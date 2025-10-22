В Казани отправили в первый рейс новый «Метеор» на подводных крыльях

Церемония прошла при участии гендиректора АО «Флот Республики Татарстан» Романа Лизалина

Новое судно на подводных крыльях (СПК) «Метеор 2020» под названием «Герман Серебренников», построенное на Зеленодольском заводе имени Горького, совершило свой первый рейс из Казани в Свияжск. Церемония прошла при участии гендиректора АО «Флот Республики Татарстан» Романа Лизалина.

— Ввод в эксплуатацию «Германа Серебренникова — это знаковое событие для всего нашего флота и для Республики Татарстан в целом. Есть предложение использовать новый «Метеор» по маршруту Казань — Болгар, а также освоить реку Каму, — заявил Роман Лизалин.

Он подчеркнул, что суда нового поколения сочетают в себе высокую скорость, безопасность и уровень комфорта.

— Это инвестиция в будущее речного транспорта и туризма, которая позволит нам открывать новые маршруты и развивать уже существующие, делая путешествия по Волге еще более привлекательными и доступными, — добавил руководитель флота.

Судно рассчитано на 120 пассажиров и четырех членов экипажа.

Общие характеристики включают:

спасательные средства вместимостью 35 человек;

мощность главных двигателей — 2х1470 кВт;

запас хода — до 600 км;

длина судна — 36 м;

ширина судна — 11,6 м;

осадка — 2,4 м.

Напомним, что название для судна выбрали по итогам народного голосования, стартовавшего 21 августа. Герман Серебренников, в честь которого названо судно, был директором Зеленодольского завода имени Горького и внес значительный вклад в развитие отечественного судостроения и флота, также являясь почетным гражданином Зеленодольска. Среди других предложенных вариантов были имена Дамира Гилемханова, Бориса Кузнецова, Габдуллы Тукая и Аделя Кутуя.

