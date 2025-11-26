В соседней с Татарстаном Чувашии более 70 жителей возвращаются в дома после атаки БПЛА

Ранним утром город подвергся атаке украинских дронов

Более 70 жителей Чебоксар возвращаются в свои квартиры после проверки помещений специальными службами, последовавшей за утренней атакой БПЛА. Об этом сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

Ранее власти региона информировали, что ранним утром город подвергся атаке украинских БПЛА, в результате которой были повреждены два жилых дома. Пострадали два человека, включая подростка, они находятся в больнице, угрозы для их жизни нет.

— По поручению главы Чувашии Олега Николаева выехал в пункт временного размещения, куда доставлены жители эвакуированных домов после атаки БПЛА. Горожане сохраняют спокойствие и самообладание даже в столь непростых обстоятельствах… Убедился лично, что гражданам предоставлена качественная медицинская поддержка, горячее питание, необходимая психологическая помощь, — написал Степанов в своем Telegram-канале.

Вице-премьер подтвердил, что после проведения всех необходимых проверок общего пользования специализированными службами жители получают разрешение на возвращение домой. Он также заверил, что правительство Чувашии готово оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а администрация Чебоксар оперативно реагирует на любые запросы граждан.

Рената Валеева