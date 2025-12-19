Россельхознадзор обнаружил производимое в Татарстане мясо с антибиотиками

Экспертиза показала превышение нормы содержания тетрациклина

Фото: Динар Фатыхов

Испытательная центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория Федерального центра ветеринарии и здоровья животных обнаружила запрещенное вещество в образцах замороженной говядины производства предприятия, расположенного в Республике Татарстан, сообщает Россельхознадзор по Татарстану.

Продукция маркируется как мясо говядины, жилованное, замороженное в блоках, с массовой долей жира и соединительной ткани не более 9,0%.



Лаборатория провела испытания методами высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием масс-спектрометрии. Результаты показали содержание антибиотика группы тетрациклина, что нарушает требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».



Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан приняло срочные меры реагирования. Была проведена работа по информированию заинтересованных структур и принят комплекс мер, направленных на недопущение распространения опасной продукции.

Ариана Ранцева