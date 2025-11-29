Число жертв циклона на Шри-Ланке выросло до 123 человек

Еще 130 человек числятся пропавшими без вести

На Шри-Ланку обрушился тропический циклон «Дитвах». Погибли не менее 123 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на шри-ланкийский Центр по управлению стихийными бедствиями.

— Число погибших в результате неблагоприятных погодных условий по всей стране за последние несколько дней возросло до 123. Еще 130 человек числятся пропавшими без вести, — рассказали в ведомстве.

Общее число пострадавших от стихии — порядка 373,4 тыс. человек. Более 43,9 тыс. были перемещены во временные центры.

Галия Гарифуллина