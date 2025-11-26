В Чувашии при атаке БПЛА пострадали два человека

В Чебоксарах повреждены два жилых дома

Два человека, включая подростка, получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Чебоксары в Чувашии. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. В результате атаки повреждены два жилых дома.

— Сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, — написал Николаев.

Он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем, угроза новых атак отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая безопасность жителей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома. Мы окажем всю необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается, — заверил глава республики.

В связи с атакой БПЛА в Чебоксарах были введены временные ограничения для движения транспорта по ряду улиц. Об этом сообщил мэр города Станислав Трофимов. Ограничения коснулись проезда по улице Яковлева, от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Ленинского комсомола, а также по проспекту Мира, от пересечения с Эгерским бульваром до пересечения с проспектом Яковлева. Организован объезд по существующей улично-дорожной сети города.

Рената Валеева