Приговор влюбленным: в Казани экс-прокурора Купова посадили на 8 лет, бывшую сутенершу на 5

Суд посчитал доказанным весь букет обвинений в помехах следствию, превышении полномочий, взятке, афере и сутенерстве

Фото: Динар Фатыхов

Бывший куратор дел Следкома Татарстана отправится искупать вину в колонию. Сегодня Вахитовский суд Татарстана приговорил бывшего прокурора Алия Купова к 8 годам общего режима со штрафом 3 млн 270 тысяч рублей, признав доказанным обвинение, что тот использовал должность начальника отдела по надзору за следствием в органах СК для незаконного вмешательства в ход полицейского расследования, причем превысил полномочия, а еще получил взятку через сожительницу — держательницу притонов, — передает с заседания журналист «Реального времени».

Подругу экс-прокурора Евгению Покровскую суд сегодня наказал 5 годами колонии общего режима со штрафом 2,2 млн, а ее «бизнес-партнера» Артема Мясникова — 3 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Расследованием этого дела занимались сотрудники Следкома по РТ. Сегодня суд согласился с позицией обвинения по всем эпизодам, за исключением одного — обвинение Покровской и Мясникова в части организации проституции с вовлечением несовершеннолетней. В результате этот эпизод по части 2 ст. 241 был квалифицирован по менее тяжкой ч.1 той же статьи.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в ходе прений сторона обвинения запрашивала для Купова 10 лет колонии строгого режима со штрафом 3 млн 270 тысяч рублей (30-кратный размер стоимости «айфона» — предмета взятки, — прим. ред.), лишением классного чина «советник юстиции» и права занимать должности в органах власти 4 года и 10 месяцев после отбытия основного наказания. Для сожительницы экс-прокурора Покровской гособвинители предлагали реальный срок в 8 лет и 1 месяц со штрафом 2,5 млн рублей, для Мясникова — 3 года колонии общего режима.

Главный фигурант дела Алий Купов отрицал вину по всем эпизодам своего дела, его адвокат указывала на отсутствие в деле даже бесспорных доказательств его причастности. Евгения Покровская утверждала, что никакой коррупции в этой истории не было, она просто обманывала знакомую Римм Сукиасян, пообещав ей помощь Купова в решении вопросов с уголовным преследованием и получив от нее якобы за оказанные «услуги» два телефона, один из которых от себя просто подарила Купову. Рассчитывала еще и на деньги, но отношения с Сукиасян испортились.

Экс-прокурора обвинили в получении взятки мобильником iPhone 14 pro MAX за 109 тысяч рублей в мае 2023 года, на 39-й день рождения, переданной при посредничестве его гражданской супруги Евгении Покровской. Также Купову инкриминировали превышение полномочий и создание помех ходу предварительного следствия путем попытки развала уголовных дел о наркотиках и возврата Римм Сукиасян вещественных доказательств — ее сотовых телефонов. В последнем слове подсудимый просил у суда правосудия.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Покровской вменили посредничество той взятке мобильником, покушение на хищение у той же Сукиасян 1,5 млн рублей под видом другой взятки, создание помех правосудию и организацию подпольных борделей для занятий проституцией с вовлечением в этот незаконный бизнес несовершеннолетней.

— Что касается моих мошеннических действий относительно гражданки [Римм] Сукиасян (ныне осужденной за наркотики, — прим. ред.) и незаконного завладения ее имуществом — сотовым телефоном — тут мне стыдно вдвойне. Мне стыдно перед Вами за этот ужасный поступок, — обратилась к судье в последнем слове Евгения Покровская. — Но больше всего мне стыдно, что из-за меня пострадал безвинный человек — Купов. Он, пытаясь восстановить справедливость, к чему его обязывала служба, был введен мной в заблуждение по всем пунктам... Мне очень-очень стыдно. И я надеюсь, что вы сможете меня простить, и Купов сможет... Я сама себя пока простить не могу... И сама себя уже осудила самым суровым судом.

Третьего фигуранта дела — Артема Мясникова — судили только по одному из эпизодов организации интим-салонов совместно с Покровской. Вину он признавал частично.

Что касается Римм Сукиасян, то она была осуждена за серию наркопреступлений к 5,5 года колонии.