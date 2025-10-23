В Татарстане утвердили понятие семейного предприятия — что это даст бизнесу?

В Торгово-промышленной палате РТ рассказали, когда стоит ждать реальных мер поддержки

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на этой неделе закрепили порядок, согласно которому предприятие можно признать семейным, — это стало первым шагом на пути к поддержке такого бизнеса. Сейчас субъекты МСП, пройдя необходимую процедуру, могут довольствоваться только новым статусом, но уже скоро последуют и конкретные меры поддержки, сообщили «Реальному времени» авторы инициативы. По их словам, новый порядок закладывает основу для помощи таким компаниям, подробнее — в материале.

Что получат семейные предприятия

В Татарстане закрепили порядок, согласно которому то или иное предприятие среднего или малого бизнеса будет признано семейным. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Новый порядок в первую очередь предназначен для защиты самих субъектов МСП, подчеркнул в беседе с «Реальным временем» уполномоченный по защите прав предпринимателей Татарстана Фарид Абдулганиев.

— Отсутствие отдельного закона закладывает мину замедленного действия под такими предприятиями. Например, после ухода из жизни основателя компании с большой вероятностью семейный бизнес может прекратить существование из-за спора между наследниками. Это не только личная трагедия, но и удар по экономике, — указал татарстанский бизнес-омбудсмен.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По утвержденному порядку, семейным предприятиям придется ежегодно подтверждать свой статус, а ведением реестра таких компаний займется Торгово-промышленная палата республики.

Как уточнил в разговоре с «Реальным временем» председатель правления ТПП Татарстана Шамиль Агеев, новые правила закладывают основу для разработки и применения мер поддержки семейного бизнеса со стороны республики.

— На данном этапе это дает бизнесу статусность и моральную поддержку. После изменений в налоговой структуре, которые произойдут на днях, будем думать над конкретными мерами поддержки, — сообщил он нашему изданию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Какой бизнес могут признать семейным

Согласно постановлению, для приобретения статуса семейного бизнес должен обладать несколькими основными критериями. К ним относятся:

более 50% долей (голосующих акций) в уставном капитале принадлежит членам семьи, а один из членов семьи — единственный руководитель или председатель совета директоров;

не менее 50% членов кооператива или крестьянского хозяйства относятся к членам одной семьи;

не менее 50% работников ИП — члены семьи, которые трудятся на предприятии как на основном месте работы.

Членами семьи признаются супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры. Для того чтобы получить статус семейного предприятия, нужно предоставить пакет документов в микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

Согласно постановлению, для приобретения статуса семейного бизнес должен обладать несколькими основными критериями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди них — выписка из единого государственного реестра юридических лиц, документы, подтверждающие родство, трудовые договоры, расчет по страховым взносам. Также документ прописывает порядок ведения реестра семейных предприятий.

Зачем это нужно

Семейный бизнес — один из ключевых элементов малого и среднего предпринимательства в России. По данным ТПП, в стране действует около 4,5 млн семейных компаний — это практически 74% от всех организаций.

Несмотря на значимость семейного бизнеса, в России до сих пор нет федерального закона, который бы четко определял понятие «семейный бизнес» и устанавливал меры его поддержки. Этот вопрос на федеральном уровне обсуждается уже несколько лет, но окончательного решения пока нет.

Несмотря на значимость семейного бизнеса, в России до сих пор нет федерального закона, который бы четко определял понятие «семейный бизнес». Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом Минэкономразвития России придерживается четкой позиции: семейный бизнес ничем не отличается от других форм бизнеса, а значит, нет необходимости отдельно создавать под него нормативную базу.

— Тем временем регионы не ждут: парламенты нескольких субъектов Федерации закрепили понятие семейного бизнеса в своих законах, что открывает для таких компаний доступ к мерам поддержки. Теперь к ним присоединился и Татарстан, — отметил Фарид Абдулганиев.

С инициативой закрепить статус семейных предприятий в Татарстане еще в марте выступила ТПП республики. В июне Кабинет министров РТ опубликовал документ, регламентирующий процедуру признания субъектов малого и среднего бизнеса семейными предприятиями. Ее порядок утвердили октябрьским постановлением.