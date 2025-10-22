Шоу «ОдержиМЫе»: мотоциклисты против клоунов

В Казанском цирке дали газу, представив новую программу с создателями фестиваля «НУР»

3+2: три девушки и два мотоциклиста. Фото: предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Казанский цирк представил новую программу «ОдержиМЫе», созданную в сотрудничестве с создателями фестиваля «НУР» — концепт-студией FORMATE. При этом самой сильной стороной шоу при всей экстремальности отдельных номеров стал именно юмор и общение с аудиторией, отмечают зрители. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Свет, звук, экстрим

Постановочная группа у шоу та же, что у прошлогоднего мини-феста «Эхо Азии»: главный режиссер Андрей Шарнин, режиссер-постановщик Лия Гисметуллова и хореограф-постановщик Антон Гисметуллов, так что, похоже, они нашли себе постоянное место для сотрудничества. «ОдержиМЫми» Казанский цирк открывает 136-й сезон. Важная часть — визуальные инсталляции от создателей фестиваля медиаискусства «НУР». Это ожидаемая коллаборация — еще осенью 2023-го здесь располагалась одна из инсталляций под названием BOZ, а этой весной в цирке работала «Цифровая память».

При этом на игры света и тени больше всего обращаешь внимание, когда основную часть номера предваряет балет Казанского цирка под руководством Виктории Бутурлиной: лучи очерчивают танцоров и пространство над ареной. На экранах по бокам проецируются медиаинсталляции. Интересно, как бы они смотрелись, если бы шли по куполу.

Начали молодежно: с велосипедов. предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Впрочем, основой программы все равно остаются артисты. Она своеобразно закольцована — начинается все с велотриала от команды Евгения Залесского, а заканчивается мотоциклистами в шаре.

Номера нацелены на то, чтобы публика поразилась мощи и выносливости цирковых мастеров. Вот появляются эквилибристы на першах под управлением Николая Лакеева, то есть на длинных шестах, удерживаемых на голове, пока на другой стороне выполняются трюки. Валерия Шешукова летает на трапеции, причем каждый элемент ее хореографии кажется сверхопасным, а это так и есть.

Система даже дает сбой, когда бревно выпадает из рук силача Феруза Юсупова. Риск высок, поэтому у нескольких номеров есть помощники. Юсупову помогают это бревно раскручивать, пока на его качелях сидят танцовщицы. Уже не так эффектно, если бы это был только борец, в одиночку выступающий против сил тяжести.

Номер на першах. предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Рычащие номера

Программа выстроена волнообразно, так что за напряженными номерами следуют более «легкие», таким можно назвать выступление учеников нашей Детской цирковой школы Казанского цирка — четырех жонглеров Светланы Шараповой в костюме морячков.

Или, например, обезьяны Андрея Теплыгина, которых он заставляет не только кататься на авто и велосипедах, но и бить в барабаны, бренчать на гитаре и даже петь (явно не обошлось без чревовещательства), а также летать на большом цеппелине.

Второе отделение занимают два масштабных номера. Это тигры с дрессировщиками Артуром и Кариной Багдасаровыми, а также мотоциклисты в шаре под руководством Эдварда Прокопьева.

Тигр и Карина Багдасарова. предоставлено пресс-службой Казанского цирка

И это небольшой повод поговорить о том, зачем мы теперь хотим в цирк. Увидеть трюки с животными? Теперь для этого достаточно включить интернет. Мозг понимает, что за каждым простым прыжком стоит огромная работа тигра и укротителя, но, кажется, теперь это больше возможность увидеть представителя семейства кошачьих в напряженной среде. Не потому ли публика радостно встречает не очередное покорение кольца, а капризный рык?

Что касается номера с тремя мотоциклами, безусловно, это пик программы. Пространство заполняется запахом бензина, внизу шара встают три девушки, два мотоциклиста носятся вокруг них. А финал — три водителя крутятся в крохотном, с точки зрения зрителей с верхних рядов, железном панцире, когда только и думаешь, сидя рядом с ребенком, чтобы ничего не случилось.

Сергей Просвирнин. предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Дуэт Серджио и Андрэ

Кажется, главным воспоминанием о программе стал юмор, который превращает мультимедийное экстрим-шоу в старый добрый цирк, где у каждого артиста есть вымышленное имя вроде Барона Ананаса. «Вы слишком маленький», — говорит ведущий Павел Логинов. «Нет, это вы слишком большой», — отвечает Филгат Зиятдинов.

А вскоре появляются и клоуны Сергей Просвирнин и Андрей Кисилевский. Первый, обладатель «Серебряного клоуна» Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, он не только веселил публику, но и играл на музыкальных инструментах. Кажется, он — подлинное украшение программы.

Чего стоит только номер, где Просвирнин стучит на барабанах, вовлекая публику, разделяя ее на команды, после чего Кисилевский, также желающий внимания, начинает танцевать чечетку, а заканчивается все постепенным разбором ударной установки. А перед тем как на арене устанавливают мотоциклетный шар, какой-то мальчик под джазовый аккомпанемент, ведомый Просвирниным, поет: «Я люблю маму! И папулю тоже!».