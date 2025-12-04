Пилот опрокинувшегося в Башкирии вертолета находится в реанимации

Причиной инцидента могли стать техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования

Фото: Максим Платонов

Пилот частного вертолета, опрокинувшегося сегодня днем в Башкирии, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.

— [Состояние] тяжелое, в реанимации, — уточнила собеседница агентства.

По данным центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел днем 4 декабря вблизи деревни Атаевка Кировского района Уфы. Частный вертолет Eurocopter AS-350 (регистрационный номер RA-04057) при выполнении взлета опрокинулся и получил повреждения. В результате происшествия пострадал пилот.

Предварительно, причиной инцидента могли стать техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования, сообщили в ведомстве.

Рената Валеева