Суд Татарстана оштрафовал казанскую пенсионерку за прикуривание от Вечного огня

В прениях прокуратура не просила о реальном сроке для 76-летней Алевтины Пантелеевой, признавшейся в осквернении символа воинской славы

Фото: Михаил Захаров

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор по скандальному делу пенсионерки Алевтины Пантелеевой, которая в августе сего года два дня подряд оскверняла память павших, прикуривая сигареты от Вечного огня в казанском парке Урицкого. Полностью признавшая вину подсудимая наказана уголовным штрафом в 40 тысяч рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Скандальное видео с 76-летней обвиняемой этим летом облетело соцсети. В результате пожилая женщина стала фигуранткой уголовного дела, ход которого контролировал сам глава СКР Александр Бастрыкин.

На следствии и в суде вину Алевтина Пантелеева полностью признала, в прениях покаялась и рассказала — чтобы загладить вред, добровольно возложила цветы к оскверненному ею Вечному огню. С учетом возраста, здоровья и позиции подсудимой прокуратура сегодня предложила наказать ее уголовным штрафом в 50 тысяч рублей, а еще — направить на амбулаторное наблюдение и лечение в связи с выявленным заболеванием.

В этой части суд сторону обвинения поддержал и обязал направить осужденную на принудительное лечение к психиатрам в амбулаторных условиях. Ранее эксперты установили — несмотря на заболевание, она могла отдавать отчет своим действиям.