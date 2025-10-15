«Крылья Барса» выиграли Всероссийский турнир в Тюмени

Теперь игроки готовятся к финальному этапу чемпионата страны

«Крылья Барса» — победители турнира в Тюмени . Фото: Реальное время

Казанская команда «Крылья Барса» одержала уверенную победу на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках. В Тюмени казанцы переиграли в финале московскую команду «МБА-Фалькон» — 85:52, до того одолев соперников в пяти матчах кругового этапа. Подробнее — в «Реальном времени».

Турнир в Тюмени проходил в 12-й раз

Уверенной победой казанской команды «Крылья Барса» над столичным «МБА-Фалькон», со счетом 85:52, завершился финал турнира Всероссийского общества инвалидов в Тюмени, который проходил в рамках реализации проекта «Адаптивный баскетбол для юниоров и участников СВО». Сам по себе турнир ежегодный и в 12-й раз проходит на площадке спорткомплекса «Строймаш». Он традиционно собирает ведущие команды по баскетболу на колясках перед решающими играми чемпионата России. Вот и сейчас, под патронажем представителей местного спортивного комитета, органов соцзащиты и региональной Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, на сибирской земле удалось собрать все ведущие команды по этому направлению.

Это не дежурная фраза, поскольку предыдущие старты Кубка России и чемпионата страны по баскетболу на колясках пропускали коллективы из числа ведущих. То не было москвичей, хотя сами старты проходили в столице нашей родины, то в Химки не приехали представители Нягани и Химок. А в Тюмени собралась вся ведущая шестерка, что было очень удобно для старшего тренера сборной команды Дмитрия Оленевского в плане просмотра кандидатов в национальную сборную.

Реальное время / realnoevremya.ru

На открытии собравшиеся заслушали приветственное слово представителя Всероссийского общества инвалидов, депутата Государственной думы Михаила Терентьева. И четыре команды-участницы выдали в первый день турнира борьбу, что называется, от ножа. Вначале москвичи несколько неожиданно обыграли команду «БасКИ-Академия» из Питера — 62:58. Еще меньшей была разница в счете в противостоянии хозяев паркета: «Шанс» переиграл ульяновскую «Волгу» — 49:47.

— Хочется отметить соперников. Они раньше считались аутсайдерами. Но ребята подтянулись, — порадовался за ульяновцев тюменец Алексей Городецкий. — Мы победили — это хорошо, но хотелось бы побеждать более уверенно, — резюмировал капитан, старожил и лидер «Шанса».

А как побеждать более уверенно показал казанский суперклуб: «Крылья Барса» разгромили «Легион-Югру» из ханты-мансийской Нягани со счетом 79:44.



Два дня подряд команды играли по два матча кряду

Кстати, бросается в глаза многонациональный состав команды хозяев паркета. Тут и два татарина — Руслан Рахматуллин с Ильшатом Сагитовым, и болгарин Эмил Крумов, а также Дмитрий Фукс и Ильнар Мурзаев. Со своим интернационализмом все они создают ощущение возврата в советские времена. В целом спортивно-оздоровительный клуб в Тюмени входит в число старожилов этого движения, отметив в 2025-м 32 года со дня создания.



Если первый день, как наиболее приближенный ко дню приезд, был ограничен одним матчем, то второй и третий дни турнира предполагали два выхода на площадку. И тут необходимо снова отдать должное москвичам, которые дважды обыгрывали соперников с небольшим преимуществом: 60:52 — это итог победы над командой из Нягани и 50:41 — счет победного поединка с Тюменью.

Питер, как и положено одному из фаворитов, также одержал две победы — над соперниками из Ульяновска и ханты-мансийцами. Капитан «БасКИ-Академии» Дмитрий Ситников признался: «Мы вообще очень любим приезжать в Тюмень. И Всероссийский турнир по баскетболу на колясках — это не просто праздник большого спорта, это добрая традиция».

Что касается поражения в первом туре, то Ситников объяснил его тем, что команда приехала в Тюмень в несколько усеченном составе, в частности не было одного из лидеров — травмированного Дмитрия Ермолинского, и разыгрывал атаки его сменщик. Плюс перелет, смена часового пояса, хотя эти проблемы преследовали все команды из центральной части России, включая Казань.

Но «Крылья Барса» были неудержимы: 82:29 — с таким счетом они обыграли хозяев турнира, а со счетом 86:38 переиграли Ульяновск.

Василий Кочетков на бросковой позиции. Реальное время / realnoevremya.ru

Казань разгромила двух главных конкурентов

Третий игровой день пришелся на воскресенье и был призван расставить команды по местам группового турнира, определив участников стыковых матчей за пятое, третье места и финал. По всем раскладам этот день должен был стать самым трудным для казанцев, которые по календарю играли два матча с главными конкурентами: Питером и Москвой.



— Завтра у нас Казань и Тюмень. Ну Казань — ладно…, — несколько лаконично прокомментировал предстоящий матч Ситников. Поскольку интервью с ним брала представительница Тюмени, то она не стала настаивать на объяснении этого настроя питерца, поскольку главным в их общении было мнение о тюменской команде. Которой довелось снова испить горечь поражения после встречи с командой Нягани.

Динар Камалиев, Артур Галстян, Игорь Самарцев (слева направо). Реальное время / realnoevremya.ru

— Мы шли на сыгранность команды, проводили работу над ошибками. Поняли, как нам играть раньше, — объяснял свой подход к сибирскому дерби наставник команды Нягани Андрей Максимов. — Посмотрели, как «Шанс» играл в предыдущие дни. Проанализировали, пошли и выиграли.

После этого поединка Москва была сильнее в противостоянии с Ульяновском, и зрителям предстояло увидеть игру из разряда топ в масштабах российского баскетбола на колясках — питерские «академики» и казанские «крылатые барсы». Теперь высказывание Ситникова после матча необходимо было перефразировать на: «Ну Казань — отлично…». 69:49 — победа с преимуществом в 20 очков, опасность которой может быть только в некоторой расслабленности в решающей схватке за золото во время финального тура чемпионата страны.

Борьбы в финале не получилось

Жребий оказался немилосерден к татарстанцам. Помимо того, что им предстояло две встречи с главными соперниками, так и перерыв между ними был, как между первой и второй, небольшой. В него уместилась победа Нягани над Ульяновском, и спустя 80 минут казанцы снова выехали на паркет.

— Команды более быстрые, более шустрые. Ну и скамейка у них повеселее будет. По баллам у них там все ровненько, — так охарактеризовал финалистов наставник Нягани Максимов.

Финалистов, поскольку к моменту очной встречи они уже забронировали себе два первых места и знали, что в понедельник им придется разыгрывать финал. Поначалу казанцы раскачивались, поскольку москвичи сумели навязать им борьбу.

Но затем наши игроки основы оказались быстрее и шустрее, а запасные повеселее, чем москвичи, и итоговый результат 68:47 почти повторил разницу в противостоянии Казани с Питером. Который, между прочим, обыграл в заключительном матче Тюмень и вышел в понедельник бороться за бронзу. Кстати, примечание «пошустрее и повеселее» — это не только отсылка к комментарию Максимова, но и слова из комментария матча, сказанные главным тренером сборной страны Дмитрием Оленевским.

В заключительный день Тюмень переиграла Ульяновск, Питер более чем с двузначным преимуществом одолел Нягань. Наконец, в финале «Крылья Барса» переиграли «МБА-Фалькон» — 85:52.

Альберт Багаманов. Реальное время / realnoevremya.ru

«Крылья Барса» — команда из «Казани — столицы чемпионов», с улицы победителей

Наш соперник по финалу «МБА-Фалькон» был создан в 1990 году и за 35 лет выигрывал чемпионат страны 10 раз. «БасКИ-Академия» появились в мае 1991 года, выиграв чемпионат России 14 раз. «Крылья Барса» основаны в 2010 году, и у них в активе только одно чемпионство в баскетболе на колясках 5х5. Было оно завоевано в прошлом году, и сейчас казанцы готовятся защитить это звание. Но наше издание еще в послековидные времена общалось с ведущими игроками казанской команды, которые тогда только подбирались к москвичам и мечтали бросить перчатку бессменному лидеру Питеру. Для понимания — казанцам необходимо было за прошедшие 15 лет пройти путь, которым конкуренты двигались уже 35 лет. Изначально это казалось невозможным. Как если бы наставник казанской команды Наталья Кулешова попыталась конкурировать с легендарным Владимиром Кондрашиным, чье имя носит питерская команда. А Сергей Чистов, по первой специализации легкоатлет, бросил бы перчатку, допустим, Александру Оковитому. Известному тренеру по прыжкам с шестом, подготовившему шестовика Игоря Транденкова (кстати, племянника Кондрашина), Родиона Гатауллина, его сына Руслана Гатауллина и Александру Киряшову (двое последних выступали за сборную Татарстана в параллельном зачете).

Но глаза боятся, а руки делают, в контексте баскетбола на колясках это особенно актуально. Тем более на родине «Казани — столицы чемпионов», тем более что «крылатым барсам» их спонсоры подготовили отличную материально-техническую базу, что закладывает фундамент побед. Плюс обеспечивают возможностью работать на учебно-тренировочных сборах: в частности, к турниру в Тюмени казанцы готовились, находясь на сборах в Турции и проведя там четыре матча с местным суперклубом «Бешикташем».

И на этой базе казанцы «покатят» и в заключительном туре чемпионата страны, который пройдет в Алексине с 27 октября по 2 ноября. Не надо забывать, что у «Крыльев Барса» не только земляки побеждают, но и соседи — чемпионы. Имеем в виду регбийную «Стрелу-Ак Барс», с одного стадиона «Тулпар» и с одной улицы Рауиса Гареева.

Стоит отметить успешное привлечение к комментированию матчей турнира главного тренера сборной Дмитрия Оленевского, который порадовал тем, что со следующего года формат баскетбола на колясках 3x3 также получит статус чемпионата страны, по аналогии со стритболом, который является олимпийской дисциплиной. Это примечание важно в том аспекте, что Международный паралимпийский комитет дал разрешение на возвращение части российских паралимпийцев на международную арену.

Но есть нюансы: вернуться смогут только представители нескольких видов паралимпийского спорта, включая легкую атлетику, плавание и стрельбу из летних дисциплин и следж-хоккей — из зимних. Что касается баскетбола на колясках, то он входит в структуру большого баскетбола, вместе с классической его частью и стритболом. Следовательно, вернуться на международную арену наши колясочники смогут только вместе с профессиональными спортсменами.

В очереди на бросок. Реальное время / realnoevremya.ru

Пловцы ПОДА могут вернуться на международные старты

В этом плане стоит отметить Татарстан, который успешно развивает плавание для людей, имеющих проблемы со здоровьем, в рамках работы ДЮСШ «Акватика». За адаптивное направление в спортшколе отвечает молодой тренер Владислав Каун, работая со слабослышащими спортсменами. Татарстан в этом направлении прославила пловчиха Ольга Пранцузова, до замужества Федорова, выигрывавшая старты Сурдлимпиад. Сейчас она уехала на работу в Москву, а в казанской школе пятый год работает наш собеседник Владислав Каун:

— Когда я начинал работу в развитии плавания среди слабослышащих, у меня коллеги интересовались: почему их выделяют в отдельную дисциплину? Ведь таких проблем, как у спортсменов с ПОДА, незрячих или с ментальными проблемами, у слабослышащих нет. Но многочисленные исследования людей с нарушениями слуха показали, что у слабослышащих изначально организм развивается по другому. Функции нарушения слуха где-то компенсируются, но в целом сказываются на физиологических и анатомических способностях человека, вызывая отставание в развитии, включая показатели и в силе, и в выносливости. Это можно понять, даже сравнив, что мировой рекорд на стометровке вольным стилем у слабослышащих установлен в пределах 51 секунды, а обычные спортсмены уже разменяли 45 секунд.

Кстати, одна из подопечных Кауна стала призером в плавании вольным стилем и на спине, конкурируя с обычными спортсменками. Проблемой он считает, что его воспитанники, оканчивая обучение в школе, уходят из адаптивного спорта, поскольку в нем не хватает спонсоров. Владислав с завистью отметил баскетболистов на колясках из «Крыльев Барса», которые, имея надежного финансового партнера в лице компании ТАИФ, могут позволить себе стабильные выступления на национальной и международной аренах.

Необходимо отметить, что и на международном уровне сейчас делают активные шаги по сближению Паралимпиад с соревнованиями здоровых спортсменов. Так уже происходило на зимней Универсиаде 2025 года, где спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата соревновались в те же сроки, что и спортсмены-студенты, а затем на чемпионате мира по лыжным гонкам прошли сразу два старта среди спортсменов ПОДА.