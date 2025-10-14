«Зилант» предпринимает четвертую попытку выйти в Суперлигу

Казанская команда стартовала с четырех побед

Командный настрой на игру . Фото: предоставлено ГК Зилант

С четырех побед начал очередной сезон гандбольный «Зилант». Поначалу казанцы выиграли два матча в Чехове у местного УОР №4 — 42:27 и 33:22. А в минувшие выходные добавили еще две победы над представителями Московской области, обыграв на этот раз команду «Чеховские медведи-2» — 44:24 и 40:27. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Попытка номер четыре

Гандбольная команда Казани исторически входит в число наиболее невезучих спортивных коллективов столицы Татарстана. Еще будучи СК им. Воровского, боролись за выход в Первую лигу, выступая в переходном турнире 1982 года. Между тем уровень Первой лиги СССР не многим покорялся из команд Татарии. СК им. Урицкого (хоккей с шайбой) и «Синтез» (водное поло), плюс футбольный «Рубин» и «Ракета» (хоккей с мячом), вот, пожалуй, и все. И то две первые команды успели выйти в Высшую лигу до момента развала СССР. А вот СК им. Воровского был близок к Первой лиге при СССР, после чего ворвался в нее в чемпионате России, надолго там притормозив. Уже баскетбольный УНИКС рванул с места в карьер, «Ракета» поднялась в 1996-м, а гандбол продолжал обитать в первом дивизионе. Хотя в Суперлиге играли представители даже таких населенных пунктов, как Усть-Кинель, поселок из Самарской области, и бывший Челябинск-70, ныне Снежинск, ранее бывший закрытым городом.

Наконец, в 1999 году и гандбольная команда добилась повышения в классе, выступая под названием «КАИ-Зилант». Долгое время не располагал собственной базой, играя поначалу в спортивном зале КАИ, затем в УНИКСе, а еврокубковые матчи проводил в Ледовом дворце спорта и на спортивной базе «Маяк» в Зеленодольске.

Уже в нулевые гандболисты упустили рывок с места в карьер волейбольного «Динамо», ныне «Зенит-Казань». Слишком долго запрягая, гандболисты пришли к ситуации, которая в середине нулевых объединила женский баскетбол и волейбол, мужской и женский мини-футбол, регби и хоккей с мячом. Всех представителей перечисленных видов спорта накрыло общее безденежье, в результате чего с большим трудом выжили только две женские команды по баскетболу и волейболу, и хоккей с мячом. Гандбол и неолимпийские дисциплины: регби и мини-футбол — прекратили существование.

Гандболисты СК им. Воровского. предоставлено ГК Зилант

Возродившись, казанские гандболисты три года подряд последовательно уступали в переходных матчах Уфе, Саратову и Волгограду , в то время, как еще один возродившийся в Казани коллектив — регбийная «Стрела-Ак Барс» — играл матч за звание чемпиона страны, имея в активе по два Кубка России и Суперкубка.

Что происходило в летнее межсезонье

Самое любопытное в межсезонье — это изменения в командах. В этом отношении казанский клуб количественно больше потерял, чем приобрел. Завершил карьеру голкипер Айрат Хасаншин, в белорусскую «Машеку» из Могилева ушел челябинский татарин Руслан Хабибов, и сразу три экс-«зиланта» усилили «Ростов-Дон». Это голкипер Дмитрий Черномашенцев, полевые игроки Максим Васильев и Данил Гумянов. Любопытно, что новичок Черномашенцев, как и игравший в прошлом году Егор Шимоенков, и бывший в аренде Николаев, все защищали ворота казанской команды.

Ушли из Казани, но пока не определились с клубами Батыр Биданок, Никита Ермашевич, Артем Сухочев и Иван Чапленков.

Вместо них в «Зилант» перешли голкипер Станислав Юрча и 20-летний Кирилл Елистратов. Он, кстати, присоединился к 29-летнему брату Павлу Елистратову. Плюс вернулись в Казань Дмитрий Калугин с Романом Макришиным. Юрча, которому в декабре исполнится 26 лет, — воспитанник белорусского гандбола, он последний год провел в Перми, в местных «Пермских медведях».

С мячом Павел Елистратов. предоставлено ГК Зилант

25-летний разыгрывающий Дмитрий Калугин родом из Перми, но успел поиграть в Казани, где находился в аренде, откуда перешел в уфимский «Акбузат». Главная звезда «трансферного окна» — 31-летний (в декабре исполнится 32 года) уроженец Казани Роман Макришин. Человек, которого можно вписать в число главных воспитанников казанского гандбола, наряду с игравшими во времена СССР Михаилом Жуковым, Рафаэлем Газимовым и последними воспитанниками того времени Георгием Поповым, Константином Горбуновым. Вратарь Ринат Мусин, полевой Роберт Сафин, теперь еще и голкипер Айрат Хасаншин потихоньку завершили карьеры, теперь, надеемся, что очень нескоро в Казани завершит ее Макришин-младший, чей отец, Александр, и дядя, Владимир, тоже составляют сокровищницу казанского гандбола, начиная от СК им. Воровского, продолжая «КАИ-Тацитом» и «КАИ-Зилантом».

Еще одним воспитанником гандбольной Казани, из тех, кто сейчас играет в Суперлиге, с определенной натяжкой можно назвать 32-летнего игрока «Динамо-Сунгуль» Алексея Павельева, который занимался здесь и плаванием, и гандболом. Просто на тот момент отец, Алексей Павельев-старший, выступал за казанский «КАИ-Зилант», перевезя сюда и семью из Снежинска, входившего в десятку городов, участвовавших в советском Атомном проекте.

Соотношение потерь и приобретений — это минус один вратарь и пять полевых, что сравнимо с тем, как в баскетболе потерять стартовую пятерку или в футболе — 11 игроков. 13 полевых на сезон маловато, три голкипера — многовато. Не так, как было у Руслана Феоктистова, который пришел в состав «КАИ-Зиланта» шестым вратарем в состав, но в прошедшем сезоне мы уже сталкивались с тем, что Виктор Николаев уходил в аренду в Ростов-на-Дону, поскольку в Казани места в воротах были заняты Верещагиным и Черномашенцевым.

Виктор Николаев. предоставлено ГК Зилант

Гандбол — студенческий вид спорта

Высшая лига мужского гандбола сократилась с восьми до шести команд. Начать с того, что в Суперлигу, где количество сократилось в прошлом году до 11 из-за снятия первой команды Воронежа, перебрались два представителя Высшей лиги — Омск и московская «МССУОР №2-Академия», обыгравшая в стыковых поединках уфимский «Акбузат». Уфа в межсезонье лишилась десяти игроков, один из которых Алексей Соловьев станет партнером экс-казанца Хабибова в «Машеке».

В Высшей лиге тоже не будет второй команды Воронежа, а потому осталось только шесть участников. Три из них готовы бороться за выход в Суперлигу: Казань, ростовчане и вылетевшие уфимцы. Три команды готовы удовлетвориться участием — дубль «Чеховских медведей», команда местного училища олимпийского резерва и белгородский «Спартак-Технолог».

Ростовчане на старте проведения чемпионатов России имели неплохую команду под названием «Источник». Совсем недавно область представляла команда Таганрога с прочными связями с Южным федеральным университетом, что было заметно еще и по названию «Донские казаки-ЮФУ». Что любопытно: в составе «казаков» играли замбиец Камлунду и нигериец Обинна, что является большой экзотикой для гандбола. Из того состава провинциалов в команду столицы области перебрался Никита Самарский. Кстати, за ростовчан доигрывал прошлый сезон Никита Мачульский, перешедший туда на правах аренды из «Зиланта», но сейчас его нет ни там (в Ростове), ни тут (в Казани).

Еще один новичок ростовчан — Евгений Лебедев — в прошлом году выступал за «Акбузат», клубный офис которого в Уфе располагается на улице Ростовской.

Лес рук. предоставлено ГК Зилант

Что любопытно, ЮФУ, позиционировавший себя через гандбол в Таганроге, не представлен в Ростове-на-Дону. А ведь студенчество — это краеугольный камень существования гандбола, начиная с советских времен. Тогда были столичный МАИ, «Буревестник» из Тбилиси, ЗИИ из Запорожье, краснодарский СКИФ, который остался до сих пор. Но нынче не то, что давеча, и количество студенческих команд почему-то существенно подсократилось.

Календарь

Стоит отметить победу команды ПовГУФКСиТ на Всероссийской Универсиаде 2025 года, которая обошла команды Омска и МАИ. Собственно, больше сильных команд-участниц и не было, хотя в Суперлиге были студенческие команды Краснодара и Саратова, а в Высшей лиге еще и Уфа с Белгородом и Ростовом. Кстати, гандболисты Белгорода героически проводят матчи на родной площадке. Прямо сейчас их однокашники из БГТУ им. В.Г. Шухова принимают участие в студенческом чемпионате России. Для понимания: сильнейшая команда города — волейбольное «Белогорье» — принимает соперников в Туле, футбольный «Салют» играет в Старом Осколе, одном из городов Белгородского района,

Между тем в первой лиге стартовали 39 команд, разделенных на пять подгрупп. Среди них в Зоне «Юг» готовится стартовать команда ЦСП ЗО, центр спортивной подготовки Запорожской области из Мелитополя. Нас же интересует вторая команда республики — ГК «Татарстан» из Зоны «Поволжье». Из нынешней команды Павел Рогачев, Дамир Сафин, Никита Соколов входили в первый состав возрожденного «Зиланта».

Скамейка запасных живет игрой. предоставлено ГК Зилант

Шесть команд-участниц турнира Высшей лиги сформировали для «Зиланта» календарь, в котором казанцы в конце октября сыграют на Кубок России с победителем пары КубГУ (Краснодар) — УОР №4 (Чехов). В начале ноября предстоят гостевые матчи с «Ростов-Дон», в декабре противостояние с «Акбузатом», когда спаренные игры пройдут дома и на выезде. После этого в марте «Зилант» примет дома «Ростов-Дон», и в мае завершит сезон турниром четырех сильнейших команд Высшей лиги, который пройдет по круговой системе.

Кстати, зиланты провели первую домашнюю игру на площадке Центра гребных видов спорта, где пришлось играть без зрителей. Это уже четвертая локация для обновленной команды после спорткомплексов «Тулпар», «Мирас» и «Бустан», на которых гандболисты хозяйничали ранее.