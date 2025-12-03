Силы ПВО сбили 102 украинских БПЛА над регионами России

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью

В ночь на 3 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над семью регионами страны. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью — 26 БПЛА. Еще 22 беспилотника были перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 21 БПЛА — над Курской областью, 16 БПЛА — над Ростовской областью.

Также дежурные средства ПВО работали над Астраханской областью, где были сбиты 7 БПЛА, над Саратовской областью — 6 БПЛА, над Воронежской областью — 4 БПЛА.

В результате падения обломков беспилотников зафиксированы повреждения и возгорания. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и в двух районах области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. По его словам, обломки БПЛА незначительно повредили несколько резервуаров с топливом.

Возгорание произошло также на нефтебазе в Тамбовской области. Губернатор Евгений Первышов сообщил в своем telegram-канале: «Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима».

Рената Валеева