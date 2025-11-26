Грузотеплоход, следовавший из Казани, сель на мель в Волгоградской области
Обстоятельства происшедшего выясняются
Грузотеплоход «Балахна», следовавший из Казани в Ростов-на-Дону, сель на мель в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала. Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
— Выясняются обстоятельства происшедшего. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, — говорится в сообщении.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».