В Калифорнии во время детского праздника произошла стрельба

Известно, что четыре человека погибли и еще десять получили огнестрельные ранения. Среди жертв есть дети

Фото: скриншот из социальной сети

В американском городе Стоктон произошла стрельба на детском празднике. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти, четыре человека погибли и еще десять получили огнестрельные ранения.

Инцидент случился в банкетном зале во время празднования дня рождения. Согласно данным RT, представитель шерифа подтвердил, что среди жертв есть как взрослые, так и дети. На текущий момент подробности о подозреваемом, открывшем стрельбу, не раскрываются.

Ранее стало известно, что сотрудница Национальной гвардии США скончалась после стрельбы в Вашингтоне, произошедшей 26 ноября.

Наталья Жирнова