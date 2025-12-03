Источник: бывший глава Нижнекамского района Рамиль Муллин задержан, но пока не допрошен
Дело о мошенничестве против него возбудили в шестом отделе Следкома по Татарстану
Экс-глава Нижнекамского района Рамиль Муллин только что получил статус задержанного по делу об афере. Об этом сообщает источник «Реального времени», близкий к силовым органам, отмечая, что допрос отставного чиновника пока не проводился.
Информация о преследовании Муллина появилась сегодня в середине дня. Сообщалось — силовики побывали у него с обыском, ближе к вечеру доставили в здание Следкома в Набережных Челнах, где базируется шестой отдел по расследованию особо важных дел Следкома по Татарстану.
Как отмечают источники «Реального времени», дело против бывшего главы возбуждено сразу по двум эпизодам мошенничества. Его фабулу пока не раскрывают. Обнародованную ранее версию о возможной причастности Муллина к аферам в отношении участников СВО на 40 млн рублей силовики подтверждать не спешат.
Справка
Муллин Рамиль Хамзович
Родился 10 мая 1974 года в с. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР.
Образование:
— В 1998 г. — Окончил Казанский государственный медицинский университет (специальность «врач»).
— В 2003 г. — Окончил Казанский государственный университет (специальность «юрист»).
— В 2004 г. — Окончил Поволжскую академию государственной службы.
Трудовая деятельность:
— В 1989 — 1991 гг. — киномеханик.
— В 1991 — 1992 гг. — слушатель дневного подготовительного отделения Казанского государственного медицинского университета.
— В 1996 — 1998 гг. — медбрат станции скорой медицинской помощи г. Казани.
— В 1998 — 2001 гг. — санитарный врач, главный врач по коммунальной гигиене Центра госсанэпиднадзора Муслюмовского района РТ.
— В 2001 — 2003 гг. — начальник отдела здравоохранения администрации Муслюмовского района РТ.
— В 2003 — 2006 гг. — главный врач Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске.
— В 2006 — 2010 гг. — заместитель главы Нижнекамского района РТ.
— В 2010 — 2013 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета по вопросам организации муниципального контроля г. Казани — начальник управления административно-технической инспекции.
— В 2013 гг. — и. о. руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района.
— В 2013-2021 гг. — глава Муслюмовского муниципального района Татарстана.
— В 2021 г. — руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана.
— С 2022 г. по апрель 2025 г. — глава Нижнекамского муниципального района, мэр города Нижнекамска.
