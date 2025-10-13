«Лишь бы «белочек» не завозили»: экс-глава справороссов РТ сидит в 12-местной камере

Советский суд Казани отказался рассматривать новое дело Рушании Бильгильдеевой, но продлил ей прописку в СИЗО

Фото: Ирина Плотникова

С баулом вещей из следственного изолятора приехала на старт своего процесса в Советский суд Казани Рушания Бильгильдеева. Надеялась, что из зала сможет отправиться домой. Но в более мягкой мере пресечения ей было отказано. При этом председательствующий судья сообщил — второе уголовное дело бывшего депутата Казгордумы и экс-кандидата в президенты РТ должно рассматриваться в другом суде — Вахитовском. Ну а сама Бильгильдеева в перерыве поделилась — в СИЗО уже ждут тех, кто давал против нее показания, чтобы выгородить себя. «Рушания Габдулахатовна и там не потерялась! Там каждый человек как на ладони», — поделилась она.

Почему Советский суд не стал судить Бильгильдееву

Автозак с подсудимой прибыл в Советский суд почти с часовым опозданием. О причине участникам процесса не сообщали. Объявлять перерыв ввиду «неявки» судья не стал — 18 октября истекал срок ареста, ранее избранного Рушание Бильгильдеевой по второму уголовному делу, и назначенное заседание было посвящено именно мере пресечения.

На старте заседания судья Сергей Аптулин сообщил, что еще 6 октября вынес постановление о направлении материалов в Вахитовский суд Казани. Будет ли сторона обвинения либо защиты оспаривать новый поворот дела, покажет время.

Дело в отношении Терезы Надарая Советский суд Казани тоже отправил в другой район. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», основания для такого решения нашлись в фабуле претензий СК и прокуратуры к Рушание Бильгильдеевой. По их версии, самый крупный денежный транш наличными в 1 млн 136,5 тысячи рублей та получала от сына знакомой Терезы Надарая 17 февраля 2024 года на улице Вишневского, ну а всего было похищено 3,9 млн рублей.

Надарая сейчас привлекается за посредничество во взятке по этой истории. Ее дело также направлялось в Советский суд Казани, но судья Алсу Шайхутдинова еще на прошлой неделе посчитала нужным отправить его по подсудности в суд Вахитовского района Казани.

О продлении срока стражи для Бильгильдеевой сразу на полгода суд просила старший помощник прокурора района Светлана Белова. «Полагаю, на данной стадии разбирательства мера пресечения изменению не подлежит», — заявила она, указав, что обстоятельства, послужившие основанием для ареста с момента его избрания, не изменились, а при более мягкой мере пресечения обвиняемая в тяжком преступлении может оказать давление на свидетелей и потерпевших.

Адвокат Валерий Кузьмин заявил о предвзятом отношении силовиков к его подзащитной. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат Валерий Кузьмин назвал доводы гособвинителя несостоятельными. Подчеркнул — с 20 августа изменилось многое: тогда его клиентка обвинялась в коррупционном преступлении — посредничестве взятке, сейчас — в мошенничестве. Он предлагал заменить реальный арест домашним, с учетом того, что в отношении Бильгильдеевой Вахитовским судом по многоэпизодному делу на 38 млн рублей избран запрет определенных действий.

«Потерпевших по уголовному делу нет. Люди, что проходят свидетелями, сами являются обвиняемыми по уголовным делам, — сообщил он. — И все они не находятся под стражей, хотя им вменяют более тяжкие статьи. На мой взгляд, просматривается предвзятое отношение к моей подзащитной».

По первому делу Рушании Бильгильдеевой суд уже прекратил четыре из 11 эпизодов, на подходе — пятый. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии обвинения, новое преступление Рушания Бильгидеева совершила с 1 ноября 2023 года по 5 сентября 2024-го, уже имея статус подсудимой по 11 эпизодам дела о мошенничестве на 38 млн рублей. 10 эпизодов связаны с реализацией земельных участков через агентство недвижимости «Пассаж» и оплатой услуг по прокладке коммуникаций в будущих коттеджных поселках. Обманутыми признаны 135 клиентов агентства обвиняемой и челнинская управляющая компания. До приговора это дело в суде пока не дошло, однако четыре эпизода на днях прекратили за сроком давности. Пятый — на подходе.

Сколько зарабатывала экс-депутат и с кем сидит

59-летняя Рушания Бильгильдеева сообщила суду, что задержали ее прямо на рабочем месте в ООО «Адель», где она трудилась директором. На вопрос о месячном доходе сообщила — зарабатывала там 25—30 тысяч рублей в месяц, а кроме того, получала пенсию. Судья уточнил — каким был совокупный доход. В ответ прозвучало: «50—60 тысяч в месяц».

В перерыве заседания подсудимая поделилась с журналистом «Реального времени» — сидит в 12-местной камере, ВИП-чиновниц и политиков среди сокамерниц нет, есть те, кого обвиняют в наркопреступлениях и аферах.

За решеткой Бильгильдеева находится без малого два месяца. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Рушания Габдулахатовна и там не потерялась! Там каждый человек выявляется как на ладони — информация о нем впереди него идет, — сообщила она и добавила: — Лишь бы «белочек» не завозили, страдающих белой горячкой.

Деталями тюремного быта делиться не стала, отметив лишь, что условия сопоставимы с колонией особого режима. Что касается свободного времени, то его дважды подсудимая сейчас тратит на тщательное изучение материалов своего нового дела в 10 томах. Напомним, после освобождения под запрет определенных действий Вахитовским судом она успела дистанционно получить диплом юриста в одном из вузов Северной столицы. Так что теперь может использовать полученные знания для собственной защиты.

Среди сокамерниц Бильгильдеевой чиновниц и дам-политиков нет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Бильгильдеева поделилась, что за решеткой уже ждут ее «подельниц» — Бушуеву и Надарая. «Они просто использовали меня!» — возмущается она.

Напомним, новое дело против Рушании Бильгильдеевой возбудили в отделе СК по Советскому району Казани в августе 2025-го по результатам проверок прокуратуры и ФСБ, куда обратилась ныне обвиняемая в даче взятки Александра Пронина. В результате под следствием оказались сама Пронина, ее знакомая Елена Бушуева и знакомая самой Бильгильдеевой Тереза Надарая.

Сейчас Бушуева и Надарая обвиняются в посредничестве взятке. По версии следствия, эти дамы брались оказать содействие Прониной в незаконном решении вопросов с органами опеки, полицией и судом — путем передачи взяток за помощь с выдачей разрешения на продажу квартиры с долями несовершеннолетних детей Прониной, с возбуждением уголовного дела на бывшего супруга взяткодательницы и лишением его родительских прав. Именно за это, уверены силовики, Пронина и перечисляла деньги Бушуевой, а та — Надарая, причем обе получательницы оставляли себе свой процент, а остальное перечисляли и передавали Бильгильдеевой.



Из обвинения экс-депутату следует — ей предъявляют хищение 3,9 млн рублей, тогда как Пронина перечислила Бушуевой 4 млн 675 тысяч — переводами от 10 до 491 тысячи рублей.

По версии обвинения, бывшая глава справороссов Татарстана получала деньги якобы для последующей дачи взяток, но оставляла их себе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В СК и прокуратуре считают, что бывшая глава справороссов Татарстана обещала оказать коррупционное содействие, но по факту никому деньги передавать не собиралась. К этому выводу следствие пришло к 10 сентября 2025-го, когда Бильгильдеевой предъявили новое обвинение — в афере.

Сама фигурантка, напомним, заявляла, что по доверенности защищала права Прониной в суде, причем доверенность получила по той же цепочке, и взялась оказывать юруслуги, даже не познакомившись с клиенткой. Деньги получала именно за участие в процессах — перечислением на счета, а когда от Надарая узнала, что ее работой недовольны — вернула полученные 250 тысяч рублей.

— На самом деле деньги мной не присваивались. По их делам (речь о двух посредницах) я являюсь свидетелем. Думаю, они просто использовали мое имя, — сообщила Советскому суду Рушания Бильгильдеева. — Меня закрыли, скорее, для давления. Данное дело требует доказательств. А следствие посчитало только «плюсы» — переводы [от Прониной], которые были к ним [Бушуевой и Надарая], а не ко мне. Из восьми моих ходатайств следователю только одно было удовлетворено. Я просила о финансовой экспертизе — ничего не сделано. Всевышний все видит!»

Арест Рушание Бильгильдеевой продили сразу на полгода. Защита намерена обжаловать это решение. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Обвиняемая напомнила — на ее иждивении больная мать, муж и брат — «все под моей ответственностью». Сообщила — у нее самой есть проблемы со здоровьем, которые за решеткой осложняются. «В данный момент я, по-моему, с воспалением легких здесь стою», — поставила она себе диагноз.

Завершила свою речь Бильгильдеева ссылкой на закон: «УПК начинается со слов о гуманности и справедливости. Давайте, эти слова не будут просто напечатаны».

Суд исследовал материалы в отношении обвиняемой. В том числе — данные об отсутствии судимости, удовлетворительную бытовую характеристику и сведения ЦИК РТ, что депутатом Казгордумы она сейчас не является. И постановил — оставить ее под стражей до 1 апреля 2026 года.