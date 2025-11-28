«С органами суда и прокуратуры не взаимодействовал»: экс-главу исполкома Актаныша будут судить в Азнакаево

Такое решение по ходатайству прокуратуры Татарстана вынес Верховный суд Татарстана

Сегодня Верховный суд Татарстана согласился с позицией и. о. прокурора республики Александра Чеховского о том, что дело бывшего замглавы исполкома Муслюмово и экс-главы исполкома Актаныша лучше не рассматривать в Муслюмовском суде. Для большей объективности материалы по обвинению в трех мошенничествах, превышении полномочий и взятке в особо крупном размере направят в соседний, Азнакаевский райсуд, передает с места журналист «Реального времени».

Обвиняемый Рустем Ильясов участвовал в заседании по видеосвязи из камеры Мензелинского СИЗО. Качество сигнала с мутной картинкой на экране не позволяло визуально опознать арестованного, однако слышно его было хорошо. Ильясов против переноса процесса возражал.

— Действительно, был назначен Муслюмовский суд. Я там [в этом районе] занимал должность всего лишь первого заместителя главы исполкома, с органами суда и прокуратуры не взаимодействовал, — сообщил он.

Ходатайство об изменении подсудности было заявлено от имени и. о. прокурора республики Александра Чеховского, 19 ноября на основании этого документа и с учетом материалов дела в Муслюмовском суде приняли решение — направить уголовное дело с указанным документом в Верховный суд республики.

По существу доводы прокуратуры на заседании сегодня не оглашали. Присутствующий представитель надзорного ведомства Нияз Габидуллин лишь поддержал позицию руководства. Адвокат обвиняемого Руслан Ашрафуллин высказался против, заявив, что фактически прокуратура усомнилась в объективности и беспристрастности районного суда, хотя в материалах рассматриваемого дела «никаких пересечений» обвиняемого с муслюмовскими судьями нет и вменяемые преступления с системой Фемиды никак не связаны.

— Данное ходатайство более основано на предположениях прокуратуры Татарстана, — считает Ашрафуллин. — Она сомневается в объективности Муслюмовского суда и тем самым накладывает отпечаток на судебную систему. Полагаю — ходатайство не обосновано и удовлетворению не подлежит.

При этом защитник попросил учесть данные о месте проживания свидетелей и потерпевших по делу, если суд посчитает доводы за перенос процесса более весомыми.

Никаких вариантов о месте проведения разбирательства участники сегодня не предлагали. Судья Ирек Низамиев выбрал ближайший к Муслюмовскому району — Азнакаевский суд.

Напомним, еще до старта процесса по уголовному делу прокуратура добилась изменения формулировки увольнения бывшего главы исполкома Актаныша. В январе 2025-го он, уже находясь под стражей, написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. По вынесенному в мае решению суда эта формулировка должна быть изменена на утрату доверия.

Напомним, в первый раз Ильясова задержали 20 ноября 2024 года. По версии следствия, еще на посту замглавы исполкома Муслюмовского района он в 2018, 2019 и 2021 годах организовал через подчиненных незаконный сбор средств с предпринимателей за размещение объектов праздничной торговли на площадке проведения районного Сабантуя. И получил не менее 41 тыс. рублей, действуя с целью личной наживы и незаконного обогащения. Данные действия следователи квалифицировали как превышение полномочий и три эпизода мошенничества, но уже 22 ноября отпустили фигуранта под подписку о невыезде.

А в декабре в шестом отделе Следкома по Татарстану возбудили еще одно дело против Ильясова — по более тяжкому составу, и его задержание закончилось арестом.

Под суд отставного чиновника отправляют по уже упомянутым эпизодам превышения и мошенничества, а также обвинению в коррупции. Как полагают в СК и прокуратуре, с 1 января по 1 мая 2024 года Ильясов получил взятку от представителя ООО «Строймус» Шириева — стройматериалами и работой по монтажу витражей и дверных проемов — всего на сумму чуть более 1 млн рублей. Монтаж производился в магазине «Победа», фактически принадлежавшем семье главы исполкома. Взяткодателем двигало желание заручиться покровительством крупного чиновника в надежде, что тот использует свой авторитет с пользой для «Строймуса», заинтересованного в муниципальных контрактах и их своевременной оплате, считают силовики.

Сам Ильясов обвинения не признает. При этом ранее, по данным источников «Реального времени», он заявлял — монтаж витражей в магазине, действительно, имел место, но коррупционным вознаграждением не являлся.

Сегодня же апелляционная инстанция Верховного суда РТ признала законным арест замглавы Актанышского района Ильшата Габдулхаева по делу о превышении полномочий и взятке в 1,4 млн рублей.

Ирина Плотникова