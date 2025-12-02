Массовое ДТП стало причиной перекрытия движения в сторону Казани на М-12

На 437-м километре автодороги М-12 «Восток» в Нижегородской области столкнулись четыре транспортных средства, среди которых были два автобуса

На 437-м километре автодороги М-12 «Восток» в Арзамасском районе Нижегородской области произошло серьезное ДТП. Ранее сообщалось, что из-за происшествия движение в сторону Казани остановилось.

По данным региональной Госавтоинспекции, в аварии участвовали четыре транспортных средства, среди которых были два автобуса. По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП 14 человек были госпитализированы, среди пострадавших есть ребенок. Троим участникам аварии медицинская помощь была оказана на месте происшествия.



Глава Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что более 100 человек будут размещены в гостиницах Арзамасского района.

— Договорились с Игорем Вячеславовичем Масловым , водители нашего АПАТ направлены на вывоз людей, 106 человек. Переместят в гостиницу на время. <...> Больница наша забирает 14 человек легкой и средней тяжести. Тяжелых нет. Олег Юрьевич Курахтанов занимается, — сообщает глава Арзамаса.



