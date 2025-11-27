Нападение вблизи Белого дома: двое нацгвардейцев находятся в критическом состоянии

Личность нападавшего установлена — им оказался мигрант из Афганистана Рахманулла Лаканвал прибывший в США в 2021 году

Фото: Реальное время

В Вашингтоне (округ Колумбия) совершено нападение на двух военнослужащих Национальной гвардии США. Инцидент произошел неподалеку от Белого дома, вблизи станции метро Farragut, сообщает CBS News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По информации властей, подозреваемый устроил засаду и открыл огонь по нацгвардейцам. Личность нападавшего установлена — им оказался мигрант из Афганистана Рахманулла Лаканвал, прибывший в США в 2021 году. В результате нападения оба пострадавших нацгвардейца получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии. Место происшествия оцеплено. Сам подозреваемый также получил ранения и был доставлен в больницу.

На фоне инцидента администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд мер.

Во‑первых, приостановлена обработка всех заявлений на иммиграцию от граждан Афганистана. Президент заявил, что теперь необходимо пересмотреть статус каждого иностранца, въехавшего в страну из Афганистана в период президентства Джо Байдена. Во‑вторых, в целях безопасности аэропорту Вашингтона временно запретили принимать рейсы. В‑третьих, Дональд Трамп распорядился о мобилизации дополнительно 500 федеральных военнослужащих в Вашингтон для усиления безопасности после нападения.

Наталья Жирнова