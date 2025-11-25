При пожаре в Альметьевске спасли 16 человек — следствие подозревает поджог

В ходе спасательной операции из окна горящей квартиры на четвертом этаже был эвакуирован 38-летний мужчина

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Шестнадцать человек, включая двух детей, были спасены при пожаре в Альметьевске, причиной которого, по предварительным данным, стал поджог. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. Дознаватели Госпожнадзора обнаружили сразу два очага возгорания, что указывает на умышленные действия.

Инцидент произошел в пятиэтажном многоквартирном жилом доме коридорного типа на улице Ризы Фахретдина, 46а. Возгорание затронуло мебель в одной из квартир и межэтажную тамбурную дверь в подъезде на четвертом этаже. Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров.

предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В ходе спасательной операции из окна горящей квартиры на четвертом этаже был эвакуирован 38-летний мужчина. Он госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения» и направлен на амбулаторное лечение.

Кроме того, с четвертого и пятого этажей были эвакуированы еще 15 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал.



Рената Валеева