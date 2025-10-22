От Болгара до Самары: куда поплывут новые «Метеоры» на подводных крыльях

В Казани спустили на воду новый «Метеор-2020» — судно на подводных крыльях нового поколения

Фото: Динар Фатыхов

В Казани спустили на воду «Метеор-2020» — речной пассажирский теплоход на подводных крыльях нового поколения под названием «Герман Серебренников». Его построили на Зеленодольском заводе имени Горького и отправили в первый рейс из Казани в Свияжск. Это уже четвертое судно такого класса, пополнившее флот республики за последние несколько лет. Гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин рассказал о том, во сколько обошлось его строительство, как изменится пассажирский сервис и какие маршруты планируется освоить в ближайшем будущем. Подробнее — в материале «Реального времени».

Полмиллиарда за теплоход нового поколения

Стоимость одного нового «Метеора-2020» для флота Татарстана составила 550 млн рублей. Эта цифра, озвученная гендиректором АО «Флот РТ» Романом Лизалиным, относится к прошлогодним ценам. Он сразу же оговорился, что с тех пор ситуация на рынке изменилась и строительство подобных судов значительно подорожало. «Мы знаем, что там уже кратное увеличение происходит, потому что все подорожало», — пояснил Лизалин.

Это уже четвертое судно такого класса в составе флота. Общие инвестиции в обновление парка за последние два с небольшим года оказались существенными.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо четырех «Метеоров», флот получил два ледокольных судна, которые имеют статус «арктического исполнения», сообщил Сергей Новиков, начальник управления маркетинга Зеленодольского завода им. Горького. Для дальнейшего обновления изношенного парка компания активно рассматривает возможность участия в федеральной программе «утильгранта». Эта программа предполагает возврат значительных средств при утилизации старых судов после приобретения новых.

— Нет, списывать мы пока себе ничего не позволяем. Хотя, если вдруг такая программа сработает, при приобретении новых судов мы как раз хотим ею воспользоваться. Там достаточно серьезные деньги возвращаются при утилизации старых. Сейчас, конечно, как раз делаем оценку по старым судам. Мы очень сильно рассчитываем, что она нас тоже поддержит, — поделился планами Лизалин.

Этот подход позволяет не просто заменять технику, но и делать это максимально эффективно с финансовой точки зрения, возвращая часть затрат, уточнил он.



Подорожания перевозок не будет

Роман Лизалин, отвечая на вопрос «Реального времени» о финансовой стороне проекта, был предельно откровенен. Он не стал скрывать, что без поддержки республики такие суда работали бы совсем на других тарифах:

— Данные суда будут использованы на социальных перевозках. Конечно, мы не можем себе позволить продавать, условно говоря, билеты по стоимости коммерческих судов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Разложил всю схему по полочкам, словно старался донести ее суть до каждого присутствующего. Цену на социальный билет устанавливает не перевозчик, а Госкомитет республики по тарифам. Задача же компании — вместе с Минтрансом республики просчитать полную себестоимость рейса.

Когда же речь зашла о возможном росте цен на фоне увеличения НДС, ответ Лизалина был обнадеживающим.

— Конечно, совсем не измениться цены не могут. Но давайте уж откровенно. Я сейчас пока не готов ответить, но знаю точно, что кратно они не изменятся в отношении наших социальных перевозок, — отметил гендиректор АО «Флот РТ».

Новый «Метеор» пойдет по маршруту Казань — Болгар

— У нас есть предложение, совместное с нашим Министерством транспорта, — использовать наши новые суда по маршруту Казань — Болгар, — заявил Роман Лизалин, очерчивая основной курс передвижения для новых «Метеоров».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но его взгляд был устремлен дальше Болгара. Следующей большой целью станет освоение Камы. «И, скорее всего, мы будем также осваивать реку Каму, то есть мы хотели бы использовать их по направлению между Казанью и Набережными Челнами», — поделился он планами.

Проблема, как всегда, в речной инфраструктуре. Говоря о челнинском направлении, Лизалин отметил: «Параллельно с этим, собственно, ведутся работы по восстановлению городского причала. Мы на это очень сильно рассчитываем, потому что нам необходима для осуществления рейса как раз конечная точка».

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Еще смелее звучали планы по межрегиональным маршрутам: «Почему бы нам, допустим, за световой день не покрывать расстояние от Казани до Самары? Однако есть вопросы в инфраструктуре, как у нас в Челнах, так и в Самаре есть вопросы, потому что причал не очень удобный», — подытожил глава компании.

