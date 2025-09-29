«За сроком давности»: казанский суд сократил обвинение экс-главы справороссов Татарстана на 4 эпизода
По ним истекли сроки давности
Только что Вахитовский суд Казани прекратил преследование бывшего депутата Казгордумы и экс-главы справороссов Татарстана Рушании Бильгильдеевой по четырем из 11 эпизодов ее обвинения в аферах на 38 млн рублей. Защита ходатайствовала о полном освобождении подсудимой от ответственности, в том числе по двум эпизодам за отсутствием состава преступления, передает с места журналист «Реального времени».
За шесть лет предварительного и судебного следствия полностью истекли сроки давности по всем эпизодам, связанным с продажей земель и застройкой коттеджного поселка «Радужный». При этом, по данным потерпевшей стороны и представителя прокуратуры Михаила Житлова, по ряду эпизодов обвиняемая еще может понести наказание. Если ее приговор вступит в силу до марта 2027 года.
Судебный процесс по делу об аферах на 38 млн 294 тысячи рублей тянется более 4,5 года. 20 заседаний не состоялись ввиду болезней обвиняемой. Летом судебное следствие вышло на финишную прямую — допрос подсудимой. А в августе 2025 года Бильгильдеева, находившаяся под запретом определенных действий, неожиданно оказалась в СИЗО — ее заподозрили в посредничестве взятке в особо крупном размере. Правда, позднее обвинение переквалифицировали на мошенничество с ущербом 3,9 млн рублей. Второе дело до суда пока не дошло.
Напомним, Рушанию Бильгильдееву судят по обвинению в 11 эпизодах предполагаемых афер, совершенных в 2012—2016 годах в отношении 135 граждан и одной организации.
10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай» (ныне микрорайон Новое Царицыно в Казани). «Пассаж» занимался продажей земель под будущие поселки, гарантируя новоселам отдельными договорами все блага — дороги, газ, воду и электричество. По версии СК и прокуратуры, большую часть этих коммуникаций потерпевшим пришлось подключать за свой счет (за исключением «Студенцов», куда подвод воды и газа так и не был обеспечен), а семеро покупателей земли не получили и участков. При этом на момент продаж в будущем «Радужном» это были земли сельхозназначения.
10-й эпизод касается челнинской УК «Яшьлек»: силовики считают — предпринимательница в 2016 году обманом обещала передать челнинцам в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей — по договору с общественной организацией «Справедливое ЖКХ», и успела получить «аванс» в 550 тысяч.
Вину подсудимая отрицает полностью. Сегодня, давая свое согласие на прекращение преследования, в том числе по нереабилитирующим обстоятельствам, она подчеркивала: «С обвинением не согласна».
