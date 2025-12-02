Следком отказался возбуждать дело против замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева

Заявителем выступала его бывшая супруга, ныне обвиняемая в вымогательстве

Фото: Ирина Плотникова

В Следкоме по Татарстану проводилась проверка на предмет причастности действующего замглавы исполкома Казани к трем преступлениям — превышению должностных полномочий, злоупотреблению ими и незаконному участию в предпринимательской деятельности. По ее результатам вынесли отказ в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления, сообщает журналист «Реального времени».

Информация об этом была обнародована сегодня на заседании Московского райсуда Казани представителем самого замглавы исполкома Игоря Куляжева, который является потерпевшим по делу о вымогательстве 5 млрд рублей. Его адвокат Нияз Абдразаков ходатайствовал о возобновлении судебного следствия для приобщения «отказного» постановления Следкома. Ходатайство было удовлетворено. По мнению Абдразакова, постановление СК подтверждает виновность подсудимых.

При исследовании документа выяснилось — 3 апреля 2024 года в СК с заявлением на Игоря Куляжева обратилась бывшая супруга Инесса Куляжева. Она просила возбудить против него дело по трем статьям УК РФ — 286, 285 и 289. Через два дня, 5 апреля 2024-го, замруководителя следственного отдела по Вахитовскому району Казани вынес постановление об отказе в возбуждении дела по трем должностным составам Уголовного Кодекса в отношении Игоря Куляжева и об отказе в возбуждении дела по статье о заведомо ложном доносе в отношении Инессы Куляжевой.

Подсудимая заявила — данный документ она от следствия так и не получила.

Ранее прокурор в прениях запросил для Куляжевой 8 лет колонии общего режима. Сегодня прения стартовали повторно.