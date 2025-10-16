«Ак Барс» штампует победы, но задача команды в другом

Победы пока есть только в матчах с кризисными командами, а Гатиятулин ждет стабильности

«Ак Барс» разгромил на выезде «Сибирь» со счетом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы продлили победную серию до шести игр подряд в чемпионате. Команда Анвара Гатиятулина продолжает идти без поражений. Как «Ак Барс» одержал очередную победу — в материале «Реального времени».

Победный состав не меняют



Тренерский штаб Гатиятулина не стал менять победный состав после матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1). В воротах снова появился Михаил Бердин, уверенно сыгравший в Уфе днем ранее. Остались в тех же сочетаниях все четыре звена. Кажется, тренер «Ак Барса» определился с атакующими трио игроков. По крайней мере, тройки не меняются уже несколько матчей кряду. Снова 13-м нападающим был заявлен Радэль Замалтдинов, которому, забегая вперед, досталось лишь несколько игровых минут.

При этом окончательно лишился места в составе Алексей Пустозеров. Пришедший по ходу прошлого сезона опытный форвард перестал попадать в стартовые сочетания, хотя в межсезонье появлялся даже в первой тройке. С подписанием Владимира Алистрова все изменилось. Белорусский новичок забивает гораздо чаще и выглядит острее своего партнера по команде. Логично, что он сменил Пустозерова и в пятерке большинства. Также вне ростера продолжают оставаться Артур Бровкин и Семен Терехов, совсем недавно тоже котировавшиеся высоко. Говорить про Тимофея Жулина вовсе не приходится.



У «Сибири» в составе выделялись несколько хоккеистов. Во-первых, в атаке ведущую роль играет воспитанник «Ак Барса» Владимир Ткачев. Летом нападающий выбрал Новосибирск, уйдя из «Трактора». Во-вторых, в воротах предстояло сыграть Луи Домингу. Голкипер с опытом игры в НХЛ приехал в КХЛ из Северной Америки в межсезонье и пока далек от своей идеальной формы. В-третьих, в атаке числился Владислав Кара, который сделал все, чтобы набрать свое юбилейное сотое очко в лиге в игре с «Ак Барсом».

Тотальное превосходство «Ак Барса»

«Ак Барс» с начала встречи захватил инициативу. Хозяева льда совсем не угрожали воротам Бердина. Голкипер казанцев откровенно скучал на своей половине, пока его партнеры кружили атаку за атакой. Опасно бросал Александр Хмелевский, такой же момент имел Дмитрий Яшкин, но вратарь Доминг был на высоте. В середине периода в большинстве «Ак Барс» забил, арбитры пошли смотреть видеоповтор и отменили гол. Оказалось, что шайба пересекла линию ворот уже после свистка судьи.

«Сибирь» снова удалилась, нарушив правило численности состава. В этот раз казанцам забить не удалось, хотя к этому они были очень близки. В одном из эпизодов Митчелл Миллер выстрелил в крестовину, а успевший на добивание Хмелевский бросил в штангу. Мог отличиться Илья Сафонов — спас вратарь. Тут же команды успели потолкаться, а Ткачев с Семеновым нарвались на обоюдный штраф.

За две минуты до перерыва «Ак Барс» добился своего. Алексей Марченко бросил издали, а Артем Галимов подправил отскок от вратаря — 1:0. У «Сибири» за весь первый период был только один опасный момент, когда Бутузов выезжал один на один с Бердиным и бросил мимо ворот. В остальном «Ак Барс» доминировал на площадке, не оставляя сопернику никаких шансов.

Реакция на пропущенный гол — истинная сила «Ак Барса»

Казанцы продолжили тотальное доминирование и во втором периоде. Подопечные Анвара Гатиятулина каждую атаку сопровождали кучей бросков. Казалось, что еще чуть-чуть и «Сибирь» развалится. Однако все перевернулось с ног на голову — хозяева сравняли счет. Егор Аланов выстрелил с зоны вбрасывания, переиграв Бердина — 1:1. Чуть позже гол переписали на Илью Люзенкова, для которого шайба стала дебютной на уровне КХЛ.

Впрочем, на характер игры этот момент не повлиял. Подождав пару минут, «Ак Барс» принялся дальше бомбардировать оборону соперника. Обязан был забить Никита Дыняк, но бросил мимо после шикарного выхода два в ноль с Дмитрием Кателевским. Не хватило хладнокровия Александру Барабанову, который получил длинную диагональ от Миллера и не смог переиграть Доминга. В следующий раз американский защитник «барсов» ни с кем делиться не стал. Миллер доехал до ворот, отпасовал на пятачок, где шайба рикошетом от голкипера зашла в ворота — 2:1.

Реакция на пропущенный гол ярко иллюстрирует силу нынешнего «Ак Барса». В начале сезона команда Гатиятулина легко упускала любое преимущество, а сейчас держит удар. Понятно, что матчи с кризисными ЦСКА и «Салаватом Юлаевым», заведомо слабыми «Амуром», «Барысом» и «Сибирью» не слишком показательны. Но сама ситуация должна радовать. Как минимум с середняками и аутсайдерами команда умеет добиваться результата.

Такое методичное давление на ворота «Сибири» закончилось двумя шайбами в концовке игры. Хозяева все-таки сломались под натиском казанцев. Вначале Семенов забил третий гол, а затем Владимир Алистров установил окончательный счет — 4:1. Причем четвертая шайба пришла в большинстве. «Ак Барс» после прихода Константина Шафранова реализует «лишнего» третий матч подряд.

«Обрести стабильность»

«Ак Барс» продлил победную серию в чемпионате до шести матчей. Три из этих побед одержаны в нынешней выездной серии. Только вот сами выигрыши явно не самоцель для команды на этом отрезке сезона. После очень тяжелого старта и разговоров про возможную отставку тренера, «Ак Барсу» важно выйти на стабильный уровень. Сейчас нужнее обрести уверенность в своих силах и, понятно, что календарь подсобил Гатиятулину выправить ситуацию. Сам наставник казанцев признался — нужна стабильность, а остальное придет.

— В текущей выездной серии мы решаем несколько параллельных задач. Одна из них — обрести стабильность. Хотим как можно больше контролировать шайбу, заставлять соперника ошибаться. Рады, что нам это удается. Но вообще нам опыт сентября многое дал, та домашняя серия, которая не очень для нас сложилась, и особенно разгром 1:6 от «Авангарда». Это дало нам правильный посыл. В первом домашнем матче с «Автомобилистом» мы уступили 3:6, но посчитали это случайностью и не стали принимать особых мер. Потом с «Металлургом» тоже пропустили пять, потом, то же самое с «Авангардом». После этого мы смогли задать друг другу правильные вопросы, оценить всю ситуацию, посмотреть в зеркало. Это было отправной точкой, мы стабилизировали игру в равных составах, и это передалось в численное неравенство, — сказал Гатиятулин.

«Сибирь» — «Ак Барс» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы:

0:1 — Галимов (Марченко, Биро, 18:00);

1:1 — Люзенков (Аланов, Кара, 25:50);

1:2 — Миллер (Лямкин, Семенов, 37:32);

1:3 — Семенов (Яшкин, Барабанов, 54:35);

1:4 — Алистров (Галимов, Сафонов, 58:45, 5х4).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 октября в Астане с «Барысом» в 15:00 по московскому времени. В сентябре именно с победы над казахстанцами «барсы» начали свой подъем. С той самой первой встречи в Астане, «Ак Барс» проиграл лишь раз в девяти матчах. Теперь важно удержать победную серию и перенести ее в Казань.