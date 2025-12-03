Источник: бывший глава Нижнекамского района Рамиль Муллин задержан, но пока не допрошен

Дело о мошенничестве против него возбудили в шестом отделе Следкома по Татарстану

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Экс-глава Нижнекамского района Рамиль Муллин только что получил статус задержанного по делу об афере. Об этом сообщает источник «Реального времени», близкий к силовым органам, отмечая, что допрос отставного чиновника пока не проводился.

Информация о преследовании Муллина появилась сегодня в середине дня. Сообщалось — силовики побывали у него с обыском, ближе к вечеру доставили в здание Следкома в Набережных Челнах, где базируется шестой отдел по расследованию особо важных дел Следкома по Татарстану.

Как отмечают источники «Реального времени», дело против бывшего главы возбуждено сразу по двум эпизодам мошенничества. Его фабулу пока не раскрывают. Обнародованную ранее версию о возможной причастности Муллина к аферам в отношении участников СВО на 40 млн рублей силовики подтверждать не спешат.