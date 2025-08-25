В Татарстане назвали порядок и признаки признания предприятий семейными

Прежде всего члены одной семьи должны владеть более 50% долей в уставном капитале компании. Один из родственников обязан занимать руководящую должность

Кабинет Министров Татарстана опубликовал документ, регламентирующий процедуру признания субъектов малого и среднего бизнеса семейными предприятиями. Постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, предприятие может получить статус семейного при соблюдении ряда условий. Прежде всего члены одной семьи должны владеть более 50% долей в уставном капитале компании. При этом один из родственников обязан занимать руководящую должность. Для индивидуальных предпринимателей установлено дополнительное требование: не менее половины работников должны являться членами семьи предпринимателя.

Процедура получения статуса семейного предприятия предусматривает подачу заявления через торгово-промышленную палату Татарстана. К заявлению необходимо приложить пакет документов, подтверждающих родственные связи и соответствие предприятия установленным критериям.

Рассмотрение заявок осуществляется ежемесячно. Документы должны быть поданы до 15 числа месяца, а решение принимается до 28 числа. Предприятиям необходимо ежегодно подтверждать свой статус до 5 июля, иначе он может быть аннулирован.

Частью нововведения стало создание специального реестра семейных предприятий. В нем будет содержаться информация о наименовании компании, ИНН, основном виде деятельности и дате включения в реестр. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экономики республики.



