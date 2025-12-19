Владимир Путин: «Инфляция к концу года может составить 5,7—5,8%»

Вместе с этим, по словам главы государства, реальная зарплата к концу года вырастет до 4,5%

Президент России Владимир Путин во время традиционного мероприятия «Итоги года» оценил состояние экономического сектора страны. По словам главы государства, за последний год ВВП вырос на 1%, а за три последних года этот же показатель продемонстрировал общий рост на 9,7%.

Что касается однопроцентного роста — это осознанные действия, связанные с таргетированием инфляции. Нужно отметить, что в целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, она будет 5,7—5,8%, заявил Владимир Путин.

Вместе с тем, по его словам, снижение темпов экономического роста — плата за сохранение качества экономики. При этом промпроизводство выросло на 1%, обрабатывающая промышленность отметила рост на 3,1%, сельское хозяйство — на 3,3%.

«Нам удается сохранять хорошие темпы повышения зарплаты. Реальная зарплата составит 4,5%», — отметил Путин.

Дмитрий Зайцев