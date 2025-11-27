Пожар в районе Гонконга стал самым смертоносным за всю историю города

Число погибших уже достигло не менее 44 человек, около 100 человек получили травмы

В районе Тай По на новых территориях Гонконга случился масштабный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court, который, по данным газеты South China Morning Post (SCMP), стал самым трагическим по числу жертв в истории города. Число погибших уже достигло не менее 44 человек, около 100 человек получили травмы, причем 45 из них находятся в тяжелом состоянии. 279 человек числятся пропавшими без вести.

Пожар вспыхнул в среду в комплексе из восьми высотных домов. Одно здание практически не пострадало, остальные семь оказались охвачены огнем. Причиной стремительного распространения пламени стали бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе насчитывается почти 2 тыс. квартир, где проживают порядка 4 тыс. человек.

Для сравнения: предыдущий рекорд по количеству жертв был зафиксирован в 1996 году при пожаре в комплексе Garley Building, когда погиб 41 человек и еще 81 получил ранения. Тогда причиной возгорания послужили сварочные работы, проводившиеся с нарушением техники безопасности.



Наталья Жирнова