Грузотеплоход, следовавший из Казани, сель на мель в Волгоградской области

Обстоятельства происшедшего выясняются

Грузотеплоход «Балахна», следовавший из Казани в Ростов-на-Дону, сель на мель в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала. Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

— Выясняются обстоятельства происшедшего. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, — говорится в сообщении.



Галия Гарифуллина