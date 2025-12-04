В подъезде Альметьевска нашли новорожденного ребенка

Малыша передали медикам

Фото: Инна Серова

В Альметьевске обнаружили новорожденного ребенка в подъезде жилого дома на улице Ленина. Малыша передали медикам, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как стало известно, сегодня днем житель города обнаружил младенца в подъезде и сообщил об этом в экстренные службы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан сообщили, что полиция активно занимается установлением личности родителей малыша.

Рената Валеева