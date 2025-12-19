СФ поддержал закон, облегчающий участие в клинических испытаниях лекарственных препаратов

Теперь пациенты смогут оформлять свое согласие как на бумаге, так и электронно

Фото: Ринат Назметдинов

Совет Федерации утвердил новый закон, упрощающий правила предоставления добровольного согласия на участие в клинических исследованиях лекарственных препаратов. Согласно нововведению, вводится единый документ, содержащий всю необходимую информацию о проведении исследований и предусматривающий обязательное письменное согласие пациента.

Теперь пациенты смогут оформлять свое согласие как на бумаге, так и электронно. Ранее обязательным условием было наличие учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо квалифицированной электронной подписи. Но такие требования создавали серьезные трудности, особенно в экстренных ситуациях, когда пациенту срочно необходим доступ к участию в тестировании нового препарата.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Проблемы возникали и при включении несовершеннолетних участников, поскольку создание учетной записи для ребенка требует дополнительного времени и усилий. Новый закон устранит эти ограничения, позволяя детям оперативно получать доступ к экспериментальным препаратам и методикам.

Закон начнет действовать после его подписания Президентом РФ Владимиром Путиным и официальной публикации.

Ранее «Реальное время» писало, что в России продлили разрешение на ввоз лекарств в иностранной упаковке.



Ариана Ранцева