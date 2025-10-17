«Это значимо и важно, что меценаты в Казани ведут такую деятельность»

ASG презентовала книгу «От ренессанса до ампира: 300 открытий старых мастеров»

Фото: Динар Фатыхов

В Доме приемов ASG состоялась презентация нового художественно-научного издания Международного Института культурного наследия ASG — «От ренессанса до ампира: 300 открытий старых мастеров Большого собрания изящных искусств ASG». Это полноцветная 700-страничная книга весом без малого 5 кг, в которой рассказывается о шедеврах из частной коллекции старых мастеров, собранной меценатом, лендлордом Алексеем Семиным. Что сказал директор Эрмитажа, получив в подарок альбом, какого культурного события ждет раис Татарстана и что подкрепит для Казани статус третьей столицы России — в репортаже «Реального времени».

МИКН презентовал новую книгу, посвященную шедеврам европейской живописи из коллекции ASG

Большое собрание изящных искусств ASG хранится в Казани и является одной из крупнейших не только среди частных, но и среди государственных коллекций западноевропейского искусства в России. Всего в нем более 7,5 тысячи экземпляров — живопись, предметы мебели и интерьера, часы, музыкальные инструменты, посуда и т. д. Значительную часть собрания составляют предметы живописи.

Как раз живописному искусству и посвящена вышедшая книга, в которой описываются 300 шедевров из коллекции Алексея Семина. Сигнальные экземпляры были представлены гостям презентации. Издание вызывает восхищение не только богатством красок и исключительным качеством полиграфии. Особый интерес (как для искусствоведа, так и для обычного любителя искусства) представляет информация, изложенная в книге.

Подробное описание интерьеров и экспликация залов Дворца изящных искусств ASG, который сейчас готовится к открытию и в котором будут размещены описываемые шедевры.

Судьба дворянских родов и российских императоров, которым будут посвящены именные залы Дворца.

Каждой картине выделен целый разворот — с полноцветными репродукциями, с увеличением отдельных фрагментов. Описывается не только сюжет картины (с объяснением характерных стилистических аллюзий и метафор, если таковые присутствуют), но и дается биография написавшего ее мастера. Отдельный интерес вызывают репродукции реплик картины — в случае, если они найдены в других музеях мира, например. По ним искусствоведам порой удается идентифицировать настоящего автора.

Каждой картине выделен целый разворот — с полноцветными репродукциями, с увеличением отдельных фрагментов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Альбом объединяет идеи научного подхода к изучению наследия старых мастеров и популяризацию высокого искусства. Изучить его интересно не только профессионалу, но и обычному человеку, не чуждому прекрасного. Это настоящий кладезь информации, описывающий почти пять веков европейского искусства, все его главные стилевые направления.

Директор МИКН, доцент, кандидат педагогических наук Алина Булгакова стала автором-составителем. Она рассказывает:

— Наш альбом посвящен западноевропейской живописи, начиная с конца XV века и до начала XIX века. Самая ранняя работа, представленная в альбоме, принадлежит кругу арагонского мастера Педро Гарсиа де Бенаварре — это «Воскресение Иисуса Христа (Стража у гроба)». В альбом вошли все ведущие школы Франции, Италии, Фландрии, Голландии, Англии, Испании, Германии, Австрии. Здесь есть и произведения выдающихся художников, и их учеников, и мастеров из их окружения.

«Эта книга является частью уникальной политики Татарстана по сохранению культурного наследия»

В коллекции ASG есть большие имена — например, великий фламандец Франс Снейдерс, главный анималист фламандской живописи XVII века. Его картины украшают коллекции Эрмитажа, музея Прадо в Мадриде, Пушкинского музея в Москве. Есть Снейдерс и в Казани — об этом мало кто знал буквально до последних лет, и вот теперь сокровище открыто! В альбоме есть его ранняя работа, написанная не позднее 1610 года. Кроме того, при работе над книгой была атрибутирована картина «Олень и свора собак» Юриана Якобса, художника из мастерской Снейдерса.

При работе над книгой была атрибутирована картина «Олень и свора собак» Юриана Якобса, художника из мастерской Снейдерса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собрание ASG гордится и своим Ван Дейком, и Бернардо Строцци. Присутствуют в нем и живописцы так называемого второго ряда — однако же оставившие после себя большое культурное наследие и в свое время «гремевшие» на всю Европу. Особый акцент искусствоведы, изучающие эту коллекцию, делают на том, что в ней есть картины, принадлежащие редко звучащим именам, от которых до современности дошли лишь несколько работ. Между тем, эти живописцы ярко представляли свою эпоху и культурный контекст, в обрамлении их работ проходили века европейского искусства. Подобные собрания в России можно перечесть по пальцам одной руки. Частное собрание такого уровня, пожалуй, в стране только одно.

Тем ценнее, что собственник коллекции делает ее публичной и организовал целый научный институт для ее изучения и атрибутирования. Эта история тоже уникальна для страны: когда коллекция не становится предметом личной гордости и не скрывается за семью замками, а подробно, сугубо научно исследуется и готовится к постоянной экспозиции для жителей и гостей города. С открытием Дворца Изящных Искусств ASG Казань получит жемчужину, которая укрепит город в ранге третьей столицы России и даст ему культурную достопримечательность мирового уровня.

Масштабная работа проведена в сотрудничестве с мэтром российского искусствоведения профессором Вадимом Садковым. Редактор издания Светлана Бородина неоднократно называла это сотрудничество большой удачей МИКН:

— Я очень благодарна Вадиму Анатольевичу, он определил десятки авторов наших картин, в результате мы установили новые связи между авторами БСИИ, получили возможность сделать более точными коллекции меценатских залов Дворца… Работать с личностью такого масштаба непросто, но очень полезно. А имена, которые он открыл для нас — Авонт, Ириарте, Якобс, Баккер — делают честь любому музею.

Редактор издания Светлана Бородина неоднократно называла сотрудничество с Вадимом Садковым большой удачей МИКН. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Авторство предисловия к книге принадлежит раису Татарстана Рустаму Минниханову. В нем выражается идея того, что искусство объединяет людей сквозь пространство и время.

— Эта книга, помимо того, что устанавливает связи между нашими именами, жанрами, коллекциями, национальными школами, еще и является частью уникальной политики Республики Татарстан по сохранению культурного наследия. Это не только объекты архитектуры, но и внимание к музейным фондам и коллекциям, — обратила внимание собравшихся главный редактор издательского центра МИКН Светлана Бородина.

«Это значимо и важно, что меценаты в Казани ведут такую деятельность»

Книга стала очередным шагом в подготовке МИКН и ASG к открытию Дворца изящных искусств ASG: под него сейчас реставрируется комплекс исторических зданий на Карла Маркса, 17. Подход собственника заключается в том, что предметы из его коллекции должны служить благой цели просвещения, поэтому значительная часть из его собрания будет выставлена в новом музее. Подробнее о его концепции «Реальное время» уже неоднократно рассказывало. Об этом говорила на презентации и Светлана Бородина:

— Идеология нашего издания зародилась еще в 2011 году, когда президент, а ныне раис нашей республики Рустам Минниханов посетил выставочный центр ASG и сказал, что это должны видеть татарстанцы и гости республики. Это его высказывание наша компания восприняла как поручение и последовательно его воплощало. После выставочного центра был открыт Музей частных коллекций, и теперь близится создание Дворца изящных искусств ASG. Мы очень благодарны Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, первому президенту Республики Татарстан, а ныне государственному советнику, который поддержал эту идею, отметив ее уникальность в том, что этот крупный, масштабный проект создается на частные средства.

Под Дворец Изящных искусств сейчас реставрируется комплекс исторических зданий на Карла Маркса, 17. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова поздравила собравшихся с выходом новой книги:

— Это очень значимо и важно, что меценаты в Казани ведут такую деятельность. Заслуга в выпуске этой книги целиком и полностью принадлежит команде, которая ее создавала, и которая сейчас ведет подготовку к открытию Дворца изящных искусств. Благодарю всю вашу команду за то, что вы делаете. В этой книге есть описания будущих залов музея, показано, как они будут выглядеть, и этот иллюстративный ряд подогревает наши ожидания. Я презентовала книгу Рустаму Нургалиевичу, он ее высоко оценил и сказал: «Мы очень ждем открытия музея. Обязательно его посетим и будем радоваться выставкам, которые будут происходить в отреставрированном дворце на Карла Маркса, 17». Открытие этой коллекции станет событием для города и для республики.

Олеся Балтусова уверена, что открытие коллекции ASG во Дворце изящных искусств станет событием для города и республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Воплощение традиций меценатства, системный научный подход к организации коллекции и ее изучению — все это отражено в издательской деятельности МИКН. Институт выпускает журнал «Мир Искусств», в последние годы издает книги и альбомы. Очередное знаковое издание было презентовано в Казани — и произошло это одновременно с открытием в городе выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века», посвященной собранию князей Юсуповых из коллекции Государственного Эрмитажа и приуроченной к 20-летию центра «Эрмитаж-Казань».

Открытие выставки почтил присутствием генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Там сотрудники МИКН вручили ему сигнальный экземпляр художественного альбома. Михаил Пиотровский поблагодарил за подарок и пообещал, имея в виду визит в создающийся музей, когда он откроется: «Я обязательно буду!»

«Было желание сделать совершенство, идеальный художественный альбом»

На презентации собрались представители музейного сообщества — Светлана Бородина обратила особое внимание на то, как важна коллаборация между разными музеями в части популяризации культурного наследия и помощь друг другу в научных и практических вопросах. Так, для подготовки следующего художественного альбома — «Религиозные сюжеты в Большом собрании изящных искусств» — МИКН уже заручился поддержкой Музея Казанской епархии в интерпретации иконографических сюжетов.

Директор ГМИИ Розалия Нургалеева стала первой читательницей презентованного альбома. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В добрых дружеских отношениях МИКН находится и с ГМИИ. Директор ГМИИ Розалия Нургалеева стала первой читательницей презентованного альбома. Но в своем приветственном слове она, как и большинство остальных гостей, говорила в основном о том, каким большим событием станет для Казани открытие Дворца Изящных искусств:

— Вы очень серьезно подходите к работе, которой вам посчастливилось заниматься. То, что сейчас организуется такой замечательный комплекс, — это, не побоюсь этого слова, грандиозно. Ведь мы все знаем, в каком унынии было когда-то это здание. И сейчас, видя, как выглядит его фасад, и какими будут интерьеры, я нахожусь в полном восторге. Надеюсь, что будет обустроено все так, чтобы было удобно для посетителей. Это просто здорово, что издан этот каталог. Поздравляю вас с таким хорошим шагом!

Во время презентации гости обсудили самые разные вопросы, касающиеся защиты и охраны культурного наследия. Архитектор ASG Альбина Каримова, которая реставрирует сейчас здание для Дворца Изящных искусств, рассказывала о нюансах подготовки проекта и о том, как бережно и трепетно относится команда ASG к сохранению культурного наследия. Она обратила особое внимание на то, что соавтором проекта дворца в полной мере является собственник коллекции, Алексей Семин. Его образованность, многолетняя насмотренность, высокий уровень личной экспертизы — все это позволяет ему быть не просто заказчиком проекта, но и полноправно, со знанием дела участвовать в его разработке, направляя свою команду.

Альбина Каримова обратила особое внимание на то, что соавтором проекта дворца в полной мере является собственник коллекции, Алексей Семин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генеральный директор ASG Роберт Хайруллин напомнил об уже вышедших в МИКН книгах «Казанская агломерация» и «Спасенная красота». Они стали описанием масштабной и системной работы компании над развитием территорий и сохранением культурного наследия.

— А по новому изданию хочу отметить, что Светлане Дамировне [Бородиной] эта тема из всех самая близкая и родная. Поэтому у нее было желание сделать совершенство, идеальный художественный альбом. Важно еще, что прохождение этого пути выводит на идеи новых проектов. Мы идем вперед, и та большая работа, которую проводят коллеги из МИКН, с привлечением известных экспертов, постоянно продолжается и дополняется. Это и атрибуция, и исследование сюжетов, и восстановление забытых связей. Все это — работа непрерывная, бесконечная. Но есть амбициозные планы по дальнейшей научно-исследовательской деятельности — к примеру, мы хотим показать и рассказать не только о живописи, но и о предметах интерьера из нашей коллекции. Мы взяли на себя высокие обязательства и обязаны их исполнить! — сказал Роберт Хайруллин.

Во время презентации гости обсудили самые разные вопросы, касающиеся защиты и охраны культурного наследия. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

