В Казани приостановили движение трамваев и троллейбусов у «Казань Арены»

В сторону улицы Адоратского упал столб

Фото: Артем Дергунов

В Казани временно приостановили движение общественного транспорта по ряду маршрутов. По информации Комитета по транспорту, это затронуло трамваи №5, 5а, 6, 7 и троллейбус №13.

Инцидент, вызвавший сбой в работе транспорта, произошел около стадиона «Казань Арена». В сторону улицы Адоратского упал столб, повредивший контактную сеть, что сделало невозможным дальнейшее движение электротранспорта на этом участке.

У стадиона «Ак Барс Арена» образовалась 5-километровая пробка, о чем свидетельствуют данные онлайн-карт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для пассажиров трамваев №7 и 5а организован временный маршрут: они доезжают до улицы Арбузова, где разворачиваются и следуют в обратном направлении.



Рената Валеева