, юного Антона принимали в пионеры.

— Сейчас здесь много света, как должно быть в библиотеке, — отметил Салакаев. — И это очень здорово. Я зашел и потерялся, хотя знал каждый уголочек этого здания, потому что меня здесь принимали в пионеры, после мы ходили в музей, а потом нас сюда приглашали на различные банкеты.

Певец принес пластинку, кстати, из коллекции Виктора Салакаева, отца Антона, который несколько лет назад ушел из жизни и оставил виниловую коллекцию: The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Высоцкий, Окуджава, Розенбаум. А также большой кассетный магнитофон «Маяк», проигрыватель «Вега» с алмазной иглой и старые небольшие деревянные колонки. Все это находится на студии «Волги-Волги».

— Я понял, что эта музыка будет вечной — для меня как минимум точно, — описал Салакаев свои ощущения, когда в доме появилась рок-музыка.

Выяснилось, что пластинка Салакаевых заиграна до дыр, так что слушать решили винил из библиотеки.

— Я помню, что папа очень негодовал и высказывал определенное «фи», когда я неправильным образом пользовался пластинками, — вспоминал Салакаев. — Если дома что-то подпрыгивает и заикается — это моя вина.

Эта пластинка — странный артефакт советского шоу-биза. предоставлено пресс-службой НБРТ

Как «Мелодия» «пиратствовала»

Прозвучало несколько песен — «Эта музыка будет вечной» и «Скованные одной цепью» «Наутилус Помпилиуса», «Я — Фантомас» и «Бродяга» «Бригады С». Но в основном прозвучало немало воспоминаний и откровений.

— Во-первых, мне захотелось, чтобы минимум на пластинке было два артиста, чтобы можно было немножко чуть более развернуто поговорить, — объяснил музыкант. — Во-вторых, она интересна тем, что это пиратская пластинка, хотя издана была на студии грамзаписи «Мелодия».

Верно, «Мелодия» тогда выпустила концертную запись без ведома самих групп. Об этом Гарик Сукачев рассказал в одном из интервью того времени, сообщив, что не заработал ни копейки и ничего не знал о релизе. При этом пластинка разошлась огромным тиражом.

— Для него важной вещью были не заработанные деньги, а то, что профессиональные музыканты всегда очень щепетильно относятся к звуку, к студийному и концертному, — объяснил Салакаев. — Здесь все сделано очень некачественно. Некоторые звуковые дорожки были сведены неправильно и где-то были убраны голоса, инструменты. Когда я слушал эту пластинку, будучи молодым, я этого не знал.

Салакаев с сыном и мамой. предоставлено пресс-службой НБРТ

Как Антон забросил баян

Антон вспомнил и молодость, как в родном Чистополе Сергей Александрович Петрушкин учил его играть на баяне, который он через четыре года оставил дома. Обращаясь к маме, которая вместе с внуком, студентом журфака, пришла на вечер, он напомнил всю историю:

— Я поставил вопрос ребром и сказал, что слушаю рок-музыку, а на баяне я больше играть не буду. Может быть, совершили тогда некую ошибку, что у нас в семье к этому моменту появилась гитара. И параллельно я начал ходить в каморку, что за актовым залом, где нас учили играть на гитаре. Был найден классный компромисс. Они сказали: хорошо, ты только не бросай музыку. Что бы ты хотел делать? Я сказал, что готов закончить музыкальную школу по классу барабанов. По-моему, год или два занимался.

Так Салакаев начал играть в группе «Сектор А» (коллектив до сих пор существует!).

— Про Казань как-то принято всегда говорить, что это не рок-город, — размышлял Салакаев. — Мне очень часто начинают рассказывать истории про какой-то пресловутый менталитет, который где-то, наверное, не дал возможности развиться нашим каким-то звездочкам, рок-музыкантам. Частенько очень говорят о том, что почему-то земля Татарстана рождает великолепных артистов татарской эстрады. Ныне это молодые музыканты, однозначно выступающие только в живом исполнении, в отличие, кстати, от татарской эстрады девяностых.

— Я говорю, а почему мы должны обязательно быть рок-столицей? — резюмировал лидер ВИА. — У нас есть классные, замечательные рок-музыканты, которые выступают, гастролируют по всей стране. Ну ничего страшного, что они не собирают «Олимпийский» или «Лужники», но зато их слушают здесь, в Казани, в республике и во всей стране. Пусть это будет столицей хорошей, качественной татарской эстрады, например, почему бы и нет?

В прошлый раз о пластинках рассказывал дирижер La Primavera Рустем Абязов. С ним «Волга-Волга» несколько раз играла концерты. предоставлено пресс-службой ВИА «Волга-Волга»

Как Сукачев просил диск у таксиста

Если разговоры о «Наутилусе» на вечере перешли больше в рассказ о группе «Чайф», с лидером которых Владимиром Шахриным «ВВ» записали песню «Волга — Кама», то о Сукачеве Салакаеву было что поведать.

— В 2003-м, если не ошибаюсь, мы выезжали на гастроли с группой «Волга-Волга». Ехали в автобусе, уже были мобильные телефоны. Тут звонок, голос, очень похожий на Сукачева: «Здравствуйте, это Гарик Сукачев. Слушайте, я сегодня играл концерт в Казани, и таксист поставил мне ваш авторский альбом». Если я не ошибаюсь, один из первых, «Яйцебород».

Сукачев послушал несколько треков, попросил диск, таксист его не отдал, потому что он был с автографом. В результате альбом дослушали в машине. Потом Сукачев позвонил музыканту и предложил сыграть на его 44-летие в ДК Горбунова. С «Неприкасаемыми» и Billy’s Band.

У Салакаева осталась рецензия с того момента: «Открывавшая концерт в большом зале Горбушки группа из Казани «Волга-Волга» хорошо известна выпивающей интеллигенции».

Казанцы, кстати, вышли на сцену по пояс голыми, нацепив бабочки, шляпы и кепки. Концерт начинался с татарской плясовой с огромным количеством барабанов. Рецензенты перечислили стили — ска, панк, гопак.

— Я сейчас думаю, не отсюда ли это пошел наш стиль ска-фолк-рок-бардак? — подумал музыкант. — Не с этой ли статьи мы выцепили эту историю?

Салакаев вспомнил, что изначально он был «сторонником музыки», ближе к уральскому року. И играл на гитаре. А потом однажды открыл шифоньер и увидел баянный кофр.

— Я подумал: а вспомню ли я, как нажимать на эти кнопки? — сказал Салакаев. — К тому моменту я уже начал слушать такие группы, как «Ноль», «Вопли Видоплясова».

Так у «Волги-Волги» появился новый звук. Сейчас группа, кстати, готовит дуэт с Гариком Сукачевым. Но завершил вечер Салакаев песней «Ира»:

— Мы как-то дали обет, что этой песни в нашем репертуаре больше не будет. Продержались, по-моему, два концерта.