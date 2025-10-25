Самый древний город Таджикистана, горные озера и деревни

Путевые записки из Таджикистана. Часть вторая

Фото: Елизавета Пуншева

В первой части путевых заметок из Таджикистана мы рассказали о его столице, Душанбе, и знаменательных местах недалеко от нее. Во второй, завершающей части, покажем более отдаленные уголки страны — здесь встречаются высокогорные озера и бурные реки, древнейшие города и отдаленные деревушки. В сегодняшней подборке «Реального времени» — Фанские горы, Пенджикент и Худжанд.

Чудом сохранившиеся древние раскопки

Пенджикент — один из самых древних городов Таджикистана, расположен в Зеравшанской долине в Согдийской области на высоте 900 метров над уровнем моря. Его возраст составляет более 5,5 тысячи лет. Пенджикент переводится как «пять поселков», и вполне возможно, что именно с пяти поселений началась его история.

В V — VIII вв. нашей эры Пенджикент был одним из самых важных культурных и ремесленных центров Согдийской империи и всей Средней Азии — его даже называли среднеазиатскими Помпеями. Согдиана существовала с IV по VIII век на территории, включавшей части современных государств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также Афганистана, она приобрела свою значимость благодаря своему расположению на Шелковом пути. На Пенджикенте заканчивался путь из Самарканда в горы Кухистана, что создавало большую выгоду: ни один караван, спускаясь с гор, не мог обойти Пенджикент.

Во время арабских завоеваний Пенджикент осадили и захватили в 722 году. В результате жители оставили город и перебрались на некоторое время в другой. Пенджикент же позднее основали заново — на этой территории находится современная столица Согдийской области, а руины древнего города случайно обнаружили лишь в прошлом веке, на окраине Пенджикента. Найденные при раскопках глиняные и деревянные скульптуры хранятся в историко-краеведческом музее им. Рудаки. На этом месте был создан музей-заповедник.

Другой древнейший город страны — Саразм, находится всего в 15 км от Пенджикента. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Другой древнейший город страны — Саразм, находится всего в 15 км от Пенджикента. Его история также насчитывает более 5,5 тыс. лет. Здесь жили оседлые народы Центральной Азии в IV — III тыс. до н. э. В 2010 году он стал первым объектом Таджикистана, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В IV — III тыс. до н. э. через Саразм проходил Великий лазуритовый путь. А позднее, на заре появления первых городов Азии дорога легла в основу Шелкового пути из Европы в города Древнего Китая и Индии.

В 1970-х годах XX века Саразму, как и многим другим историческим памятникам Таджикистана, грозило уничтожение — тогда в стране осваивали новые территории под пахотные земли. Во время работ на еще неизвестном городище колхозники то и дело находили древние вещи, однако в силу своей неосведомленности не сообщали о находках в краеведческие музеи. Лишь в 1976 году один из жителей соседнего села решил рассказать археологам о бронзовом топоре, который нашел на раскопках. На месте начались разведывательные работы, а через год заложили первый раскоп. В нем обнаружили строительные остатки, фрагменты гончарной и лепной керамики с росписью, зернотерки и прочие предметы, относящиеся к эпохе неолита и бронзы.

Кроме захоронений в историческом комплексе, есть и модели жилищ древнего Саразма. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Сейчас на этом месте располагается археологический музей — здесь до сих пор ведутся раскопки. Одним из самых примечательных памятников стало захоронение «принцессы Саразма» — именно оно является самым весомым доказательством былого величия города. Девушку прозвали принцессой не за знатность, которую сложно доказать, а за невероятное богатство погребального убранства. Она была усыпана сокровищами медного века: изящные сердцевидные подвески из золота и серебра, браслеты из раковин каури, привезенных с побережья Индийского океана, и множество бус из полудрагоценных камней.

Кроме захоронений в историческом комплексе есть и модели жилищ древнего Саразма — они сделаны из глины и сена. А внутри можно увидеть пример внутреннего убранства и быта тех времен.

Семь жемчужин Фанских гор

В Согдийской области, окружая Пенджикент, расположились величественные Фанские горы. Это один из самых популярных горных районов для туризма и альпинизма в Центральной Азии. Наивысшая точка района — пик Чимтарга (высота 5 489 метров).

Фанские горы отличаются своей скалистостью — склоны здесь очень крутые, а зелень встречается редко. Тем не менее даже здесь сумели поселиться люди. Прямо на склонах гор то и дело встречаются деревушки с низенькими глиняными домишками. Центральное водоснабжение есть не везде, поэтому можно увидеть, как на скалах у горных рек сушится одежда, а местные жители моются прямо в холодных водах.

Тем не менее даже здесь сумели поселиться люди. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Население здесь разводит скот и выращивает те немногие культуры, которые способны выживать в горах. Часть жителей занята в горнодобывающей промышленности.

Местные резко контрастируют с горожанами — они даже одеты по-другому: женщины в традиционных платьях, бриджах и платках. И, в отличие от большей части населения Таджикистана, не говорят ни на русском, ни на английском. В самых глубоких кишлаках практически не ловит интернет, так что туристам не стоит отставать от своих групп, иначе придется спрашивать дорогу у местных жестами, как это случилось с корреспондентом «Реального времени».

В Согдийской области, окружая Пенджикент, расположились величественные Фанские горы. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Сердцем Фанских гор считается комплекс Семь озер, который расположился в долине реки Шинг, на высоте от 1 600 до 2 400 метров над уровнем моря. Здесь, вдали от цивилизации, природа сохранилась в своем первозданном виде, туристы встречаются редко. Озера поражают своими насыщенными водами, которые меняют оттенки в зависимости от времени года.

Нежигон. Первое озеро, которое встречается на пути. Его название переводится с таджикского как «Ресницы», хотя никакие внешние признаки на это не намекают. Озеро находится на высоте 1 640 метров над уровнем моря, его глубина — до 20 метров, а площадь — 0,05 кв. км.

Соя. После крутого серпантина туристы оказываются у второго озера — Сои. С этой высоты можно увидеть и Нежигон. Название переводится как «тень», что объясняется нахождением между высоких скал. Озеро находится на высоте 1 701 метр над уровнем моря, а площадь водного зеркала составляет 0,1 кв. км.

Гушор. Третье по счету озеро находится на высоте 1 771 метр над уровнем моря, а его площадь составляет 0,23 кв. км. Поднимаясь к нему, можно увидеть бурный горный поток, соединяющий второй и третий водоемы. Гушор в переводе на русский означает «бдительный». Происхождение такого названия объясняется ядовитыми змеями, которые здесь когда-то водились.

Местные резко контрастируют с горожанами. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Нофин. Четвертое из семи озер отличается очень вытянутой формой, и его длина превышает 2,5 км, притом что ширина — в среднем 200 метров. Расположено на высоте 1 820 метров над уровнем моря, площадь водного зеркала составляет 0,48 кв. км. Название озера переводится как «пуповинный», поскольку оно является центральным и похоже на пуповину своей вытянутой формой.

Хурдак. Самое маленькое в комплексе — даже его название переводится как «малыш». Его площадь составляет всего 0,025 кв. км, и оно находится на высоте 1 870 метров. Когда-то на Хурдаке располагалась маленькая гидроэлектростанция, которая обеспечивала электричеством деревню и окружающие дома.

Маргузор. Самое крупное и красивое озеро в системе. Чтобы до него добраться, надо проехать более 2 км по серпантину и подняться на высоту 2 140 метров. Его площадь — 1,16 кв. км, длина достигает 2,7 км, максимальная глубина — 45 метров. Именно на берегу Маргузора были найдены петроглифы первобытных людей. В Средние века неподалеку от озера вели добычу полудрагоценных камней.

Семь озер. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Хазорчашма. Завершающее и самое высокое озеро, которое располагается на отметке в 2 400 метров над уровнем моря. Площадь водного зеркала составляет 0,92 кв. км, а максимальная длина — 2 км. Название Хазорчашма, или Азорчашма, означает «тысяча родников» — оно, действительно, питается водами двух рек и множества ручьев.

На границе истории и современности

На берегах реки Сырдарьи расположился второй по величине город Таджикистана и один из древнейших центров Центральной Азии — Худжанд. Его история насчитывает около 2 500 лет. В античный период город был известен как Александрия Эсхата (Крайняя Александрия), основанная Александром Македонским в IV веке до нашей эры.

Главным историческим символом города является Худжандская крепость, которая на протяжении многих веков входила в систему фортификационных сооружений. Крепость неоднократно разрушалась и восстанавливалась. Наиболее значительное разрушение произошло в XIII веке, когда войска Чингисхана захватили и практически полностью уничтожили цитадель. Однако позднее крепость была восстановлена и продолжала играть важную оборонительную роль.

Центром общественной жизни является Панчшанбе. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

В XIX веке крепость стала ареной военных действий во время завоевания Средней Азии Российской империей. В 1866 году, после взятия Худжанда русскими войсками, крепость потеряла свое военное значение. До наших дней из 13 первоначальных башен сохранилась лишь часть крепостных стен и фундаменты некоторых сооружений. Сегодня на территории крепости расположен исторический музей, а у ее подножия разбит парк с памятником известному таджикско-персидскому поэту Камолу Худжанди.

Современный же облик Худжанда практически не напоминает о его былой истории. Это оживленный зеленый город с широкими улицами и парадной советской застройкой, соседствующей с восточными базарами. Визитной карточкой города является пешеходный мост через Сырдарью, соединяющий две основные части Худжанда. С него открывается панорамный вид на реку, крепость и городской пейзаж.

Центром общественной жизни является Панчшанбе — один из старейших и крупнейших крытых рынков в Центральной Азии. Его величественное здание с восточным куполом и ажурными решетками напоминает дворец, а внутри царит атмосфера традиционного восточного базара с его ароматами, яркими красками и многоголосицей.

