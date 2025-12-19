Владимир Путин: «Мы хотим завершить конфликт мирными средствами»

Глава государства рассказал о планах об урегулировании конфронтации с Украиной

Фото: скриншот прямой трансляции

Президент России Владимир Путин во время традиционного мероприятия «Итоги года» рассказал о способах и вариантах разрешения российско-украинского конфликта. По словам Путина, Россия пока не видит предпосылок к мирному урегулированию со стороны Украины.

«Пока мы не видим готовности Украины к миру. Но все-таки мы чувствуем и знаем об определенных сигналах со стороны киевского режима о том, что они готовы вести диалог. Мы тоже об этом говорили, и мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами», — ответил президент на первый вопрос.

Напомним, что сегодня, 19 декабря 2025 года, традиционно проходит ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Президент ответит на вопросы граждан, журналистов, в том числе представителей зарубежных изданий, обсудив внутреннюю и внешнюю политику, экономику, социальную сферу и другие важные аспекты жизни страны.

Дмитрий Зайцев