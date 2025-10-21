Тимур Халитов: «Акцент на кооперацию науки и зрелого бизнеса, а не поддержку стартапов»

Глава Фонда науки и технологий Татарстана — о приоритетах в технологическом развитии республики

В сентябре этого года Фонд науки и технологий Татарстана впервые организовал грантовый конкурс на финансирование прикладных научно-технических (технологических) проектов. Поддержку получили 35 из 39 заявок, поданных участниками Научно-образовательного центра мирового уровня РТ. Таким образом началось выстраивание новой оси по коммерциализации НИОКР для обеспечения технологического лидерства региона. Два года назад Татарстан не попал в число победителей конкурса на создание в республике НОЦ, имеющего федеральный статус, поэтому в январе 2025 года по поручению раиса РТ было принято решение о докапитализации ФНТ на 750 млн рублей за счет региональных средств. В интервью «Реальному времени» глава ФНТ РТ Тимур Халитов рассказал об итогах первого отбора, где находится «слабое звено» в цепочке «наука — университеты — бизнес» и будет ли фонд претендовать на интеллектуальную собственность.

«Фокус на субъектов МСП — именно в этой среде рождаются инновации»

— Тимур Чингизович, в последнее время заговорили о появлении новой волны технологических компаний, возникших после ухода из страны западных игроков. На ПМЭФ-2025 руководство фонда «Московский инновационный кластер» представило исследование, согласно которому больше всего быстрорастущих технологических компаний появилось в сфере производства ПО и промышленного инжиниринга. Получается, инновации рождаются чаще всего в бизнес-среде, а не в стенах университета?

— Наша роль как раз и заключается в том, чтобы провести мониторинг и анализ технологических компетенций в вузах, обобщить запросы реального сектора на научные исследования, а далее обеспечить эффективную коммуникацию. И в этой работе наш фокус в первую очередь направлен на субъектов малого и среднего предпринимательства. Именно в этой среде рождаются инновации. Крупные промышленные компании, как правило, сконцентрированы на решении основной производственной задачи, предпочитая отдавать сервисные задачи, такие как логистика, хранение, консалтинг и так далее, сторонним организациям.

Научно-технические задачи здесь не исключение и рассматриваются как второстепенные. Более того, производственной компании выгоднее приобрести готовый продукт или технологию, чаще всего зарубежную, чем инвестировать в научные исследования с неочевидным коммерческим результатом. Наша задача этот тренд преодолеть.

Что касается инноваций в вузах, то они определенно присутствуют. Вместе с тем общая картина по стране такова, что в научно-образовательной среде предпринимательская культура до настоящего времени не сложилась. Необходима донастройка системы государственного управления НТР, формирование новых инструментов не поддержки, но мотивации для квалифицированных заказчиков, к примеру в части закупочных процедур для НИОКР, выполняемых российскими вузами и НИИ.

Кроме того, необходимо дать вузам более широкие возможности по распоряжению внебюджетными средствами, инвестированию в собственные стартапы и технологические проекты. И конечно, без прямой грантовой поддержки не обойтись. Гранты дают возможность хотя бы отчасти снизить издержки предприятий, повысить конкурентоспособность нашей науки в гонке за технологическое лидерство. Надеюсь, при поддержке Фонда науки и технологий РТ инновации скоро выйдут из стен университета и шагнут в бизнес.

— Расскажите о программе деятельности фонда? Каковы его приоритеты, ресурсы, инструменты?

— Фонд науки и технологий РТ работает в соответствии со среднесрочной и долгосрочной программой поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности фонда, утвержденной Наблюдательным советом Научно-образовательного центра мирового уровня под председательством раиса РТ. Программа охватывает такие направления и отрасли, как: химия, нефтехимия и новые материалы; машиностроение и приборостроение, инновационная медицина, агробиотехнологии, ИТ и телекоммуникации. Кроме того, по решению Академии наук РТ фонд организует поддержку фундаментальных исследований, в первую очередь в социально-гуманитарных науках.

В 2025 году мы запустили две грантовые программы на поддержку фундаментальных исследований и научно-технических проектов.

«Выступаем институтом регионального развития, а не венчурным инвестором»

В части поддержки прикладных исследований мы ориентированы на проекты с высоким уровнем готовности технологии и основной акцент делаем на кооперацию науки и зрелого бизнеса, а не поддержку стартапов, то есть выступаем институтом регионального развития, а не венчурным инвестором.

Мы не ограничиваемся только лишь финансовой поддержкой, но активно используем нефинансовые инструменты поддержки вузов и технологических компаний. Так, в настоящее время совместно с Академией наук РТ и университетом «Иннополис» мы проводим образовательную программу для участников НОЦ РТ, нацеленную на развитие компетенций в области искусственного интеллекта, активно представляем наши предприятия и вузы на федеральных и международных форумах и конференциях.

Значимая область нашей работы — поддержка научно-образовательных объединений. Так, в начале текущего года при участии фонда был создан нефтехимический консорциум, включающий в себя 3 вуза и 11 предприятий — производителей нефтепромысловой химии. Основная цель консорциума — создание линейки новых для отечественного рынка импортозамещенных продуктов, продвижение татарстанских компаний и вузов на внешние рынки. «Фишка» проекта в использовании участниками консорциума различных цифровых инструментов, включая ИИ, хемоинформатику. Это позволяет сокращать сроки разработки и внедрения продукта с полутора-двух лет до нескольких месяцев.

— Кстати, подобные цели уже решаются в 15 научно-образовательных центрах мирового уровня, действующих в регионах РФ. Татарстан дважды подавал заявку на создание НОЦ, но почему-то не попал в число победителей.

— НОЦ РТ действительно не получил федеральной поддержки и статуса, а заявка региона осталась не рассмотренной в силу завершения национального проекта «Наука и университеты». Вместе с тем модель функционирования НОЦ на уровне республики показала свою жизнеспособность и эффективность. На сегодня в составе НОЦ РТ, который сам по себе является своеобразной формой научно-производственного объединения, входят 74 участника, среди которых такие флагманы татарстанской экономики как «Татнефть», «ТАИФ», «СИБУР», КАМАЗ, так и малые технологические компании, а также 11 ведущих вузов Татарстана.

НОЦ — это в первую очередь площадка для коммуникации, обмена информацией, а Фонд выполняет роль фронт-офиса или, если хотите, «офиса продаж инноваций» для наших партнеров.

«Каждый вложенный республикой рубль должен работать эффективно»

— Каким образом участники НОЦ смогут осуществлять научно-прикладные исследования?

— По поручению раиса РТ Рустама Минниханова правительство республики в январе этого года провело докапитализацию Фонда науки и технологий РТ. Уставный капитал был увеличен на 750 млн рублей. Ежегодно мы сможем предоставлять гранты в объеме не менее 250 млн рублей.

Учредителем фонда является Академия наук РТ. В то же время мы в своей работе не сконцентрированы на решении вопросов только академии. Благодаря поддержке и принципиальной позиции президента Академии наук РТ Рифката Минниханова мы следуем принципу равноудаленности от участников НТР региона.

Такой подход позволяет поддерживать здоровую конкуренцию среди вузов и научных учреждений, следуя приоритетам государственной программы НТР региона. Основные критерии отбора проектов — научная новизна и экономический эффект. Каждый вложенный республикой рубль должен работать эффективно — надо создавать не только технологии, но и рабочие места, обеспечивать рост производительности труда.

— В сентябре Фонд науки и технологий РТ провел первый грантовый конкурс на финансирование прикладных научно-технических (технологических) проектов. Как вы оцениваете итоги?

— Победителями признаны 35 проектов, их подали 28 компаний и вузов. Общий бюджет разыгранных грантов составил 236,1 млн рублей. По условиям конкурса, участники обязаны обеспечить софинансирование проектов, создать новые рабочие места, внедрить как минимум одну новую технологию на проект. Конкурсный отбор завершен, и уже сейчас можно сказать, что внебюджетный вклад со стороны победителей превысит 542 млн рублей.

Экспертизу научно-технических проектов проводил инновационно-производственный технопарк «Идея». Итоги работы победителей подведем к концу года и детально расскажем о каждом проекте.

— Интересно, кому переходит право на интеллектуальную собственность, когда привлекаются гранты ФНТ?

— Этот вопрос решается соглашением между вузом и индустриальным партнером. Фонд не претендует на результат интеллектуальной деятельности. Для нас важно достижение социально-экономических эффектов, значимых для Татарстана.

Готовится пилот по тестированию научно-производственных объединений

— Объявлен ли конкурс на проведение фундаментальных исследований?

— Да, прием заявок завершен. Активность среди соискателей высокая — зарегистрирована 331 заявка, на один грант претендует примерно 10 работ. Ими охвачены не только технические вопросы, но и социокультурные проблемы общества. Возможно, по этой причине конкурс на грант в разы выше, чем на грант по прикладным исследованиям. Общий бюджет — около 100 млн рублей.

В настоящее время идет экспертиза, в ноябре планируем получить результаты. Могу сказать, что готовимся поддержать 30-40 заявок.

Один из главных критериев отбора — актуальность исследования, его значимость для Татарстана. Гранты выдаются на безвозвратной основе. По окончании срока обладатель обязан предоставить научный отчет, опубликовать монографии и активно участвовать в профильных конференциях.

— Бюджетные ресурсы Фонда науки и технологий рассчитаны на три года. Какой видите дальнейшую перспективу участников НОЦ?

— С окончанием нацпроекта «Наука и университеты» по отбору НОЦ история научно-производственной кооперации не заканчивается. По поручению президента России готовится пилотный эксперимент по тестированию научно-производственных объединений (НПО). Такие союзы бизнеса, науки и государства смогут претендовать на федеральные гранты и субсидии. Татарстан готовится взять реванш.

— Научную школу в университетах часто критикуют за оторванность от реальной экономики. Промышленники жалуются на слабые практические навыки выпускников, а технологический бизнес — на отсутствие фундаментальной базы знаний. А ваш конкурс показывает высокий рейтинг среди ученых.

— Кооперация предприятий реального сектора экономики (квалифицированных заказчиков) и научно-образовательных организаций затруднена, так как отсутствует гарантированный результат НИОКР в краткосрочной перспективе, тогда как производственные компании часто ориентированы на получение быстрого результата внедрения и прибыли. При этом совместные проекты с вузами и НИИ требуют значительных инвестиций и времени на разработку и внедрение новых технологий, что не всегда соответствует краткосрочным целям бизнеса.

Кроме того, вузы ограничиваются проведением НИОКР, которые не всегда являются конечным продуктом, интересующим бизнес, а также не способны масштабировать продукт в серию ввиду ограниченности ресурсов. Такие грантовые программы, которые реализует Татарстан через Фонд науки и технологий, формируют привлекательность сотрудничества науки и бизнеса, а достигаемый результат значим для государства и в конечном счете наших граждан.



