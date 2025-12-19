Стартовала традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Президент ответит на вопросы граждан, журналистов, в том числе представителей зарубежных изданий
Сегодня, 19 декабря 2025 года, традиционно проходит ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Президент ответит на вопросы граждан, журналистов, в том числе представителей зарубежных изданий, обсудив внутреннюю и внешнюю политику, экономику, социальную сферу и другие важные аспекты жизни страны.
Мероприятие транслируется в прямом эфире федеральными телеканалами и доступно на официальных ресурсах Кремля. Традиционно Путин взаимодействует с гражданами напрямую, комментирует ключевые проблемы и предлагает решения текущих вопросов. Общение продлится несколько часов, позволяя гражданам выразить свое мнение и ознакомиться с позицией президента по актуальным проблемам.
От «Реального времени» в мероприятии принимает участие заместитель главного редактора Дарья Пинегина.
Ранее издание рассказывало, что Путин получил более 1,6 млн вопросов от жителей России накануне итоговой трансляции.
