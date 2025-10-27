В Национальной библиотеке Татарстана открыли выставку «Путь к Победе»

В ней объединены искусство, документалистика и трофеи спецоперации

Расим Баксиков на фоне архивных фото. Фото: предоставлено пресс-службой НБРТ

В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Путь к Победе», в которую, помимо архивных материалов, вошли работы выпускников Фешинского училища, трофеи и кадры из зоны специальной военной операции. Есть здесь и фотографии заместителя начальника Казанского суворовского училища Олега Каракулова. На открытии экспозиции выступил Герой России, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Расим Баксиков.

От живописи до писем

«Мне мерещилось, что мы тоже втягиваемся в страшный водоворот событий и едва ли уже вернемся в родной город. Наши надежды на осуществление мечты, планы будущих художников, казалось, рухнули навсегда... Наш полк располагался в нескольких бараках. Нам побрили голову, выдали короткие куртки, шлемы и буденовки, ботинки с обмотками. Впервые я увидел себя в этой форме и ужаснулся... Из зеркала на меня смотрел какой-то человек, только не я...»

Такое воспоминание Хариса Якупова предваряет выставку. Экспозицию собирали из материалов фондов НБ РТ, Национального музея РТ и Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина.

Особенность выставки — работы молодых выпускников «Фешинки». Начинается она с блока «Жертвы нацизма», к примеру, здесь есть работа Екатерины Савченко «Хатынь». Этикетки дополнены воспоминаниями и размышлениями на тему.

«Пограничники». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Следующая часть — «Подвиг солдата». Здесь уже есть и скульптуры, это «Пограничники» Фаниля Валиуллина, ученика Асии Миннуллиной. Некоторые художники берут локальные темы, в частности, Людмила Салихова вдохновилась историей о лагере военнопленных на Каме.

Третий блок — «Блокада». В целом посетитель может идти по линии, хотя, конечно, логику в этом путешествии по рефлексии по прошлому порой трудно с ходу обсудить. В частности, здесь нам встретятся привезенные из музея личные вещи и первые издания Мусы Джалиля. Здесь же разместились фронтовые письма, написанные разной графикой. Картины и документальные материалы, к примеру газетные вырезки, хорошо работают на контрасте. Запоминается, конечно, фотография писателей и журналистов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Помимо этого, училища представили раритеты из натюрмортного фонда — а это и керосиновые лампы, и телефоны, и одежда, и даже мебель.

Директор училища Ольга Гильмутдинова делает акцент на торговых весах, озвучивая нормы хлеба в 1940-е годы. К сожалению, на то, насколько тогда было другое время, теперь нужно указывать отдельно.

Можно отметить диптих Натальи Кочемасовой «Письма» («Письмо на фронт»). В нем молодой художник, не отходя от довлеющего на выставке реализма, явно обратилась к христианским мотивам, что резко выделило эту работу на фоне остальных.

Диптих. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Здесь собралось множество жанров искусства»

Впечатляющий блок — «Память». Здесь есть фотографии Олега Каракулова, подполковника в отставке, ветерана пограничной службы, заведующего сектором военно-патриотической работы Союза ветеранов (инвалидов) Татарстана и заместителя начальника Казанского суворовского училища. Каракулов два года назад представлял в библиотеке галерею «Семья Героя».

— Здесь собрано множество жанров искусства. Я люблю снимать и общаться с ветеранами и хочу, чтобы они получили частичку внимания, — отметил Каракулов. — Мне кажется, что эта выставка объединит нас всех.

К слову, на открытии выставки было немало молодых ребят.

Олег Каракулов. предоставлено пресс-службой НБРТ

«Вы здесь видите мост»

— Вы здесь видите мост между вами и теми людьми, которых, возможно, уже нет, — обращаясь к молодежи, отметил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Герой России Расим Баксиков и выразил пожелание, чтобы выставку посетили все директора школ вместе со своими учениками.

— Здесь показан вклад каждого жителя, каждого человека в Победу, — отметила заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. — Неважно, что ты делаешь, но ты вносишь свой вклад и идешь к этой Победе со всеми вместе. Лица людей, которые сегодня за мной, — они вдохновлены, они отражают веру в то, что мы обязательно победим.

Внезапно проявляется в экспозиции тема специальной военной операции — здесь размещены трофейные образцы вооружения, фотокадры. Центральное место в этом блоке занимает дрон «Баба-яга», уничтоженный ВС РФ.

Дрон «Баба-яга». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Завершает выставку блок «Война и искусство», в котором можно, например, ознакомиться со значительным объемом документальной и художественной литературы, появившейся за три года СВО.

Тема Великой Победы не заканчивается 9 мая, отметили организаторы. Поэтому экспозиция открылась 23 октября, ее работа продлится до 30 ноября, вход свободный.