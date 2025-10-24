Китайцы дошли до татарстанских границ
В Агрызе формируется железнодорожный хаб для сортировки контейнеров в КНР в обход Москвы
«У нас есть возможность изменить движение грузовых потоков из КНР. До 90% контейнерных поездов из Владивостока идут до Москвы, и только оттуда разъезжаются внутри страны. Мы предлагаем альтернативу — разгружаться здесь, экономия — в 2 раза», — рассказал глава Агрызского района Ленар Гургаянов о проекте мечты на муниципальном китайском форуме. Делегация из провинции Хэйлунцзян еще в течение двух дней будет изучать инфраструктурные особенности. Им предложили стать партнерами якорного резидента — промпарка «Агрыз» и наладить совместный выпуск стройматериалов. Логопроект местные власти обещают вынести на Инвестсовет РТ весной 2026 года.
«С китайцами без личного контакта на месте не договоришься»
На три дня в Агрыз высадился десант китайского бизнеса из северной провинции Хэйлунцзян. Это самая ближняя к Дальнему Востоку территория, прямо за Амуром, поэтому гости из КНР могут бывать чаще и оставаться подольше. «Как только под елкой в тайге появляется свободное место, там тут же появляется китаец», — любят шутить предприниматели над экспансией китайцев, и не зря. Как только в Агрызе появилось немало свободного места, так и китайцы не стали медлить с поездкой по приглашению. По этому случаю глава района организовал российско-китайский форум муниципального уровня. Говорят, покровительница инвестиций Талия Минуллина узнала, когда было почти все готово. «Инвестиционный маршрут: станция Агрыз», — такое название придумала она. «С китайцами так: без личного контакта на месте не договоришься», — объяснил «Реальному времени» депутат Госдумы Анатолий Иванов, прилетевший из Москвы. Он сообщил, что ждет китайских гостей в Мамадыше на выходные.
Сам форум прошел в местном ДК, зал был полон. В приветствиях звучали цитаты лидеров двух стран Владимира Путин и Си Цзипиня, говорилось о важности укрепления взаимного сотрудничества двух великих держав, приводились впечатляющие показатели роста татарстанской экономики. В качестве образцового примера успешности инвестиций приводилась китайская компания «Хайер». «Опыт «Хайер» — это не просто история успеха, это готовый сценарий для ваших инвестиций», — заявила Талия Минуллина. Для размещения китайских резидентов готовится промышленный парк «Агрыз» общей площадью почти 10 га. По ее словам, проект находится на финальной стадии согласования в правительстве РТ.
Когда-то Россия помогла подняться КНР
Президент торговой палаты Нинбо в провинции Хэйлунцзян Ян Чанжэнь высказался в том духе, что инвестиции КНР — это скорее помощь России в знак благодарности за технологический прорыв его страны в 70—80-е годы. По его словам, тогда были поддержаны 150 крупных индустриальных проектов в Китае, в том числе в энергетике, металлургии, метростроении. «Преобразования затронули мой родной город Ухань. Первый мост построили при помощи СССР. До сих пор он используется. Мы не могли обойтись без помощи Советского Союза», — рассказал он, давая понять, что теперь пришло время Китая помогать России.
Директор китайско-российского центра научно-технического и торгово-экономического сотрудничества «Вэйлай» поделился подробностями того, как его специалисты помогают татарстанским компаниям выбирать технологическое оборудование для строительства мощностей в соответствии с требованиями промышленной безопасности и экологическими нормами. «Вэйлай» имеет 5 офисов в КНР и один в Москве. «Не каждый татарин так хорошо говорит на русском языке, — изумилась Талия Минуллина. — Может пришло время выбрать еще один город? Может это будет Агрыз?»
Агрыз как альтернатива подмосковному Селятино
«У нас есть возможность изменить движение грузовых потоков из КНР», — взял слово глава Агрызского района Ленар Нургаянов. Логистика остается уязвимым местом для китайского бизнеса, выходящего на рынки РФ. По его словам, до 90% контейнерных поездов из Владивостока и обратно идут через Москву, и только оттуда разъезжаются внутри страны. Это дорого и затратно. «В отличие от крупного центра, где сосредоточены основные потоки по растамаживанию и перегрузке, Агрыз предлагает выгодную альтернативу движению товаров с Востока через Россию, — заявил он. — До 90% потока грузов могли бы здесь останавливаться, растамаживаться, пересортироваться и потом в радиусе от 500 до 1000 километров автомобильным транспортом доставляться до мест назначения». По его словам, за счет обхода подмосковного узла перевозка обойдется в 2 раза дешевле.
Он выразил готовность сдавать производственные площадки с быстрой передачей в аренду или собственность, обеспечить минимальные затраты на подключение инженерной инфраструктуры.
«То есть если грузы идут 23 дня, то потом время в пути сократится до 12 дней. Это хорошее подспорье. Это же все деньги», — подтвердил представитель Минтранса РТ. По его словам, в настоящее время рассматривается проект создания сортировочного комплекса. Предполагается, что здесь заказчик сможет отцеплять свои контейнерные вагоны из общего состава и перегружать на логистический комплекс Дэн Сяопина, что в 100 км от Агрыза. Такую идею предложило руководство ОЭЗ «Алабуга», так как логистический оператор налаживает перевозку грузов в КНР через Казахстан. Туда будут идти экспортные грузы из продукции нефтехимии, а обратно — импорт в интересах маркетплейсов.
Завод каменной ваты, сэндвич-панели и бетон: кто заедет в промпарк «Агрыз»
Где разместят логоцентр? Есть три варианта: участок на территории Иж-Бобья в 169 га, второй — за Иж-Бобья в 77 га и третий — 52 га. Необходимость создания логистического центра объясняется близостью к ОЭЗ «Алабуга», Нижнекамской промышленной зоне и Удмуртии. «В «Алабуге» работает 43 завода, инвестиции — 179 млрд. Они расположены в 100 км отсюда. Нижнекамская зона — СИБУР, ТАИФ, ТАНЕКО и НКНХ. За 2024 год они отгрузили продукцию на 884 млрд рублей», — рассказали представители деловой общественности. Проект агрызского логоцентра находится на рассмотрении главы РЖД Олега Белозерова. К весне местные власти собираются вынести его на Инвестсовет РТ. Объем инвестиций оценивается в несколько сотен миллиардов рублей.
Но китайцев больше интересовал промышленный парк «Агрыз», который спроектирован поблизости от железнодорожного узла. Его площадь около 10 га. Якорным резидентом планирует стать челнинская дорожная компания ООО «Автотехникс». В партнерстве с ней несколько китайских компаний рассматривают строительство завода сэндвич-панелей и бетонный завод. Особняком стоит проект строительства завода каменной ваты. Его инвестором готова выступить «Базис Алабуга», заключившая соглашение о намерениях с китайским центром «Вэйлай». Татарстанские инвесторы рассчитывают на его помощь в подборе оборудования. Предполагаемая стоимость завода — 400 млн рублей.
Вслед за Агрызом собственный инвестиционный форум готовит Нижнекамск. У него прямое и конкретное название «Акча». Здесь тоже ждут китайских партнеров.
