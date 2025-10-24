Китайцы дошли до татарстанских границ

В Агрызе формируется железнодорожный хаб для сортировки контейнеров в КНР в обход Москвы

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«У нас есть возможность изменить движение грузовых потоков из КНР. До 90% контейнерных поездов из Владивостока идут до Москвы, и только оттуда разъезжаются внутри страны. Мы предлагаем альтернативу — разгружаться здесь, экономия — в 2 раза», — рассказал глава Агрызского района Ленар Гургаянов о проекте мечты на муниципальном китайском форуме. Делегация из провинции Хэйлунцзян еще в течение двух дней будет изучать инфраструктурные особенности. Им предложили стать партнерами якорного резидента — промпарка «Агрыз» и наладить совместный выпуск стройматериалов. Логопроект местные власти обещают вынести на Инвестсовет РТ весной 2026 года.

«С китайцами без личного контакта на месте не договоришься»

На три дня в Агрыз высадился десант китайского бизнеса из северной провинции Хэйлунцзян. Это самая ближняя к Дальнему Востоку территория, прямо за Амуром, поэтому гости из КНР могут бывать чаще и оставаться подольше. «Как только под елкой в тайге появляется свободное место, там тут же появляется китаец», — любят шутить предприниматели над экспансией китайцев, и не зря. Как только в Агрызе появилось немало свободного места, так и китайцы не стали медлить с поездкой по приглашению. По этому случаю глава района организовал российско-китайский форум муниципального уровня. Говорят, покровительница инвестиций Талия Минуллина узнала, когда было почти все готово. «Инвестиционный маршрут: станция Агрыз», — такое название придумала она. «С китайцами так: без личного контакта на месте не договоришься», — объяснил «Реальному времени» депутат Госдумы Анатолий Иванов, прилетевший из Москвы. Он сообщил, что ждет китайских гостей в Мамадыше на выходные.

предоставлено пресс-службой АИР

Сам форум прошел в местном ДК, зал был полон. В приветствиях звучали цитаты лидеров двух стран Владимира Путин и Си Цзипиня, говорилось о важности укрепления взаимного сотрудничества двух великих держав, приводились впечатляющие показатели роста татарстанской экономики. В качестве образцового примера успешности инвестиций приводилась китайская компания «Хайер». «Опыт «Хайер» — это не просто история успеха, это готовый сценарий для ваших инвестиций», — заявила Талия Минуллина. Для размещения китайских резидентов готовится промышленный парк «Агрыз» общей площадью почти 10 га. По ее словам, проект находится на финальной стадии согласования в правительстве РТ.

Когда-то Россия помогла подняться КНР

Президент торговой палаты Нинбо в провинции Хэйлунцзян Ян Чанжэнь высказался в том духе, что инвестиции КНР — это скорее помощь России в знак благодарности за технологический прорыв его страны в 70—80-е годы. По его словам, тогда были поддержаны 150 крупных индустриальных проектов в Китае, в том числе в энергетике, металлургии, метростроении. «Преобразования затронули мой родной город Ухань. Первый мост построили при помощи СССР. До сих пор он используется. Мы не могли обойтись без помощи Советского Союза», — рассказал он, давая понять, что теперь пришло время Китая помогать России.

предоставлено пресс-службой АИР

Директор китайско-российского центра научно-технического и торгово-экономического сотрудничества «Вэйлай» поделился подробностями того, как его специалисты помогают татарстанским компаниям выбирать технологическое оборудование для строительства мощностей в соответствии с требованиями промышленной безопасности и экологическими нормами. «Вэйлай» имеет 5 офисов в КНР и один в Москве. «Не каждый татарин так хорошо говорит на русском языке, — изумилась Талия Минуллина. — Может пришло время выбрать еще один город? Может это будет Агрыз?»

Агрыз как альтернатива подмосковному Селятино

«У нас есть возможность изменить движение грузовых потоков из КНР», — взял слово глава Агрызского района Ленар Нургаянов. Логистика остается уязвимым местом для китайского бизнеса, выходящего на рынки РФ. По его словам, до 90% контейнерных поездов из Владивостока и обратно идут через Москву, и только оттуда разъезжаются внутри страны. Это дорого и затратно. «В отличие от крупного центра, где сосредоточены основные потоки по растамаживанию и перегрузке, Агрыз предлагает выгодную альтернативу движению товаров с Востока через Россию, — заявил он. — До 90% потока грузов могли бы здесь останавливаться, растамаживаться, пересортироваться и потом в радиусе от 500 до 1000 километров автомобильным транспортом доставляться до мест назначения». По его словам, за счет обхода подмосковного узла перевозка обойдется в 2 раза дешевле.

Он выразил готовность сдавать производственные площадки с быстрой передачей в аренду или собственность, обеспечить минимальные затраты на подключение инженерной инфраструктуры.

«То есть если грузы идут 23 дня, то потом время в пути сократится до 12 дней. Это хорошее подспорье. Это же все деньги», — подтвердил представитель Минтранса РТ. По его словам, в настоящее время рассматривается проект создания сортировочного комплекса. Предполагается, что здесь заказчик сможет отцеплять свои контейнерные вагоны из общего состава и перегружать на логистический комплекс Дэн Сяопина, что в 100 км от Агрыза. Такую идею предложило руководство ОЭЗ «Алабуга», так как логистический оператор налаживает перевозку грузов в КНР через Казахстан. Туда будут идти экспортные грузы из продукции нефтехимии, а обратно — импорт в интересах маркетплейсов.

Завод каменной ваты, сэндвич-панели и бетон: кто заедет в промпарк «Агрыз»

Где разместят логоцентр? Есть три варианта: участок на территории Иж-Бобья в 169 га, второй — за Иж-Бобья в 77 га и третий — 52 га. Необходимость создания логистического центра объясняется близостью к ОЭЗ «Алабуга», Нижнекамской промышленной зоне и Удмуртии. «В «Алабуге» работает 43 завода, инвестиции — 179 млрд. Они расположены в 100 км отсюда. Нижнекамская зона — СИБУР, ТАИФ, ТАНЕКО и НКНХ. За 2024 год они отгрузили продукцию на 884 млрд рублей», — рассказали представители деловой общественности. Проект агрызского логоцентра находится на рассмотрении главы РЖД Олега Белозерова. К весне местные власти собираются вынести его на Инвестсовет РТ. Объем инвестиций оценивается в несколько сотен миллиардов рублей.

предоставлено пресс-службой АИР

Но китайцев больше интересовал промышленный парк «Агрыз», который спроектирован поблизости от железнодорожного узла. Его площадь около 10 га. Якорным резидентом планирует стать челнинская дорожная компания ООО «Автотехникс». В партнерстве с ней несколько китайских компаний рассматривают строительство завода сэндвич-панелей и бетонный завод. Особняком стоит проект строительства завода каменной ваты. Его инвестором готова выступить «Базис Алабуга», заключившая соглашение о намерениях с китайским центром «Вэйлай». Татарстанские инвесторы рассчитывают на его помощь в подборе оборудования. Предполагаемая стоимость завода — 400 млн рублей.

Вслед за Агрызом собственный инвестиционный форум готовит Нижнекамск. У него прямое и конкретное название «Акча». Здесь тоже ждут китайских партнеров.