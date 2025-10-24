Когда уволят Станковича из «Спартака», неудобный соперник «Рубина» и «Динамо» без Фомина

Превью 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

Матчи 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в этот раз растянутся на три дня — игры начнутся в субботу и закончатся в понедельник. Впереди болельщиков ждет восемь интересных поединков, в каждом из которых есть свои интриги. Но главные события ожидаются в четырех встречах, в том числе с участием казанского «Рубина». Что ждать от матчей 13-го тура — в материале «Реального времени».

«Краснодар» — «Рубин»: неудобный соперник и чемпион



В российском чемпионате нет более неудобного соперника для «Рубина», чем «Краснодар». Всего команды провели между собой 26 очных поединков в РПЛ, и лишь в четырех из них победили казанцы. Последняя победа случилась пять лет назад, и с тех пор «быки» неизменно берут очки в матчах с «Рубином». Впрочем, при Рашиде Рахимове команда хотя бы начала играть вничью с краснодарцами, причем с одинаковым счетом 1:1. Ничьих за два прошлых сезона было всего две, и это считается успехом.

Не сулит ничего хорошего и предстоящий матч. «Краснодар» заслуженно идет в числе лидеров текущего чемпионата, уступая «Локомотиву» лишь по дополнительным показателям. С учетом Кубка России действующие чемпионы турнира не пропускают пять игр подряд, одержав на этом отрезке четыре победы. В последнем туре РПЛ подопечные Мурада Мусаева нанесли первое домашнее поражение доселе неуступчивому махачкалинскому «Динамо». Краснодарцы находятся в отличной форме и готовы продолжить защиту чемпионского титула.

«Рубин» осенью испытывает сложности с результатами. После относительно успешного старта в чемпионате команда начала проигрывать и на неделе едва избежала досрочного вылета из Кубка России. Казанцы в турнирной таблице уже вернулись на привычное для себя место в середине, а в случае поражения от «Краснодара» рискуют отстать от лидирующей группы на значительное расстояние. К тому же после разгрома от «Балтики» болельщики начали «войну» против Рашида Рахимова, которого просят уйти в отставку. С «Ахматом» игроки встали на защиту тренера и вырвали победу на эмоциях. Получится ли повторить подвиг с «Краснодаром»?

«Спартак» — «Оренбург»: уволит ли татарский тренер Станковича

Тур открывается в субботу в Москве, где «Спартак» примет дома «Оренбург». Игра станет особенно важным испытанием для тренеров команд. В последнее время много разговоров ходит вокруг возможной отставки Деяна Станковича. В «Спартаке» недовольны результатами команды и готовят варианты на замену тренерского штаба. Даже потеря очков, не говоря уже о поражении, в матче с «Оренбургом» может стать последней каплей для принятия решения об отставке сербского специалиста. Сам же тренер уходить не собирается и намерен работать при любых обстоятельствах.

В «Оренбурге» наставник сменился всего полторы недели назад. Вместо Владимира Слишковича команду принял Ильдар Ахметзянов, выкупленный из «КАМАЗа». Его первый матч в РПЛ закончился вничью — дома с «Крыльями Советов» (1:1). Вторая игра получилась провальной, оренбуржцы «влетели» в Кубке России питерскому «Зениту» (0:6). Впрочем, это не повлияло на выход «Оренбурга» в плей-офф турнира в Пути РПЛ. К Ахметзянову пока нет никаких претензий, но он наверняка захочет проявить себя в матче со «Спартаком». Очевидно, что «красно-белым» при таких вводных будет непросто.

«Зенит» — «Динамо» Мск: без Фомина и Миранчука

У Сергея Семака перед игрой спросили о сильных сторонах московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина. Тренер «Зенита» не стал лукавить и заявил, что ждет тяжелого матча с интересным соперником. При этом важнейшей составляющей игры «бело-голубых» он назвал интенсивность.

— По Карпину мы понимаем, как команды под его руководством играют: и в «Ростове», и в сборной России. Это высокий прессинг, хороший контрпрессинг, много стараются играть длинными передачами, использовать пространство за спинами защитников. То есть достаточно интенсивная игра. Сравнивать, кто лучше, кто хуже, не наше дело, — сказал Семак на брифинге.

С интенсивностью у «Динамо» могут возникнуть сложности. В Санкт-Петербурге команде не смогут помочь от пяти до восьми игроков, в том числе капитан Даниил Фомин и один из лидеров сборной России Антон Миранчук. При этом Карпину до сих пор не удается наладить стабильную игру. «Динамо» много забивает, но пропускает не меньше. «Зенит» в этом плане для «бело-голубых» неудобный соперник. Питерцы не позволяют «фестивалить» против себя, наказывая за любую расхлябанность.

Между тем «Динамо» пока совсем не оправдывает предсезонные ожидания. Летом клуб потратил значительные средства на усиление состава и считался одним из фаворитов чемпионата. К середине осени «бело-голубые» закрепились на 8—9-м месте, без видимых перспектив для подъема по таблице. В гостевую победу над «Зенитом» совсем не верится, но проигрывать Карпину нельзя. Отрыв от лидирующей группы составляет уже неприличные десять очков. Чемпионство медленно уплывает от «Динамо».

ЦСКА — «Крылья Советов»: Адиев под ударом

В каждом осеннем туре хватает разговоров о возможной отставке того или иного тренера. На этот раз под ударом находится рулевой «Крыльев Советов» Магомед Адиев. Под его руководством команда в семи последних играх потерпела пять поражений, не одержав ни одной победы. На неделе в Кубке России самарцы были разгромлены московским «Динамо» со счетом 0:4. По информации «Матч ТВ», Адиев будет уволен со своего поста, если «Крылья Советов» проиграют в гостях ЦСКА.

На самом деле, перед тренером поставлена практически невыполнимая задача. Армейцы находятся на подъеме, продолжая активную борьбу за топ-1 чемпионата и Кубка России. Осечка в последнем туре с «Локомотивом» (0:3) скорее роковая случайность, сложившаяся из различных факторов, как то травма Игоря Акинфеева. Кстати, в ЦСКА намерены провести с «Крыльями Советов» тематический матч в честь своего капитана. Именно в матче с самарцами в 16-летнем возрасте дебютировал Акинфеев, а в системе армейцев он числится 35 лет.

В оставшихся шести турах чемпионата ЦСКА предстоит провести четыре матча с середняками и аутсайдерами турнира. В них команде необходимо набрать максимум очков, чтобы иметь возможность бороться за чемпионство по весне. У «Крыльев» задача не легче — впереди у самарцев матчи с «Зенитом», «Краснодаром» и «Балтикой». Если неудачная тенденция продолжится, то одной отставкой Адиева в Самаре могут не обойтись.

Расписание матчей 13-го тура РПЛ:

Суббота, 25 октября

14.00 — «Спартак» –:— «Оренбург»

16.30 — «Ростов» –:— «Динамо» Махачкала

19.00 — ЦСКА –:— «Крылья Советов»

Воскресенье, 26 октября

13.00 — «Акрон» –:— «Локомотив»

15.15 — «Пари НН» –:— «Балтика»

17.30 — «Зенит» –:— «Динамо»

19.45 — «Краснодар» –:— «Рубин»

Понедельник, 27 октября

19.30 — «Ахмат» –:— «Сочи»