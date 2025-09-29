«За сроком давности»: казанский суд сократил обвинение экс-главы справороссов Татарстана на 4 эпизода

По ним истекли сроки давности

Фото: Динар Фатыхов

Только что Вахитовский суд Казани прекратил преследование бывшего депутата Казгордумы и экс-главы справороссов Татарстана Рушании Бильгильдеевой по четырем из 11 эпизодов ее обвинения в аферах на 38 млн рублей. Защита ходатайствовала о полном освобождении подсудимой от ответственности, в том числе по двум эпизодам за отсутствием состава преступления, передает с места журналист «Реального времени».

За шесть лет предварительного и судебного следствия полностью истекли сроки давности по всем эпизодам, связанным с продажей земель и застройкой коттеджного поселка «Радужный». При этом, по данным потерпевшей стороны и представителя прокуратуры Михаила Житлова, по ряду эпизодов обвиняемая еще может понести наказание. Если ее приговор вступит в силу до марта 2027 года.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Судебный процесс по делу об аферах на 38 млн 294 тысячи рублей тянется более 4,5 года. 20 заседаний не состоялись ввиду болезней обвиняемой. Летом судебное следствие вышло на финишную прямую — допрос подсудимой. А в августе 2025 года Бильгильдеева, находившаяся под запретом определенных действий, неожиданно оказалась в СИЗО — ее заподозрили в посредничестве взятке в особо крупном размере. Правда, позднее обвинение переквалифицировали на мошенничество с ущербом 3,9 млн рублей. Второе дело до суда пока не дошло.

Напомним, Рушанию Бильгильдееву судят по обвинению в 11 эпизодах предполагаемых афер, совершенных в 2012—2016 годах в отношении 135 граждан и одной организации.

10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай» (ныне микрорайон Новое Царицыно в Казани). «Пассаж» занимался продажей земель под будущие поселки, гарантируя новоселам отдельными договорами все блага — дороги, газ, воду и электричество. По версии СК и прокуратуры, большую часть этих коммуникаций потерпевшим пришлось подключать за свой счет (за исключением «Студенцов», куда подвод воды и газа так и не был обеспечен), а семеро покупателей земли не получили и участков. При этом на момент продаж в будущем «Радужном» это были земли сельхозназначения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

10-й эпизод касается челнинской УК «Яшьлек»: силовики считают — предпринимательница в 2016 году обманом обещала передать челнинцам в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей — по договору с общественной организацией «Справедливое ЖКХ», и успела получить «аванс» в 550 тысяч.

Вину подсудимая отрицает полностью. Сегодня, давая свое согласие на прекращение преследования, в том числе по нереабилитирующим обстоятельствам, она подчеркивала: «С обвинением не согласна».